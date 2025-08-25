Изменен порядок экспертизы связи заболевания с профессией

Минздрав утвердил новый порядок экспертизы связи заболевания с профессией, а также формы извещения о предварительном диагнозе и медзаключения о наличии или отсутствии профзаболевания. Документ вступает в силу 1 сентября 2025 года. Выделим ряд отличий от действующих правил.

При установлении предварительного диагноза — острое или хроническое профзаболевание – медорганизация направляет извещение в органы и учреждения санитарно-эпидемиологического надзора, а также работодателю (учетная форма 001-ПЗ-1/у). Это надо сделать в течение суток или 3 рабочих дней соответственно. Срок подачи документов на экспертизу в центр профпатологии в первом случае – неделя со дня получения санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника, во втором — месяц.

Расширили и пакет документов. Так, при подозрении на острое профзаболевание в него еще нужно включить:

копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности;

карту эпидобследования (составляют при заражении инфекционным или паразитарным заболеванием).

Чтобы изменить или отменить заключительный диагноз, медорганизация, а также работодатель и страховщик могут обратиться в центр профпатологии с заявлением об экспертизе. Сейчас такое право есть только у работника и его представителя.

