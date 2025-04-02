НДС. Новые правила. Пора подстраиваться.

1. 20% — стандартная ставка.
Эта ставка действует для большинства товаров, услуг и работ, реализуемых внутри страны.
2. 10% — сниженная ставка.
Применяется для социально значимых товаров, таких как продукты питания, детские товары, книги, медицинские изделия и лекарства. Цель снижения ставки — сделать эти товары более доступными для населения.
3. 0% — ставка для экспорта.
Нулевая ставка используется для экспортных операций, что позволяет предприятиям вернуть НДС, уплаченный при закупе товаров или услуг, используемых для производства.
Новые правила НДС в 2025 году
Повышение стандартной ставки до 22% в перспективе
Одним из ключевых изменений является обсуждаемое повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22%. Это решение продиктовано необходимостью увеличить доходы бюджета для финансирования социальных программ и экономических инициатив.
Особенности уплаты НДС для бизнеса на УСН: выбор между стандартной и специальной ставкой
Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходом свыше 60 млн рублей в год в 2025 году продолжают действовать прогрессивные ставки НДС:
5% – для бизнеса с выручкой от 60 до 250 млн рублей.
7% – для бизнеса с выручкой от 250 до 450 млн рублей.
20% – стандартная ставка для всех, кто выбирает общий режим или превышает лимиты по выручке.
Налоговый вычет – это один из ключевых инструментов для снижения налоговой нагрузки. Однако право на вычет возникает только при выполнении строгих условий, которые зачастую не выполняют предприниматели:
Счет-фактуры от поставщиков должны быть оформлены корректно.
Все операции должны быть подтверждены первичными документами (накладные, акты выполненных работ).
Товары или услуги, по которым заявлен вычет, должны быть использованы в облагаемой НДС деятельности.
Оплата за товар должны быть произведена и подтверждена.
Частая практика организаций – заявлять вычет по товарам, которые фактически не были использованы в бизнесе, или по операциям, не подтвержденным документально.
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