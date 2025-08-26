Работа несовершеннолетних в свободное от учебы время: Минтруд обновил рекомендации

Документ полезен тем, кто принимает подростков от 14 до 18 лет для работы в свободное от учебы время. Выделим ряд отличий от прежних рекомендаций.

Отметили, что работодатели могут содействовать трудоустройству несовершеннолетних родственников своих сотрудников. При этом такие кандидаты должны соответствовать требованиям вакансий и успешно проходить процедуры отбора. Кроме того, нужно учитывать ограничения по совместной деятельности родственников в ряде организаций (абз. 3 п. 26 рекомендаций).

Важно разъяснять родителям особенности трудового законодательства, которые касаются несовершеннолетних, информировать их о мерах соцподдержки и гарантиях для работников (абз. 4 п. 26 рекомендаций).

Добавили раздел об информационной безопасности несовершеннолетних. Советуют, в частности, установить четкие правила работы с соцсетями и коммуникационными платформами. Это нужно для минимизации рисков негативного влияния на имидж компании и психическое здоровье подростков (п. 36 рекомендаций).

Перечень рекомендуемых профессий и должностей с учетом ограничений для этой категории персонала теперь состоит из 90 позиций. В предыдущем списке их было 59. Добавили, например, помощника эколога, рабочего земельного хозяйства и уборщика служебных помещений (приложение N 1 к рекомендациям).

Напомним, с 1 сентября 2025 года работодателям разрешат привлекать к труду в выходные и праздники лиц от 14 до 18 лет на летних каникулах.

Документ: Письмо Минтруда России от 22.05.2025 N 14-6/10/В-8758