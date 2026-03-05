КПП УСН Акц моб
🔴 Вебинар: Бухгалтерская отчетность за 2025 год: составляем по новым правилам →
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Как переместить маркированные остатки между юрлицами с сохранением кодов маркировки?

Разбираем, можно ли переместить маркированные остатки между юридическими лицами с сохранением кодов. Пошаговая инструкция по передаче в системе «Честный Знак» через ЭДО и УПД. Важные нюансы для бизнеса.

Можно ли переместить остатки между юрлицами с сохранением кодов?

Да, переместить маркированные остатки между разными юридическими лицами с сохранением кодов маркировки можно. Но для этого необходимо строго соблюдать официальную процедуру передачи права собственности в системе «Честный Знак».

Это особенно актуально для компаний, работающих с товарами, подлежащими обязательной маркировке:

  • табачные изделия;

  • обувь;

  • одежда и текстиль;

  • молочная продукция;

  • лекарственные препараты и т. д.

Как это работает: пошаговая инструкция

Процедура передачи маркированных остатков регламентирована и требует выполнения следующих шагов:

  1. Регистрация в системе «Честный Знак». Оба юридических лица — и отправитель, и получатель — должны быть зарегистрированы в системе. Без этого передача кодов невозможна.

  2. Организация электронного документооборота (ЭДО). Обмен документами должен происходить через оператора ЭДО, интегрированного с системой «Честный Знак».

  3. Формирование УПД с кодами маркировки. Отправитель формирует универсальный передаточный документ (УПД), в который включаются:

    • полные реквизиты сторон;

    • перечень передаваемых товаров;

    • уникальные коды маркировки каждого товара (Data Matrix или RFID‑метки).

  4. Отправка УПД через ЭДО. Документ направляется получателю через систему электронного документооборота.

  5. Подтверждение получения. Получатель проверяет соответствие кодов маркировки и подтверждает приёмку документа в системе ЭДО.

  6. Автоматическая передача данных в «Честный Знак». После подтверждения УПД система автоматически обновляет информацию о владельце кодов маркировки. Право собственности переходит к новому юридическому лицу.

  7. Проверка статуса. Обе стороны могут проверить статус передачи в личном кабинете на сайте «Честный Знак».

Важные нюансы и требования

Чтобы избежать ошибок и штрафов, обратите внимание на следующие моменты:

  • Техническая готовность. Убедитесь, что ваше оборудование (сканеры, принтеры этикеток) и ПО поддерживают работу с кодами маркировки.

  • Точность данных. Коды в УПД должны полностью совпадать с фактическими кодами на товарах. Любая ошибка приведёт к отказу в регистрации передачи.

  • Сроки. Передача должна быть оформлена в установленные законодательством сроки (обычно в течение 3 рабочих дней после фактической отгрузки товара).

  • Ответственность. За нарушение правил оборота маркированных товаров предусмотрены штрафы (ст. 15.12 КоАП РФ).

  • Интеграция. Для крупных объёмов рекомендуется настроить автоматическую выгрузку данных из учётной системы (1С, SAP и т. п.) в ЭДО.

Что будет, если не оформить передачу через «Честный Знак»?

Несоблюдение процедуры ведёт к следующим рискам:

  • система зафиксирует нарушение — коды останутся за старым владельцем;

  • товар нельзя будет легально продать или отгрузить дальше;

  • возможны проверки со стороны контролирующих органов;

  • штрафы для юрлиц — от 50 000 до 300 000 рублей (ст. 15.12 КоАП РФ);

  • конфискация товара в отдельных случаях.

Заключение

Перемещение маркированных остатков между юридическими лицами с сохранением кодов возможно, но только через официальную процедуру в системе «Честный Знак» с использованием ЭДО и УПД. Соблюдение всех этапов гарантирует:

  • легитимность сделки;

  • корректное отображение данных в системе;

  • отсутствие претензий со стороны регуляторов.

Оптимизация этого процесса через интеграцию учётных систем с ЭДО позволит сэкономить время и минимизировать ошибки.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

3 подписчика49 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3