Никакого начальства, хочу работать на себя! Часть первая: самозанятость. Плюсы и минусы Налога на профессиональный доход

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Что такое самозанятость
Самозанятость — это неофициальное название специального налогового режима, который в Налоговом кодексе обозначается как налог на профессиональный доход (НПД).
Он действует с начала 2019 года. Сначала был эксперимент: режим ввели в четырёх регионах. С 2020 года каждый регион решает сам, подключаться к НПД или нет. На сегодня режим доступен практически по всей территории России.
Этот режим создан для тех, кто работает без работодателя: продаёт товары, оказывает услуги, не оформляясь как ИП. Главное — не нарушать ограничения (о них ниже), платить налог через приложение и не беспокоиться об отчётности.
Кто может применять НПД
Режим доступен практически всем, кто производит товары или оказывает услуги, но работает без сотрудников. Примеры:
– маркетологи
– дизайнеры
– фотографы
– няни
– репетиторы
– таксисты
– мастера маникюра
– частные гиды
– дачники, торгующие тем,что сами вырастили
– и многие другие
Если вы самостоятельно зарабатываете и не нанимаете работников, скорее всего, этот режим для вас.
Кто не может стать самозанятым
Есть строгие ограничения. Применять НПД нельзя, если:
– вы нанимаете сотрудников и платите зарплату
– ваш доход превышает 2,4 млн рублей в год (то есть ~200 тыс. рублей в месяц)
Также есть исключения по видам деятельности. Самозанятыми не могут стать те, кто:
– перепродаёт товары (в том числе подакцизные)
– занимается агентской, комиссионной, поручительской деятельностью
– оказывает юридические услуги (нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты)
– занимается доставкой товаров
– добывает полезные ископаемые
Преимущества самозанятости
Низкие налоговые ставки
Налог составляет 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами. Это меньше, чем на других режимах.
Нет обязательных страховых взносов
Не нужно каждый год платить фиксированные взносы, как у ИП.
Упрощённая отчётность
Всё делается через приложение. Не нужно вести бухгалтерию, сдавать декларации и платить за бухгалтера.
Можно совмещать с трудовой деятельностью
Вы можете быть трудоустроены и параллельно работать как самозанятый.
Не нужна онлайн-касса
Не нужно покупать или арендовать ККТ.
Легализация дохода
Можно получить справку о доходах и использовать её, например, при оформлении кредита.
Регистрация за пару минут
Всё оформляется онлайн, без визита в налоговую.
Минусы самозанятости
Лимит по доходу
2,4 млн рублей в год — потолок. Если зарабатываете больше, нужно регистрироваться как ИП или переходить на другую систему.
Нельзя нанимать работников
Никаких помощников или сотрудников. Только личный труд.
Нет трудового стажа
Не уплачиваются взносы в ПФР — пенсия не формируется. При желании можно платить добровольно, но это отдельное решение.
Ограничение по заказчикам
Если вы раньше работали в компании по трудовому договору, она не сможет стать вашим клиентом как у самозанятого в течение 2 лет с момента регистрации.
Больничный, отпуск, декрет — всё это не оплачивается государством.
Налоги с полной суммы
Налог рассчитывается со всей выручки, без вычета расходов или себестоимости.
А может самозанятый быть ИП?
Да, может. И наоборот: ИП может перейти на режим НПД. Важно знать:
– нельзя совмещать НПД с другими налоговыми режимами
– если вы были на УСН, ЕНВД, ПСН или ЕСХН и хотите перейти на НПД, в течение 30 дней с даты регистрации как самозанятого нужно отказаться от прежнего режима
Кроме того, ИП может быть зарегистрирован и как самозанятый, но применять режим можно только к отдельным видам деятельности. То есть важно чётко разделять: какие доходы идут под НПД, а какие — под иной режим налогообложения.
Что дальше?
Выбор между НПД и ИП — это всегда история про удобство, масштаб, цели и планирование доходов. Самозанятость подходит тем, кто:
– только начинает
– работает сам
– хочет упростить учёт
– не выходит за лимит по доходу
Но есть и ограничения. Например, по пенсионному стажу и масштабированию бизнеса.
В следующей части мы подробно разберём, когда лучше оформлять ИП, какие режимы доступны и с какими трудностями можно столкнуться.
Следите за «Налоговой правдой» и сохраняйте статью — она поможет принять взвешенное решение, особенно если вы всерьёз решили уйти от наёмной работы.
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