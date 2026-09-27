Расчет среднего заработка при сокращении

Средний заработок исчисляется исходя из фактически полученного работником заработка за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу увольнения. При расчете среднего месячного заработка за период, подлежащий оплате при сокращении, следует учитывать рабочие дни и нерабочие праздничные дни, приходящиеся на соответствующий период оплаты.

Для расчета среднего заработка за месяц, где есть праздничный день или дни средний дневной заработок сотрудника следует умножить на количество рабочих дней и нерабочих праздничных дней в этом месяце. Получившийся размер среднего заработка не должен быть меньше средней заработной платы, которую работник получил бы за этот месяц в период трудовой деятельности.

Если работник считает, что работодатель некорректно произвел расчет среднего заработка, то за защитой своих прав вправе обратиться в территориальный орган Роструда – государственную инспекцию, в прокуратуру, а также в суд.