С 1 мая 2026 года: молочная продукция с заменителями молочного жира теряет льготный НДС
Что изменилось
С 1 мая 2026 года часть молочной продукции с заменителями молочного жира больше не подпадает под льготную ставку НДС. Ставка налога повышается с 10% до 22% — на +12 процентных пунктов.
Какие товары затронуты
Под действие новых правил попадают:
творожные и сметанные продукты с заменителями молочного жира;
десерты и соусы, содержащие растительные жиры;
отдельные виды мороженого;
некоторые виды сгущённого молока.
Экономические и рыночные последствия
Изменение налоговой нагрузки приведёт к ряду последствий для отрасли и потребителей:
Рост розничных цен. Повышение НДС почти неизбежно вызовет увеличение стоимости товаров для конечного потребителя. Компании вряд ли будут компенсировать дополнительные расходы за счёт собственной маржи.
Усиление конкуренции между натуральной и «растительной» продукцией. Товары с натуральным молочным жиром, остающиеся на льготной ставке 10%, становятся относительно более выгодными для покупателей.
Корректировка рецептур. Производители столкнутся с выбором:
вернуться к использованию молочного жира, чтобы сохранить льготную ставку;
оптимизировать рецептуры и логистику, чтобы минимизировать рост цен;
принять повышение НДС и перенести затраты на потребителя.
Изменение стратегий ценообразования. Компании будут искать баланс между сохранением доли рынка и поддержанием рентабельности.
Потенциальные риски
Новые правила могут спровоцировать ряд негативных тенденций:
Попытки маскировки состава. Некоторые производители могут попытаться скрыть наличие растительных жиров в продукции, чтобы формально сохранить право на льготную ставку.
Рост недобросовестной конкуренции. Возможны случаи фальсификации документов или некорректного декларирования состава продукции.
Сложности для малого бизнеса. Небольшие производители могут испытывать трудности с адаптацией к новым условиям, особенно если у них нет ресурсов для быстрой перестройки рецептур или логистики.
Позитивные аспекты
Несмотря на вызовы, изменения несут и положительные эффекты:
Усиление роли системы маркировки. Система «Честный знак» помогает отслеживать движение товаров и выявлять нарушения. Рост числа сканирований кодов (на 40% за последний период) свидетельствует о повышении прозрачности рынка.
Снижение доли контрафакта. Ужесточение контроля и повышение прозрачности делают экономически невыгодным производство и продажу фальсифицированной продукции.
Стимулирование качества. Рынок смещается в сторону натуральной продукции, что может улучшить общее качество товаров на полках.
Выводы и перспективы
Изменения в налогообложении молочной продукции станут серьёзным испытанием для отрасли. Наибольшее давление почувствуют компании, чья бизнес‑модель строилась на использовании заменителей молочного жира и льготной ставке НДС.
В то же время производители, делающие ставку на натуральные ингредиенты и прозрачность состава, могут получить конкурентное преимущество. Усиление роли маркировки и контроля со стороны государства будет способствовать оздоровлению рынка в долгосрочной перспективе.
Вопрос к аудитории: как вы считаете, какой сценарий выберут большинство производителей — массовое изменение рецептур или повышение цен? Поделитесь мнением в комментариях!
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.