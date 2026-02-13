✅ Бизнесмен сам применил расчетный метод определения налогов и доказал ошибочность выводов налоговой в суде

Уникальный случай произошел на Родине Ленина. В этот раз потерь для свободного предпринимательства на фоне известного исторического факта удалось кратно избежать. Налоговая при проведении проверки отказалась применять расчетный метод определения налогов, тогда ИП применил его сам и суд (ОКАК!) его принял. Разбираемся!

ИП применял УСН, занимался оптовой торговлей. Порядком в документах особо не отличался: расходных документов не было – какие-то не сохранил, с кем-то вообще просто наличкой рассчитывался без всяких чеков, бухучет не вел. Просто жил и работал не отвлекаясь на всякие формальности.

Налоговая утруждать себя при проверке особо не стала – то, что по банку подтвердилось, то и приняла. Остальное – вон из декларации. В итоге 1,7 млн. руб. налога по УСН к доплате😬

ИП не растерялся, обратился в суд и потребовал от налоговой применить расчетный метод определения налогов. То есть, налоговой нужно найти аналогичных налогоплательщиков с таким же видом деятельности, такими же оборотами, таким же режимом налогообложения, посмотреть, сколько у них расходов и что-то среднее насчитать проверяемому ИП.

Налоговая возразила, мол, в ходе проверки и так достаточно информации собрала, а сумму налога, которую ИП нужно доплатить, определила достоверно до копеечки. Действительно, зачем собирать по контрагентам документы, если есть расчетный счет?

Но суду такой подход сильно не понравился. При заявленном ИП доходе в 13 с лишним миллионов рублей, налоговая приняла расходов только на 603 тыс. руб. И это в оптовой торговле, где доля расходов чуть ли не до 90% доходит! Естественно, даже без всяких документов понятно, что ИП потратил явно больше, чем 603 тыс. руб. Да, он, конечно, виноват, что документы не собирал, и учет не вел как надо, но все же, даже в такой ситуации налоговые обязательства должны быть определены максимально достоверно, насколько это возможно.

Раз налоговая расчетный метод применять не захотела, ИП громко хлопнул дверью, купил лопату засучил рукава и сделал это сам. Он нашел своих коллег по бизнесу, представил суду их показатели, провел расчет своих налогов. В итоге получилось, что он должен доплатить бюджету 84 тыс. руб., а никак не 1,7 млн. руб.

Налоговый орган пытался возражать, мол, что это за расчет?! Никакие это не аналогичные налогоплательщики, и вообще, все посчитано неправильно. Однако суды расчеты ИП приняли, отметив, что налоговая своего контррасчета не представила, а расчеты ИП близки к средним показателям бизнесменов, занятых тем же видом деятельности и также применяющих УСН.

В итоге ИП своими стараниями снизил доначисленный ему налог с 1,7 млн. руб. до 84 тыс. руб. Яркая, трудовая победа и заслуженные аплодисменты👏

Любуемся на Постановление АС Поволжского округа от 27.01.2026 № Ф06-8316/2025 по делу № А72-1946/2025, которое как минимум в избранные надо.

Перед субботой посоветуйте, пожалуйста, кто-нибудь как разучиться читать. Надоело.