Можно ли использовать одну декларацию на разные объемы косметики? Разбираем правила

Можно ли использовать одну декларацию на разные объёмы косметики?
Краткий ответ: да, можно — при условии, что продукция относится к одной товарной группе и не имеет различий по коду ТН ВЭД. Разберём вопрос подробно: какие правила действуют, какие есть ограничения и как избежать ошибок при оформлении.
Условия использования одной декларации на разные объёмы
Вы можете оформить единую декларацию соответствия на косметическую продукцию разных объёмов, если соблюдены следующие условия:
Единый код ТН ВЭД. Продукция должна относиться к одной товарной позиции по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Например, кремы для лица в тюбиках 50 мл и 100 мл могут иметь один код ТН ВЭД — 3304 99 000 0.
Идентичный состав. Состав косметики (включая активные компоненты, консерванты, отдушки) должен быть одинаковым независимо от объёма упаковки.
Единые технические характеристики. Требования к качеству, безопасности и методам испытаний должны быть идентичны для всех объёмов.
Соответствие одному ТР ТС. Вся продукция должна подпадать под действие одного технического регламента, например, ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно‑косметической продукции».
Единая рецептура. Если объёмы отличаются только количеством продукта в упаковке, а рецептура не меняется, это не требует отдельной декларации.
Когда потребуется отдельная декларация?
Оформите отдельную декларацию, если:
меняется состав продукта (добавляются новые компоненты);
используются разные технологии производства;
продукция относится к разным категориям (например, крем и лосьон);
коды ТН ВЭД различаются для разных объёмов или вариантов упаковки;
для отдельных объёмов требуются особые условия хранения или применения.
Практические шаги для оформления единой декларации
Проверьте код ТН ВЭД для всей линейки продукции. Убедитесь, что он одинаков. Используйте официальные справочники или проконсультируйтесь с таможенным брокером.
Подготовьте доказательную базу:
протоколы испытаний типовых образцов (обычно выбирают максимальный или средний объём);
техническую документацию (рецептуры, ТУ, СТО);
сертификаты на сырьё и компоненты (при наличии);
описание продукции с указанием всех доступных объёмов.
Оформите декларацию в реестре ФСА , указав:
наименование продукции (например, «Крем для лица увлажняющий»);
все доступные объёмы (50 мл, 100 мл, 200 мл);
единый код ТН ВЭД;
ссылку на ТР ТС 009/2011.
Укажите в маркировке все допустимые объёмы. На упаковке каждого варианта должна быть информация о декларации (номер, дата регистрации, срок действия).
Важные нюансы и риски
Проверка контролирующими органами. При инспекциях Роспотребнадзор и ФСА проверяют, соответствует ли фактическая продукция заявленным в декларации параметрам. Несоответствие состава или технологии грозит штрафами (ст. 14.43 КоАП РФ).
Изменения в ассортименте. Если вы добавляете новый объём с изменённым составом, потребуется новая декларация или внесение изменений в действующую (если это предусмотрено схемой декларирования).
Экспорт и импорт. При поставках за рубеж убедитесь, что единая декларация соответствует требованиям страны‑импортёра.
Краткий итог: чек‑лист для бизнеса
Перед оформлением единой декларации на косметику разных объёмов:
Убедитесь, что коды ТН ВЭД совпадают для всей линейки.
Проверьте идентичность состава и рецептуры.
Подготовьте протоколы испытаний для типовых образцов.
Оформите декларацию с указанием всех объёмов в описании продукции.
Актуализируйте маркировку — укажите номер декларации на всех упаковках.
Храните полный комплект документов (протоколы, ТУ, сертификаты сырья) для предъявления при проверке.
Важно: если сомневаетесь в возможности объединения объёмов в одну декларацию, проконсультируйтесь с аккредитованным органом по сертификации или юристом по вопросам технического регулирования.
Источники и нормативные акты
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно‑косметической продукции»;
КоАП РФ, ст. 14.43 (административная ответственность за нарушение требований технических регламентов);
Официальный реестр деклараций соответствия ФСА
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