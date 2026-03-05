Как переместить маркированные остатки между юрлицами с сохранением кодов маркировки?

Можно ли переместить остатки между юрлицами с сохранением кодов?
Да, переместить маркированные остатки между разными юридическими лицами с сохранением кодов маркировки можно. Но для этого необходимо строго соблюдать официальную процедуру передачи права собственности в системе «Честный Знак».
Это особенно актуально для компаний, работающих с товарами, подлежащими обязательной маркировке:
табачные изделия;
обувь;
одежда и текстиль;
молочная продукция;
лекарственные препараты и т. д.
Как это работает: пошаговая инструкция
Процедура передачи маркированных остатков регламентирована и требует выполнения следующих шагов:
Регистрация в системе «Честный Знак». Оба юридических лица — и отправитель, и получатель — должны быть зарегистрированы в системе. Без этого передача кодов невозможна.
Организация электронного документооборота (ЭДО). Обмен документами должен происходить через оператора ЭДО, интегрированного с системой «Честный Знак».
Формирование УПД с кодами маркировки. Отправитель формирует универсальный передаточный документ (УПД), в который включаются:
полные реквизиты сторон;
перечень передаваемых товаров;
уникальные коды маркировки каждого товара (Data Matrix или RFID‑метки).
Отправка УПД через ЭДО. Документ направляется получателю через систему электронного документооборота.
Подтверждение получения. Получатель проверяет соответствие кодов маркировки и подтверждает приёмку документа в системе ЭДО.
Автоматическая передача данных в «Честный Знак». После подтверждения УПД система автоматически обновляет информацию о владельце кодов маркировки. Право собственности переходит к новому юридическому лицу.
Проверка статуса. Обе стороны могут проверить статус передачи в личном кабинете на сайте «Честный Знак».
Важные нюансы и требования
Чтобы избежать ошибок и штрафов, обратите внимание на следующие моменты:
Техническая готовность. Убедитесь, что ваше оборудование (сканеры, принтеры этикеток) и ПО поддерживают работу с кодами маркировки.
Точность данных. Коды в УПД должны полностью совпадать с фактическими кодами на товарах. Любая ошибка приведёт к отказу в регистрации передачи.
Сроки. Передача должна быть оформлена в установленные законодательством сроки (обычно в течение 3 рабочих дней после фактической отгрузки товара).
Ответственность. За нарушение правил оборота маркированных товаров предусмотрены штрафы (ст. 15.12 КоАП РФ).
Интеграция. Для крупных объёмов рекомендуется настроить автоматическую выгрузку данных из учётной системы (1С, SAP и т. п.) в ЭДО.
Что будет, если не оформить передачу через «Честный Знак»?
Несоблюдение процедуры ведёт к следующим рискам:
система зафиксирует нарушение — коды останутся за старым владельцем;
товар нельзя будет легально продать или отгрузить дальше;
возможны проверки со стороны контролирующих органов;
штрафы для юрлиц — от 50 000 до 300 000 рублей (ст. 15.12 КоАП РФ);
конфискация товара в отдельных случаях.
Заключение
Перемещение маркированных остатков между юридическими лицами с сохранением кодов возможно, но только через официальную процедуру в системе «Честный Знак» с использованием ЭДО и УПД. Соблюдение всех этапов гарантирует:
легитимность сделки;
корректное отображение данных в системе;
отсутствие претензий со стороны регуляторов.
Оптимизация этого процесса через интеграцию учётных систем с ЭДО позволит сэкономить время и минимизировать ошибки.
Начать дискуссию