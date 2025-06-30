Слетели с УСН? Отставить эмоции — у ОСНО есть преимущества

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Утрата права на применение УСН — это не приговор. Несмотря на распространенный страх перед «общей системой», переход на ОСНО в 2025 году может стать возможностью. Особенно — для индивидуальных предпринимателей, у которых появляется целый набор новых инструментов: налоговые вычеты, работа с НДС, учет расходов, доступ к пониженным ставкам.
Важно понимать не только обязательства, но и преимущества, которые даёт ОСНО в текущих условиях.
ОСНО для ИП: преимущества, о которых часто забывают
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на общую систему налогообложения, становятся плательщиками НДС и НДФЛ. Однако вместе с этим они получают право на возмещение входного НДС и вычеты по НДФЛ. При правильной настройке учёта это не только снижает налоговую нагрузку, но и открывает новые возможности для расширения бизнеса.
1. Возмещение входного НДС
НДС, уплаченный при покупке товаров и услуг, можно принять к вычету. Это означает, что часть затрат на закупки компенсируется за счёт уменьшения суммы налога к уплате в бюджет. Такой механизм особенно выгоден тем, кто работает с поставщиками, активно закупает материалы, оборудование или услуги.
2. Возможность заниматься любой деятельностью
В отличие от УСН и патента, ОСНО не ограничивает виды деятельности. Это особенно актуально для предпринимателей, планирующих запуск новых направлений бизнеса, расширение перечня услуг или выход на новые рынки. Нет необходимости менять режим — достаточно грамотно вести учёт.
3. Вычеты по НДФЛ и страховым взносам
На ОСНО можно уменьшать налоговую базу по НДФЛ с помощью профессиональных вычетов и вычетов по страховым взносам. Это работает следующим образом:
При наличии подтверждающих документов — учёт фактических расходов.
При отсутствии документов — вычет в размере 20% от доходов.
Также предусмотрено уменьшение НДФЛ за счёт уплаты страховых взносов, что особенно важно при высоких оборотах и стабильных расходах.
4. Возможность совмещения с патентом
Даже находясь на ОСНО, ИП может одновременно применять патент по определённым видам деятельности. Это позволяет гибко управлять налоговой нагрузкой и использовать лучшие условия в зависимости от направления бизнеса.
Работа с НДС: не только обязанность, но и ресурс
Многие боятся НДС как сложного и «опасного» налога. Однако он может играть на стороне предпринимателя, если правильно использовать его особенности.
1. Право на возмещение
Как уже сказано выше — входной НДС можно возмещать. Это особенно выгодно в сферах, где доля закупок высока (торговля, производство, строительство). Это снижает реальные расходы бизнеса.
2. Применение пониженных ставок
С 2025 года предприниматели и компании с определённым уровнем дохода получают право на пониженные ставки НДС:
5% — при годовом доходе до 250 млн ₽;
7% — при доходе от 250 до 450 млн ₽.
Чтобы применить пониженную ставку, необходимо подать соответствующее заявление в ФНС. Это реальный инструмент для оптимизации.
3. Раздельный учёт по операциям с НДС и без
Если предприниматель осуществляет как облагаемые, так и освобождённые от НДС операции, возможно применение раздельного учёта. В этом случае входной НДС распределяется:
одна часть — принимается к вычету,
вторая — включается в стоимость товаров/услуг.
Грамотное ведение учёта позволяет избежать ошибок и налоговых рисков при проверках.
ОСНО — это не всегда больше налогов
Смена режима налогообложения воспринимается как ухудшение условий. Но ОСНО — это не наказание, а другая модель. Да, она требует более точного и регулярного учёта. Да, у неё сложнее отчётность. Но она же:
открывает доступ к новым схемам оптимизации;
позволяет работать с НДС и крупными контрагентами;
снимает ограничения по видам деятельности;
допускает вычеты и патенты.
Если подходить к системе осознанно, с расчётом и сопровождением, ОСНО может стать не обузой, а опорой для масштабирования.
Вывод
Если вам пришлось перейти с УСН на ОСНО — не спешите паниковать. Вместо этого — изучите возможности:
включите вычеты в учёт,
используйте пониженные ставки,
примите входной НДС к вычету,
подумайте о совмещении с патентом,
ведите прозрачный учёт расходов.
Это позволит не только сохранить бизнес, но и выстроить новую модель роста на основе законодательства.
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