Трудовое право

Позиции судов по делам об оспаривании работником применения работодателем взысканий от выговора до увольнения.

📌Пробка — неуважительная причина опоздания, т.к. работник должен планировать время выезда с учетом дорожной ситуации, однако суды исследуют наличие форс-мажора сложившейся ситуации на дороге.

📌Проспал - неуважительная причина опоздания, однако суды исследуют время отсутствия на работе, повлияло ли опоздание на производственный процесс, а также обстоятельства или события, предшествующие опозданию.

📌Похмелье - неуважительная причина опоздания.

📌Прорыв трубы в квартире — по большей части это уважительная причина отсутствия на работе, т.к. имеет место форс-мажор.

📌Непогода – практика разная по этому вопросу, поскольку суд оценивает было ли неожиданным изменение погоды, смогли ли добраться до работы коллеги опоздавшего работника и др. Нежелание выходить из дома по причине плохой погоды уважительной причиной не признается.

📌Участие в судебном заседании – уважительная причина отсутствия на рабочем месте, если работник вызван в суд в качестве стороны судебного спора (истца, ответчика, третьего лица), либо в качестве присяжного или свидетеля. В таких случаях желательно предупредить работодателя о своем отсутствии.

Однако если работник участвовал в суде как представитель иных лиц, то причиной отсутствия на рабочем месте суд скорее признает неуважительной, но также исследует все обстоятельства этого события (был ли предупрежден работодатель, чьи интересы представлял работник и др.).

📌Забрать ребенка из детского сада — неуважительная причина ухода с работы без согласования с работодателем. Однако суд исследует все обстоятельства отсутствия на работе по этой причине и даст оценку.

📌Поход к врачу без открытия больничного листа – в этом случае судами будет исследоваться вопрос о том, было ли обращение экстренным или плановым.

♦️ В любом случае, предупреждение работником работодателя о своем отсутствии по вышеизложенным или иным причинам может снизить риск применения к работнику мер взыскания. Также немаловажным является наличие у работника иных взысканий, частота опозданий, наличие негативных последствий у работодателя.