Слетели с УСН? Отставить эмоции — у ОСНО есть преимущества

ОСНО для ИП: преимущества, о которых часто забывают

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на общую систему налогообложения, становятся плательщиками НДС и НДФЛ. Однако вместе с этим они получают право на возмещение входного НДС и вычеты по НДФЛ. При правильной настройке учёта это не только снижает налоговую нагрузку, но и открывает новые возможности для расширения бизнеса.

1. Возмещение входного НДС

НДС, уплаченный при покупке товаров и услуг, можно принять к вычету. Это означает, что часть затрат на закупки компенсируется за счёт уменьшения суммы налога к уплате в бюджет. Такой механизм особенно выгоден тем, кто работает с поставщиками, активно закупает материалы, оборудование или услуги.

2. Возможность заниматься любой деятельностью

В отличие от УСН и патента, ОСНО не ограничивает виды деятельности. Это особенно актуально для предпринимателей, планирующих запуск новых направлений бизнеса, расширение перечня услуг или выход на новые рынки. Нет необходимости менять режим — достаточно грамотно вести учёт.

3. Вычеты по НДФЛ и страховым взносам

На ОСНО можно уменьшать налоговую базу по НДФЛ с помощью профессиональных вычетов и вычетов по страховым взносам. Это работает следующим образом:

При наличии подтверждающих документов — учёт фактических расходов .

При отсутствии документов — вычет в размере 20% от доходов.

Также предусмотрено уменьшение НДФЛ за счёт уплаты страховых взносов, что особенно важно при высоких оборотах и стабильных расходах.

4. Возможность совмещения с патентом

Даже находясь на ОСНО, ИП может одновременно применять патент по определённым видам деятельности. Это позволяет гибко управлять налоговой нагрузкой и использовать лучшие условия в зависимости от направления бизнеса.