2025: Как юридическим лицам не попасть в зону риска при работе с самозанятыми

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Выгодное сотрудничество
В случаях, когда организация работает с физлицом, например, в рамках договора ГПХ или по трудовому договору, то она платит за него НДФЛ и начисляет на его вознаграждение страховые взносы. При сотрудничестве с самозанятым платить за него налог и страховые взносы не нужно — эта обязанность ложится на самого самозанятого (однако и самозанятые, зачастую, не отчитываются за свою деятельность и, соответственно, не уплачивают налоги).
Что касается взносов, то самозанятые освобождены от их обязательной уплаты в СФР. Однако они вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы. Некоторые компании, почувствовав выгоду, стали задумываться о «переводе» своих работников в статус самозанятых.
Но Минфин в Письме от 01.02.2019 N 03-11-11/5884 сразу четко обозначил позицию по этому вопросу: уволить работников и заключить с ними в дальнейшем договоры ГПХ как с самозанятыми, чтобы сэкономить на уплате взносов и НДФЛ, не получится.
Учет расходов на услуги самозанятого для уменьшения налоговой базы
Компания может уменьшить налог к уплате на сумму расходов на услуги самозанятого только в одном случае — если у нее будет чек от самозанятого.
При взаимодействии юрлица/ИП и самозанятого - чек, по сути, играет роль акта выполненных работ. Поэтому компания может принять его к учету.
Для самого самозанятого формирование чека не составляет большого труда — все происходит автоматически в приложении «Мой налог».
Принятие к учету затрат без чека
Федеральная налоговая служба, ссылаясь на Федеральный Закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, однозначно диктует нам, что наличие чеком обязательно - без них нельзя учесть суммы, уплаченные налогоплательщику, при определении налоговой базы.
При этом не исключается оформление акта, в котором обозначены период или дата оказания услуги, что тоже влияет на отражение расходов в налоговом учете.
Тем не менее акт сам по себе является лишь дополнением к чеку.
Работа с самозанятыми в 2025 году: как избежать рисков
Правительство утвердило план мероприятий по снижению уровня неофициального трудоустройства на 2025–2027 годы (Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2025 № 1166-р). Он включает 18 мер, направленных на выявление и предотвращение подмены трудовых договоров гражданско-правовыми, а также на усиление контроля за соблюдением трудового законодательства.
Особое внимание уделяется обеспечению работников социальными гарантиями: оплачиваемыми отпусками, больничными и пособиями по уходу за ребенком. Все эти планы указывают на то, что контроль за работодателями в ближайшие годы будет только усиливаться.
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