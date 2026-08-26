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Трудовое право
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Как уволиться официально, если работодатель не выходит на связь?

Рассказали в Государственной инспекции труда в Томской области.

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Чтобы уволиться по собственному желанию Вам необходимо предупредить об этом работодателя (или законного представителя работодателя) за две недели, написав заявление на увольнение в двух экземплярах и передав его работодателю (или законному представителю работодателя) с просьбой вернуть второй экземпляр заявления с отметкой о получении заявления работодателем (или законным представителем работодателя). Вы также вправе направить заявление на увольнение в двух экземплярах работодателю по почте с вышеуказанной просьбой по адресу, который указан в ЕГРЮЛ. При направлении почтовой корреспонденции такое заявление будет считаться полученным с даты поступления корреспонденции на данный адрес.

По истечении срока предупреждения Вы вправе будете прекратить работу, а работодатель обязан будет в день Вашего увольнения произвести с Вами полный расчет и выдать Вам надлежаще оформленную трудовую книжку. С согласия работодателя Вы вправе расторгнуть трудовой договор до истечения срока предупреждения об увольнении.

Если работодатель отказывается от получения заявления об увольнении от Вас или заявление направить работодателю невозможно, то увольнение по собственному желанию возможно осуществить через суд. То есть в описанной ситуации Вы вправе будете обратиться в суд для установления факта прекращения трудовых отношений. Решение суда будет являться основанием для внесения записи об увольнении в трудовую книжку. Такую запись будет вправе внести новый работодатель.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Наталия Лукина
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