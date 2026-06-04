Как избежать ошибок при регистрации Декларации пищевой продукции- таблица последствий и решений + чек‑лист для самопроверки

Почему ошибки в декларации пищевой продукции опасны для бизнеса?
Формальный подход к декларированию может привести к серьёзным последствиям:
штрафам до 1 млн руб. (ст. 14.43 КоАП РФ);
конфискации продукции;
приостановке деятельности;
репутационным потерям;
аннулированию декларации и запрету на продажу.
По данным Роспотребнадзора, чаще всего нарушения выявляются при проверках из‑за:
некорректного выбора схемы декларирования;
отсутствия подтверждающих документов (протоколов испытаний);
несоответствия продукции требованиям технических регламентов;
ошибок в заполнении реквизитов и параметров продукции.
Таблица: типичные ошибки при декларировании пищевой продукции, их последствия и решения
Ошибка
Последствия
Решение
Некорректная схема декларирования (например, выбор 1д вместо 3д для продукции с высокими рисками)
Аннулирование декларации, штрафы, запрет на реализацию
Сверяйтесь с ТР ТС и методическими рекомендациями Росаккредитации. Для продукции повышенного риска выбирайте схемы с испытаниями в аккредитованной лаборатории (3д/4д)
Отсутствие протоколов лабораторных испытаний (для схем 3д/4д) или актов внутреннего контроля (для 1д/2д)
Отказ в регистрации декларации, приостановка деятельности
Проводите испытания в аккредитованной лаборатории. Сохраняйте все документы как доказательную базу
Опечатки и ошибки в реквизитах компании или характеристиках продукции
Отказ в регистрации, задержка вывода товара на рынок
Проверяйте данные перед отправкой: ИНН, ОГРН, наименование продукции, коды ТН ВЭД, срок действия декларации
Несоответствие маркировки требованиям (отсутствие знака ЕАС, номера декларации)
Штрафы, изъятие продукции из оборота
После регистрации нанесите на упаковку: знак ЕАС, номер декларации, срок действия. Сверяйтесь с требованиями ТР ТС
Просроченная декларация
Приостановка реализации, штрафы
Настройте напоминания о продлении за 1–2 месяца. Следите за сроками действия протоколов испытаний
Неполный комплект доказательных материалов
Отказ в регистрации
Подготовьте: протоколы испытаний, сертификаты на сырьё (при наличии), техническую документацию (ТУ, рецептуры), договоры на поставку (для партий)
Чек‑лист для самопроверки декларации перед подачей
Используйте этот чек‑лист, чтобы убедиться в корректности оформления декларации:
Проверка продукции:
продукция входит в перечень ТР ТС (например, ТР ТС 021/2011);
не относится к исключениям (непереработанная продукция животного происхождения и т. п.).
Выбор схемы декларирования:
схема соответствует категории продукции и объёму производства (1д, 2д, 3д, 4д);
учтены требования к испытаниям (внутренние или аккредитованная лаборатория).
Доказательная база:
есть протоколы испытаний (если требуется);
собраны сертификаты на сырьё;
подготовлена техническая документация;
для партий — договоры на поставку.
Реквизиты и параметры:
верно указаны ИНН, ОГРН, наименование компании;
корректно заполнено наименование продукции;
указаны коды ТН ВЭД и ОКПД 2;
срок действия декларации соответствует срокам действия протоколов.
Работа в системе Росаккредитации:
ЭЦП активна и действительна;
все сканы документов загружены в нужном формате;
декларация подписана и отправлена на регистрацию.
Маркировка:
после регистрации на упаковке нанесены: знак ЕАС, номер декларации, срок действия;
маркировка соответствует требованиям ТР ТС.
Преимущества самостоятельной проверки по чек‑листу
Использование чек‑листа позволяет:
снизить риски штрафов и приостановки деятельности;
сэкономить время — избежать повторной подачи из‑за ошибок;
укрепить доверие партнёров и клиентов за счёт корректного оформления;
оптимизировать затраты — минимизировать зависимость от подрядчиков;
быть в курсе изменений законодательства при регулярном обновлении чек‑листа.
Профилактика лучше исправления
Ошибки в декларировании пищевой продукции проще предотвратить, чем устранять их последствия. Регулярное использование чек‑листа перед подачей декларации поможет:
гарантировать соответствие требованиям ТР ТС;
избежать штрафов и репутационных потерь;
выстроить прозрачную систему декларирования в компании;
повысить общую эффективность бизнес‑процессов за счёт минимизации ошибок на этапе оформления.
Источники:
официальные разъяснения Росаккредитации
портал «Госуслуги» для получения ЭЦП;
официальный портал Евразийской экономической комиссии
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