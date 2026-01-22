Как добавить сертификат Кыргызстана в систему маркировки: полное руководство

Сертификаты, выданные в Кыргызстане, не подтягиваются автоматически в систему «Честный Знак» из российского реестра. Это связано с тем, что реестры сертификационной документации разных стран, включая Киргизию и Россию, функционируют независимо друг от друга.

✅ В таких случаях импортёр или другой ответственный участник оборота обязан вручную добавить информацию о сертификате в систему «Честный Знак». Это необходимо для подтверждения соответствия продукции требованиям и легальности её ввоза и реализации в России.

✅ Как добавить сертификат вручную?

1️⃣ Проверьте сертификат на соответствие требованиям. Убедитесь, что:

✅ Сертификат оформлен по техническим регламентам ЕАЭС (ТР ЕАЭС/ТР ТС), если это предусмотрено для вашей продукции;

✅ В документе указаны все обязательные реквизиты: наименование и юридический адрес производителя, подробное описание продукции (модель, состав, размерный ряд), номер протокола испытаний, срок действия сертификата, знак ЕАС;

✅ Протоколы испытаний выданы аккредитованной лабораторией ЕАЭС.

2️⃣ Зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак», если это ещё не сделано. Импортёру необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и пройти регистрацию в качестве участника системы.

3️⃣ Вручную внесите данные о сертификате в личный кабинет системы. Обычно это делается в разделе, посвящённом разрешительной документации или сертификации. Конкретные шаги могут зависеть от интерфейса системы на момент выполнения действия.

4️⃣ Сохраняйте все подтверждающие документы. К ним относятся сам сертификат, протоколы испытаний, договоры с производителем (если вы выступаете в роли уполномоченного лица), а также другие документы, которые могут потребоваться для проверки.

❗️Дополнительные рекомендации:

📌 Проверьте коды ТН ВЭД и ОКПД2 для вашей продукции, чтобы убедиться, что она подлежит маркировке в «Честном Знаке».

📌 Уточните, под какой технический регламент попадает товар. Например, для одежды взрослых это ТР ТС 017/2011, для детской одежды — ТР ТС 007/2011.

📌 Если вы выступаете в роли уполномоченного лица изготовителя, заключите соответствующий договор с производителем. В этом случае в сертификате можно указать ваше ИП или организацию.

📌 После таможенного оформления подайте в «Честный Знак» сведения о вводе продукции в оборот.

❌ Что делать при возникновении проблем?

Если при добавлении сертификата возникают ошибки или сложности, рекомендуется:

• обратиться в службу технической поддержки;

• предоставить в обращении все необходимые данные (ИНН организации, контактные данные, описание проблемы, скриншоты ошибок и т. д.);