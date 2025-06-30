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УСН

Слетели с УСН? Отставить эмоции — у ОСНО есть преимущества

Утрата права на применение УСН — это не приговор. Несмотря на распространенный страх перед «общей системой», переход на ОСНО в 2025 году может стать возможностью. Особенно — для индивидуальных предпринимателей, у которых появляется целый набор новых инструментов: налоговые вычеты, работа с НДС, учет расходов, доступ к пониженным ставкам.

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Утрата права на применение УСН — это не приговор. Несмотря на распространенный страх перед «общей системой», переход на ОСНО в 2025 году может стать возможностью. Особенно — для индивидуальных предпринимателей, у которых появляется целый набор новых инструментов: налоговые вычеты, работа с НДС, учет расходов, доступ к пониженным ставкам.

Важно понимать не только обязательства, но и преимущества, которые даёт ОСНО в текущих условиях.

ОСНО для ИП: преимущества, о которых часто забывают

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на общую систему налогообложения, становятся плательщиками НДС и НДФЛ. Однако вместе с этим они получают право на возмещение входного НДС и вычеты по НДФЛ. При правильной настройке учёта это не только снижает налоговую нагрузку, но и открывает новые возможности для расширения бизнеса.

1. Возмещение входного НДС

НДС, уплаченный при покупке товаров и услуг, можно принять к вычету. Это означает, что часть затрат на закупки компенсируется за счёт уменьшения суммы налога к уплате в бюджет. Такой механизм особенно выгоден тем, кто работает с поставщиками, активно закупает материалы, оборудование или услуги.

2. Возможность заниматься любой деятельностью

В отличие от УСН и патента, ОСНО не ограничивает виды деятельности. Это особенно актуально для предпринимателей, планирующих запуск новых направлений бизнеса, расширение перечня услуг или выход на новые рынки. Нет необходимости менять режим — достаточно грамотно вести учёт.

3. Вычеты по НДФЛ и страховым взносам

На ОСНО можно уменьшать налоговую базу по НДФЛ с помощью профессиональных вычетов и вычетов по страховым взносам. Это работает следующим образом:

  • При наличии подтверждающих документов — учёт фактических расходов.

  • При отсутствии документов — вычет в размере 20% от доходов.

Также предусмотрено уменьшение НДФЛ за счёт уплаты страховых взносов, что особенно важно при высоких оборотах и стабильных расходах.

4. Возможность совмещения с патентом

Даже находясь на ОСНО, ИП может одновременно применять патент по определённым видам деятельности. Это позволяет гибко управлять налоговой нагрузкой и использовать лучшие условия в зависимости от направления бизнеса.

Работа с НДС: не только обязанность, но и ресурс

Многие боятся НДС как сложного и «опасного» налога. Однако он может играть на стороне предпринимателя, если правильно использовать его особенности.

1. Право на возмещение

Как уже сказано выше — входной НДС можно возмещать. Это особенно выгодно в сферах, где доля закупок высока (торговля, производство, строительство). Это снижает реальные расходы бизнеса.

2. Применение пониженных ставок

С 2025 года предприниматели и компании с определённым уровнем дохода получают право на пониженные ставки НДС:

  • 5% — при годовом доходе до 250 млн ₽;

  • 7% — при доходе от 250 до 450 млн ₽.

Чтобы применить пониженную ставку, необходимо подать соответствующее заявление в ФНС. Это реальный инструмент для оптимизации.

3. Раздельный учёт по операциям с НДС и без

Если предприниматель осуществляет как облагаемые, так и освобождённые от НДС операции, возможно применение раздельного учёта. В этом случае входной НДС распределяется:

  • одна часть — принимается к вычету,

  • вторая — включается в стоимость товаров/услуг.

Грамотное ведение учёта позволяет избежать ошибок и налоговых рисков при проверках.

ОСНО — это не всегда больше налогов

Смена режима налогообложения воспринимается как ухудшение условий. Но ОСНО — это не наказание, а другая модель. Да, она требует более точного и регулярного учёта. Да, у неё сложнее отчётность. Но она же:

  • открывает доступ к новым схемам оптимизации;

  • позволяет работать с НДС и крупными контрагентами;

  • снимает ограничения по видам деятельности;

  • допускает вычеты и патенты.

Если подходить к системе осознанно, с расчётом и сопровождением, ОСНО может стать не обузой, а опорой для масштабирования.

Вывод

Если вам пришлось перейти с УСН на ОСНО — не спешите паниковать. Вместо этого — изучите возможности:

  • включите вычеты в учёт,

  • используйте пониженные ставки,

  • примите входной НДС к вычету,

  • подумайте о совмещении с патентом,

  • ведите прозрачный учёт расходов.

Это позволит не только сохранить бизнес, но и выстроить новую модель роста на основе законодательства.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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