Как переместить маркированные остатки между юрлицами с сохранением кодов маркировки?

Можно ли переместить остатки между юрлицами с сохранением кодов?

Да, переместить маркированные остатки между разными юридическими лицами с сохранением кодов маркировки можно. Но для этого необходимо строго соблюдать официальную процедуру передачи права собственности в системе «Честный Знак».

Это особенно актуально для компаний, работающих с товарами, подлежащими обязательной маркировке: