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Евгения Задорожная
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Как избежать ошибок при регистрации Декларации пищевой продукции- таблица последствий и решений + чек‑лист для самопроверки

Практическое руководство по декларированию пищевой продукции: разбираем типичные ошибки, их последствия и способы исправления. Используйте чек‑лист для самостоятельной проверки декларации перед подачей в Росаккредитацию

Почему ошибки в декларации пищевой продукции опасны для бизнеса?

Формальный подход к декларированию может привести к серьёзным последствиям:

  • штрафам до 1 млн руб. (ст. 14.43 КоАП РФ);

  • конфискации продукции;

  • приостановке деятельности;

  • репутационным потерям;

  • аннулированию декларации и запрету на продажу.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего нарушения выявляются при проверках из‑за:

  • некорректного выбора схемы декларирования;

  • отсутствия подтверждающих документов (протоколов испытаний);

  • несоответствия продукции требованиям технических регламентов;

  • ошибок в заполнении реквизитов и параметров продукции.

Таблица: типичные ошибки при декларировании пищевой продукции, их последствия и решения

Ошибка

Последствия

Решение

Некорректная схема декларирования (например, выбор 1д вместо 3д для продукции с высокими рисками)

Аннулирование декларации, штрафы, запрет на реализацию

Сверяйтесь с ТР ТС и методическими рекомендациями Росаккредитации. Для продукции повышенного риска выбирайте схемы с испытаниями в аккредитованной лаборатории (3д/4д)

Отсутствие протоколов лабораторных испытаний (для схем 3д/4д) или актов внутреннего контроля (для 1д/2д)

Отказ в регистрации декларации, приостановка деятельности

Проводите испытания в аккредитованной лаборатории. Сохраняйте все документы как доказательную базу

Опечатки и ошибки в реквизитах компании или характеристиках продукции

Отказ в регистрации, задержка вывода товара на рынок

Проверяйте данные перед отправкой: ИНН, ОГРН, наименование продукции, коды ТН ВЭД, срок действия декларации

Несоответствие маркировки требованиям (отсутствие знака ЕАС, номера декларации)

Штрафы, изъятие продукции из оборота

После регистрации нанесите на упаковку: знак ЕАС, номер декларации, срок действия. Сверяйтесь с требованиями ТР ТС

Просроченная декларация

Приостановка реализации, штрафы

Настройте напоминания о продлении за 1–2 месяца. Следите за сроками действия протоколов испытаний

Неполный комплект доказательных материалов

Отказ в регистрации

Подготовьте: протоколы испытаний, сертификаты на сырьё (при наличии), техническую документацию (ТУ, рецептуры), договоры на поставку (для партий)

Чек‑лист для самопроверки декларации перед подачей

Используйте этот чек‑лист, чтобы убедиться в корректности оформления декларации:

  1. Проверка продукции:

    • продукция входит в перечень ТР ТС (например, ТР ТС 021/2011);

    • не относится к исключениям (непереработанная продукция животного происхождения и т. п.).

  2. Выбор схемы декларирования:

    • схема соответствует категории продукции и объёму производства (1д, 2д, 3д, 4д);

    • учтены требования к испытаниям (внутренние или аккредитованная лаборатория).

  3. Доказательная база:

    • есть протоколы испытаний (если требуется);

    • собраны сертификаты на сырьё;

    • подготовлена техническая документация;

    • для партий — договоры на поставку.

  4. Реквизиты и параметры:

    • верно указаны ИНН, ОГРН, наименование компании;

    • корректно заполнено наименование продукции;

    • указаны коды ТН ВЭД и ОКПД 2;

    • срок действия декларации соответствует срокам действия протоколов.

  5. Работа в системе Росаккредитации:

    • ЭЦП активна и действительна;

    • все сканы документов загружены в нужном формате;

    • декларация подписана и отправлена на регистрацию.

  6. Маркировка:

    • после регистрации на упаковке нанесены: знак ЕАС, номер декларации, срок действия;

    • маркировка соответствует требованиям ТР ТС.

Преимущества самостоятельной проверки по чек‑листу

Использование чек‑листа позволяет:

  • снизить риски штрафов и приостановки деятельности;

  • сэкономить время — избежать повторной подачи из‑за ошибок;

  • укрепить доверие партнёров и клиентов за счёт корректного оформления;

  • оптимизировать затраты — минимизировать зависимость от подрядчиков;

  • быть в курсе изменений законодательства при регулярном обновлении чек‑листа.

Профилактика лучше исправления

Ошибки в декларировании пищевой продукции проще предотвратить, чем устранять их последствия. Регулярное использование чек‑листа перед подачей декларации поможет:

  • гарантировать соответствие требованиям ТР ТС;

  • избежать штрафов и репутационных потерь;

  • выстроить прозрачную систему декларирования в компании;

  • повысить общую эффективность бизнес‑процессов за счёт минимизации ошибок на этапе оформления.

Источники:

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

7 подписчиков131 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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