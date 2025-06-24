2025: Как юридическим лицам не попасть в зону риска при работе с самозанятыми

Выгодное сотрудничество

В случаях, когда организация работает с физлицом, например, в рамках договора ГПХ или по трудовому договору, то она платит за него НДФЛ и начисляет на его вознаграждение страховые взносы. При сотрудничестве с самозанятым платить за него налог и страховые взносы не нужно — эта обязанность ложится на самого самозанятого (однако и самозанятые, зачастую, не отчитываются за свою деятельность и, соответственно, не уплачивают налоги).

Что касается взносов, то самозанятые освобождены от их обязательной уплаты в СФР. Однако они вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы. Некоторые компании, почувствовав выгоду, стали задумываться о «переводе» своих работников в статус самозанятых.

Но Минфин в Письме от 01.02.2019 N 03-11-11/5884 сразу четко обозначил позицию по этому вопросу: уволить работников и заключить с ними в дальнейшем договоры ГПХ как с самозанятыми, чтобы сэкономить на уплате взносов и НДФЛ, не получится.