С 1 мая 2026 года: молочная продукция с заменителями молочного жира теряет льготный НДС

С 1 мая 2026 года молочная продукция с заменителями молочного жира облагается НДС по ставке 22% вместо 10%. Разбираем, какие товары затронуты, как это повлияет на цены и конкуренцию, и какие риски возникают для рынка.

Что изменилось

С 1 мая 2026 года часть молочной продукции с заменителями молочного жира больше не подпадает под льготную ставку НДС. Ставка налога повышается с 10% до 22% — на +12 процентных пунктов.

Какие товары затронуты

Под действие новых правил попадают:

  • творожные и сметанные продукты с заменителями молочного жира;

  • десерты и соусы, содержащие растительные жиры;

  • отдельные виды мороженого;

  • некоторые виды сгущённого молока.

Экономические и рыночные последствия

Изменение налоговой нагрузки приведёт к ряду последствий для отрасли и потребителей:

  1. Рост розничных цен. Повышение НДС почти неизбежно вызовет увеличение стоимости товаров для конечного потребителя. Компании вряд ли будут компенсировать дополнительные расходы за счёт собственной маржи.

  2. Усиление конкуренции между натуральной и «растительной» продукцией. Товары с натуральным молочным жиром, остающиеся на льготной ставке 10%, становятся относительно более выгодными для покупателей.

  3. Корректировка рецептур. Производители столкнутся с выбором:

    • вернуться к использованию молочного жира, чтобы сохранить льготную ставку;

    • оптимизировать рецептуры и логистику, чтобы минимизировать рост цен;

    • принять повышение НДС и перенести затраты на потребителя.

  4. Изменение стратегий ценообразования. Компании будут искать баланс между сохранением доли рынка и поддержанием рентабельности.

Потенциальные риски

Новые правила могут спровоцировать ряд негативных тенденций:

  • Попытки маскировки состава. Некоторые производители могут попытаться скрыть наличие растительных жиров в продукции, чтобы формально сохранить право на льготную ставку.

  • Рост недобросовестной конкуренции. Возможны случаи фальсификации документов или некорректного декларирования состава продукции.

  • Сложности для малого бизнеса. Небольшие производители могут испытывать трудности с адаптацией к новым условиям, особенно если у них нет ресурсов для быстрой перестройки рецептур или логистики.

Позитивные аспекты

Несмотря на вызовы, изменения несут и положительные эффекты:

  • Усиление роли системы маркировки. Система «Честный знак» помогает отслеживать движение товаров и выявлять нарушения. Рост числа сканирований кодов (на 40% за последний период) свидетельствует о повышении прозрачности рынка.

  • Снижение доли контрафакта. Ужесточение контроля и повышение прозрачности делают экономически невыгодным производство и продажу фальсифицированной продукции.

  • Стимулирование качества. Рынок смещается в сторону натуральной продукции, что может улучшить общее качество товаров на полках.

Выводы и перспективы

Изменения в налогообложении молочной продукции станут серьёзным испытанием для отрасли. Наибольшее давление почувствуют компании, чья бизнес‑модель строилась на использовании заменителей молочного жира и льготной ставке НДС.

В то же время производители, делающие ставку на натуральные ингредиенты и прозрачность состава, могут получить конкурентное преимущество. Усиление роли маркировки и контроля со стороны государства будет способствовать оздоровлению рынка в долгосрочной перспективе.

Вопрос к аудитории: как вы считаете, какой сценарий выберут большинство производителей — массовое изменение рецептур или повышение цен? Поделитесь мнением в комментариях!

Евгения Задорожная

