Как избежать ошибок при регистрации Декларации пищевой продукции- таблица последствий и решений + чек‑лист для самопроверки

Почему ошибки в декларации пищевой продукции опасны для бизнеса?

Формальный подход к декларированию может привести к серьёзным последствиям:

штрафам до 1 млн руб. (ст. 14.43 КоАП РФ);

конфискации продукции;

приостановке деятельности;

репутационным потерям;

аннулированию декларации и запрету на продажу.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего нарушения выявляются при проверках из‑за: