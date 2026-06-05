Можно ли использовать одну декларацию на разные объемы косметики? Разбираем правила

Можно ли использовать одну декларацию на разные объёмы косметики?

Краткий ответ: да, можно — при условии, что продукция относится к одной товарной группе и не имеет различий по коду ТН ВЭД. Разберём вопрос подробно: какие правила действуют, какие есть ограничения и как избежать ошибок при оформлении.