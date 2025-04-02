НДС. Новые правила. Пора подстраиваться.

Актуальные ставки НДС в 2025 году. В России в 2025 году применяются три основные ставки НДС.

1. 20% — стандартная ставка.

Эта ставка действует для большинства товаров, услуг и работ, реализуемых внутри страны.

2. 10% — сниженная ставка.

Применяется для социально значимых товаров, таких как продукты питания, детские товары, книги, медицинские изделия и лекарства. Цель снижения ставки — сделать эти товары более доступными для населения.

3. 0% — ставка для экспорта.

Нулевая ставка используется для экспортных операций, что позволяет предприятиям вернуть НДС, уплаченный при закупе товаров или услуг, используемых для производства.

Новые правила НДС в 2025 году

Повышение стандартной ставки до 22% в перспективе

Одним из ключевых изменений является обсуждаемое повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22%. Это решение продиктовано необходимостью увеличить доходы бюджета для финансирования социальных программ и экономических инициатив.

Особенности уплаты НДС для бизнеса на УСН: выбор между стандартной и специальной ставкой

Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходом свыше 60 млн рублей в год в 2025 году продолжают действовать прогрессивные ставки НДС:

5% – для бизнеса с выручкой от 60 до 250 млн рублей.

7% – для бизнеса с выручкой от 250 до 450 млн рублей.

20% – стандартная ставка для всех, кто выбирает общий режим или превышает лимиты по выручке.

Налоговый вычет – это один из ключевых инструментов для снижения налоговой нагрузки. Однако право на вычет возникает только при выполнении строгих условий, которые зачастую не выполняют предприниматели:

Счет-фактуры от поставщиков должны быть оформлены корректно.

Все операции должны быть подтверждены первичными документами (накладные, акты выполненных работ).

Товары или услуги, по которым заявлен вычет, должны быть использованы в облагаемой НДС деятельности.

Оплата за товар должны быть произведена и подтверждена.

Частая практика организаций – заявлять вычет по товарам, которые фактически не были использованы в бизнесе, или по операциям, не подтвержденным документально.