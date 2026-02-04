Серый импорт на грани: СПОТ революция 2026 — что ждет импортеров?

Что такое СПОТ и зачем он нужен?
СПОТ (система подтверждения ожидаемой поставки) — это масштабный проект на 16,5 млрд рублей, цель которого — ликвидировать серый импорт. Больше никаких «хитрых схем» и лазеек: государство намерено вывести весь импорт в «белое» поле.
Ключевые задачи системы:
· пресечь нелегальные поставки;
· обеспечить прозрачность цепочек поставок;
· гарантировать уплату НДС и других пошлин;
· синхронизировать работу контролирующих органов.
Кто будет контролировать процесс?
В игре два главных игрока:
1. ФНС (Федеральная налоговая служба) — оператор системы с бюджетом 9,7 млрд рублей. Теперь ФНС не просто фиксирует налоги, а контролирует поставки ещё до пересечения границы.
2. ФТС (Федеральная таможенная служба) — контролирующий орган с финансированием 6,8 млрд рублей. ФТС будет сверять данные с ФНС с микроскопической точностью.
Как будет работать СПОТ: пошаговая инструкция
Представьте, что вы — перевозчик. Раньше можно было «закинуть товар в багажник и поехать», но теперь правила жёстче:
1. Регистрация поставки. Вы оформляете документ о будущей поставке в системе.
2. Обеспечительный платёж. Вносите сумму, которая гарантирует уплату НДС.
3. Электронная отметка. Получаете цифровой пропуск — разрешение на ввоз товара.
Важно: без этих шагов пересечь границу не получится.
С чего начнётся внедрение?
Сначала система затронет автомобильный импорт — видимо, чтобы «размяться». Но не обманывайтесь: вскоре под контроль попадут и другие виды поставок. Серый импорт уже чувствует, что времена меняются.
Когда ждать перемен?
· 1 апреля 2026 года — старт пилотной версии. Да, звучит как шутка, но это реальность.
· 1 июля 2026 года — полноценный запуск. Система заработает на полную мощность, и правила станут обязательными для всех.
Зачем это нужно государству?
Цель проста: максимально прозрачный импорт. Никаких больше:
· серых схем;
· скрытых партий;
· обходных манёвров.
Всё должно быть легально, прозрачно и под контролем. Если вы привыкли к «теневым» методам, пора пересматривать стратегию.
Что делать импортёрам: практические шаги
Если у вас карго‑поставки, время действовать. Даже если ваша продукция не подлежит маркировке, пора:
· просчитать логистику под новые правила;
· оценить затраты на пошлины и налоги;
· проанализировать маржинальность в новых условиях;
· определить оптимальные размеры партий.
Совет: не ждите, пока СПОТ постучится в вашу дверь. Протестируйте процесс заранее:
· ввезите пробную партию;
· разберитесь с документами;
· поймите, как работает система.
Итоги: что ждать дальше?
СПОТ — это не просто очередная бюрократическая инициатива. Это реальная попытка государства навести порядок в импорте. Для кого‑то это вызов, для кого‑то — возможность выйти на новый уровень легального бизнеса.
Готовы ли вы к переменам? Время принимать решения:
· либо адаптироваться к новым правилам,
· либо остаться за бортом.
Следите за новостями, тестируйте процессы и будьте на шаг впереди! 💪
Комментарии3
Что-то я не понимаю - мы покупаем товар за границей, пошлины и НДС платим сами. За доставку оплачиваем перевозчику, иногда поставщик оплачивает доставку. С новой системой перевозчик будет НДС платить или мы сами?
НДС по‑прежнему платит импортёр, а не перевозчик. Новая система СПОТ не меняет субъект уплаты налога — она лишь вводит предварительный механизм гарантии его уплаты.
Подробно: как это работает в системе СПОТ
Кто платит НДС
НДС при ввозе товара остаётся обязанностью импортёра (ваша компания). Это не перекладывается на перевозчика. Перевозчик лишь выступает техническим звеном, предъявляя на границе электронную отметку.
Роль обеспечительного платежа
Перед ввозом вы (как импортёр) должны:
зарегистрировать в системе СПОТ документ о будущей поставке;
внести обеспечительный платёж — сумму, которая гарантирует уплату НДС и пошлин.
Это не дополнительный налог, а своего рода «депозит»: если вы потом корректно уплатите НДС, платёж вернут или зачтут в счёт будущих поставок.
Что делает перевозчик
Перевозчик получает электронную отметку (цифровой пропуск) только после того, как система подтвердит:
регистрация поставки оформлена;
обеспечительный платёж внесён.
Без этой отметки груз не пропустят через границу. Но сам перевозчик не платит НДС — он лишь демонстрирует наличие гарантии.
Когда уплачивается НДС
Окончательный расчёт по НДС происходит после ввоза товара, как и раньше. Обеспечительный платёж служит страховкой для государства: если вы уклонитесь от уплаты, сумма будет удержана из внесённого депозита.
Пример из вашей ситуации
Вы покупаете товар за границей и:
сами оплачиваете пошлины и НДС;
платите перевозчику за доставку (или поставщик берёт это на себя).
С СПОТ ничего не меняется в части уплаты НДС:
вы по‑прежнему перечисляете НДС в бюджет после ввоза;
но до ввоза вы должны внести обеспечительный платёж в системе СПОТ;
перевозчик просто показывает электронную отметку на границе — он не участвует в расчётах по НДС.
Важные нюансы
Возврат обеспечительного платежа. Если вы уплатили НДС в полном объёме, депозит вернут или зачтут в счёт следующих поставок.
Размер платежа. Сумма обеспечительного платежа будет рассчитываться исходя из предполагаемых пошлин и НДС по вашей партии.
Ответственность. Если вы не уплатите НДС после ввоза, обеспечительный платёж останется в бюджете.
Что делать уже сейчас
Рассчитайте размер обеспечительного платежа для ваших типовых партий.
Проверьте, как изменится cash flow из‑за предварительного внесения депозита.
Протестируйте процесс на пробной партии до 1 июля 2026 года (полноценного запуска СПОТ).
Итог: перевозчик не становится плательщиком НДС. СПОТ лишь добавляет этап предварительного обеспечения — это «страховка» для государства, а не новый налог.
Огромное спасибо за подробные пояснения!