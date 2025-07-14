Что готовит ФНС до 2027 года: план Минфина, который затронет почти всех
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Минфин утвердил официальную программу деятельности Федеральной налоговой службы на ближайшие три года — 2025–2027 (приказ от 22.01.2025 № 03-00-07/ВН-2077). На первый взгляд — технический документ. На деле — дорожная карта для реформ, которые затронут бизнес, бухгалтеров и всех, кто взаимодействует с налоговой системой.
Что изменится в администрировании
1. Новые правила для отсрочек и рассрочек по налогам.
Планируют:
сократить пакет документов для получения отсрочки или рассрочки;
установить единый срок инвестиционного налогового кредита — 10 лет;
расширить перечень налогов, по которым можно применять меры налоговой поддержки (отсрочка, рассрочка, кредит).
2. Выемка документов — станет полноценной частью контроля.
Сейчас выемка документов находится в «серой зоне» — ее не всегда формально относят к мероприятиям налогового контроля. Планируется закрепить её в этом перечне официально.
3. Ответы ФНС на e-mail из обращения.
Хотят разрешить инспекциям напрямую отвечать на электронную почту, с которой поступило обращение. Это касается как запросов, так и жалоб. Обычный адресат — только через личный кабинет. Если разрешат — станет проще и быстрее.
4. Ускорение обжалования решений.
Если жалобу на действия инспектора не рассмотрели в течение 2 месяцев — можно будет обратиться в суд напрямую. Без необходимости дожидаться реакции ФНС.
5. Освобождение от счетов-фактур.
Речь идёт об отдельных налогоплательщиках на УСН и ЕСХН — для них планируют отменить обязанность составлять счета-фактуры. Это может снизить административную нагрузку.
6. Предупреждения вместо штрафов.
Обсуждают возможность внедрить предупреждения за отдельные нарушения — прежде чем применять санкции. Это часть общего тренда на «превентивность» и профилактику.
Конкретные реформы и сроки
1. Обособленные подразделения — меньше отчётности
До июля 2026 года:
переработают формы деклараций и расчётов;
в отчёты головного офиса включат данные по обособкам.
Это поможет уменьшить объём отчетности и упростить её подачу.
2. Автоматическое определение налогового резидентства
ФНС получит доступ к данным о пересечении границы (через систему «МИР»). Цель — автоматизировать определение налогового резидентства физлиц и ускорить расчёт НДФЛ.
3. Упрощение вычетов за пожертвования
До конца 2025 года хотят упростить механизм получения вычета по НДФЛ за пожертвования:
религиозным организациям,
социально ориентированным НКО.
Пока оформление — сложный квест, особенно если нет автоматической передачи данных. Планируют изменить это.
4. Экстерриториальное рассмотрение жалоб
К 2027 году жалобы можно будет подавать не только в свою инспекцию. Планируют запустить формат экстерриториального рассмотрения — жалобу будет рассматривать та инспекция, которая не связана с делом напрямую.
Цель — исключить предвзятость и повысить объективность.
Расширение АУСН: что это значит
АУСН — автоматизированная упрощённая система налогообложения. На 2025–2027 годы запланировано масштабирование на все регионы.
Формально режим всё ещё в тестовом формате — до конца 2027 года. ФНС и бизнес будут собирать обратную связь, адаптировать модель. Но уже ясно: готовят полноценную альтернативу привычной УСН.
Возможная отмена УСН для торговли — важный сигнал
Важнейшая инициатива идёт от президента. С 2026 года для торгового бизнеса могут отменить УСН. Вместо неё — только общая система налогообложения (ОСН) с:
НДС,
налогом на прибыль,
обязательным бухгалтерским учетом.
Это означает, что даже малому торговому бизнесу придётся перейти на ОСН — с полным пакетом обязательств и отчётности.
Что это значит для бизнеса
ФНС не просто оптимизирует процессы — она перестраивает архитектуру налогового администрирования. Отдельные меры — позитивные. Другие — требуют пересмотра моделей учёта, отчетности и взаимодействия с налоговой.
Сейчас — самое время начать адаптацию. Особенно:
если у вас есть обособленные подразделения;
если вы работаете с пожертвованиями;
если планируете или уже применяете АУСН;
если ваш бизнес в торговле.
Формально — изменения «в разработке». Фактически — они уже идут.
✍ Следите за обновлениями и готовьтесь к реформам — чтобы не стать первыми в списке тех, кто не успел.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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