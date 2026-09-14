Работодатель предложил уволиться. Можно ли потом восстановиться через суд?

Многие считают, что если руководитель предложил написать заявление об увольнении по собственному желанию, то такое увольнение автоматически считается вынужденным. На практике это не так.

Многие считают, что если руководитель предложил написать заявление об увольнении по собственному желанию, то такое увольнение автоматически считается вынужденным.

На практике это не так.

Восьмой кассационный суд рассмотрел спор, в котором работница утверждала, что написала заявление под давлением работодателя. Суды первой и апелляционной инстанций восстановили ее на работе, однако кассация отменила эти решения.

Почему?

Суд указал, что само по себе предложение уволиться еще не свидетельствует о принуждении.

Если работник утверждает, что заявление было написано под давлением, именно он должен представить соответствующие доказательства.

В рассматриваемом деле суд обратил внимание, что работница:

✔ сама написала заявление;

✔ указала дату увольнения;

✔ повторно подтвердила свое намерение;

✔ не воспользовалась правом отозвать заявление;

✔ не представила доказательств угроз, шантажа или иных незаконных действий работодателя.

Кроме того, руководители, которых она обвиняла в давлении, к моменту увольнения уже не работали в организации.

📌 Главный вывод суда: предложение работодателя уволиться — это еще не доказательство принуждения. Для признания увольнения незаконным необходимо подтвердить, что работник действительно был лишен возможности свободно принять решение.

Поэтому в подобных спорах большое значение имеют переписка, аудиозаписи, служебные документы, показания свидетелей и любые другие доказательства, подтверждающие давление со стороны работодателя.