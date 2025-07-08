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Налоговая Правда
Самозанятые
Никакого начальства, хочу работать на себя! Часть первая: самозанятость. Плюсы и минусы Налога на профессиональный доход

Никакого начальства, хочу работать на себя! Часть первая: самозанятость. Плюсы и минусы Налога на профессиональный доход

Работать на себя — это свобода. Но в 2025 году свобода требует выбора: самозанятость или ИП? Сложностей меньше, чем кажется, особенно если вы понимаете, какие последствия несёт за собой каждая форма. В этой статье разбираем, что такое НПД, кому подходит режим самозанятости, какие у него плюсы, ограничения и подводные камни.

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Что такое самозанятость

Самозанятость — это неофициальное название специального налогового режима, который в Налоговом кодексе обозначается как налог на профессиональный доход (НПД).

Он действует с начала 2019 года. Сначала был эксперимент: режим ввели в четырёх регионах. С 2020 года каждый регион решает сам, подключаться к НПД или нет. На сегодня режим доступен практически по всей территории России.

Этот режим создан для тех, кто работает без работодателя: продаёт товары, оказывает услуги, не оформляясь как ИП. Главное — не нарушать ограничения (о них ниже), платить налог через приложение и не беспокоиться об отчётности.

Кто может применять НПД

Режим доступен практически всем, кто производит товары или оказывает услуги, но работает без сотрудников. Примеры:

 – маркетологи
– дизайнеры
– фотографы
– няни
– репетиторы
– таксисты
– мастера маникюра
– частные гиды
– дачники, торгующие тем,что сами вырастили
– и многие другие

Если вы самостоятельно зарабатываете и не нанимаете работников, скорее всего, этот режим для вас.

Кто не может стать самозанятым

Есть строгие ограничения. Применять НПД нельзя, если:

 – вы нанимаете сотрудников и платите зарплату
 – ваш доход превышает 2,4 млн рублей в год (то есть ~200 тыс. рублей в месяц)

Также есть исключения по видам деятельности. Самозанятыми не могут стать те, кто:

 – перепродаёт товары (в том числе подакцизные)
– занимается агентской, комиссионной, поручительской деятельностью
– оказывает юридические услуги (нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты)
– занимается доставкой товаров
– добывает полезные ископаемые

Преимущества самозанятости

Низкие налоговые ставки

Налог составляет 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами. Это меньше, чем на других режимах.

Нет обязательных страховых взносов

Не нужно каждый год платить фиксированные взносы, как у ИП.

Упрощённая отчётность

Всё делается через приложение. Не нужно вести бухгалтерию, сдавать декларации и платить за бухгалтера.

Можно совмещать с трудовой деятельностью

Вы можете быть трудоустроены и параллельно работать как самозанятый.

Не нужна онлайн-касса

Не нужно покупать или арендовать ККТ.

Легализация дохода

Можно получить справку о доходах и использовать её, например, при оформлении кредита.

Регистрация за пару минут

Всё оформляется онлайн, без визита в налоговую.

Минусы самозанятости

Лимит по доходу

2,4 млн рублей в год — потолок. Если зарабатываете больше, нужно регистрироваться как ИП или переходить на другую систему.

Нельзя нанимать работников

Никаких помощников или сотрудников. Только личный труд.

Нет трудового стажа

Не уплачиваются взносы в ПФР — пенсия не формируется. При желании можно платить добровольно, но это отдельное решение.

Ограничение по заказчикам

Если вы раньше работали в компании по трудовому договору, она не сможет стать вашим клиентом как у самозанятого в течение 2 лет с момента регистрации.

Нет социальных гарантий

Больничный, отпуск, декрет — всё это не оплачивается государством.

Налоги с полной суммы

Налог рассчитывается со всей выручки, без вычета расходов или себестоимости.

А может самозанятый быть ИП?

Да, может. И наоборот: ИП может перейти на режим НПД. Важно знать:

 – нельзя совмещать НПД с другими налоговыми режимами
 – если вы были на УСН, ЕНВД, ПСН или ЕСХН и хотите перейти на НПД, в течение 30 дней с даты регистрации как самозанятого нужно отказаться от прежнего режима

Кроме того, ИП может быть зарегистрирован и как самозанятый, но применять режим можно только к отдельным видам деятельности. То есть важно чётко разделять: какие доходы идут под НПД, а какие — под иной режим налогообложения.

Что дальше?

Выбор между НПД и ИП — это всегда история про удобство, масштаб, цели и планирование доходов. Самозанятость подходит тем, кто:

– только начинает
– работает сам
– хочет упростить учёт
– не выходит за лимит по доходу

Но есть и ограничения. Например, по пенсионному стажу и масштабированию бизнеса.

В следующей части мы подробно разберём, когда лучше оформлять ИП, какие режимы доступны и с какими трудностями можно столкнуться.

Следите за «Налоговой правдой» и сохраняйте статью — она поможет принять взвешенное решение, особенно если вы всерьёз решили уйти от наёмной работы.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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