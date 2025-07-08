Никакого начальства, хочу работать на себя! Часть первая: самозанятость. Плюсы и минусы Налога на профессиональный доход

Что такое самозанятость

Самозанятость — это неофициальное название специального налогового режима, который в Налоговом кодексе обозначается как налог на профессиональный доход (НПД).

Он действует с начала 2019 года. Сначала был эксперимент: режим ввели в четырёх регионах. С 2020 года каждый регион решает сам, подключаться к НПД или нет. На сегодня режим доступен практически по всей территории России.

Этот режим создан для тех, кто работает без работодателя: продаёт товары, оказывает услуги, не оформляясь как ИП. Главное — не нарушать ограничения (о них ниже), платить налог через приложение и не беспокоиться об отчётности.