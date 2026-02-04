Серый импорт на грани: СПОТ революция 2026 — что ждет импортеров?

Кто будет контролировать процесс?

В игре два главных игрока:

1. ФНС (Федеральная налоговая служба) — оператор системы с бюджетом 9,7 млрд рублей. Теперь ФНС не просто фиксирует налоги, а контролирует поставки ещё до пересечения границы.

2. ФТС (Федеральная таможенная служба) — контролирующий орган с финансированием 6,8 млрд рублей. ФТС будет сверять данные с ФНС с микроскопической точностью.