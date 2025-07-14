Что готовит ФНС до 2027 года: план Минфина, который затронет почти всех

Мы внимательно изучили план и собрали ключевые изменения. Ниже — без сокращений и лишнего, только по делу.

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Минфин утвердил официальную программу деятельности Федеральной налоговой службы на ближайшие три года — 2025–2027 (приказ от 22.01.2025 № 03-00-07/ВН-2077). На первый взгляд — технический документ. На деле — дорожная карта для реформ, которые затронут бизнес, бухгалтеров и всех, кто взаимодействует с налоговой системой.

Что изменится в администрировании

1. Новые правила для отсрочек и рассрочек по налогам.

Планируют:

сократить пакет документов для получения отсрочки или рассрочки;

установить единый срок инвестиционного налогового кредита — 10 лет;

расширить перечень налогов, по которым можно применять меры налоговой поддержки (отсрочка, рассрочка, кредит).

2. Выемка документов — станет полноценной частью контроля.

Сейчас выемка документов находится в «серой зоне» — ее не всегда формально относят к мероприятиям налогового контроля. Планируется закрепить её в этом перечне официально.

3. Ответы ФНС на e-mail из обращения.

Хотят разрешить инспекциям напрямую отвечать на электронную почту, с которой поступило обращение. Это касается как запросов, так и жалоб. Обычный адресат — только через личный кабинет. Если разрешат — станет проще и быстрее.

4. Ускорение обжалования решений.

Если жалобу на действия инспектора не рассмотрели в течение 2 месяцев — можно будет обратиться в суд напрямую. Без необходимости дожидаться реакции ФНС.

5. Освобождение от счетов-фактур.

Речь идёт об отдельных налогоплательщиках на УСН и ЕСХН — для них планируют отменить обязанность составлять счета-фактуры. Это может снизить административную нагрузку.

6. Предупреждения вместо штрафов.

Обсуждают возможность внедрить предупреждения за отдельные нарушения — прежде чем применять санкции. Это часть общего тренда на «превентивность» и профилактику.

Конкретные реформы и сроки

1. Обособленные подразделения — меньше отчётности

До июля 2026 года:

переработают формы деклараций и расчётов;

в отчёты головного офиса включат данные по обособкам.

Это поможет уменьшить объём отчетности и упростить её подачу.

2. Автоматическое определение налогового резидентства

ФНС получит доступ к данным о пересечении границы (через систему «МИР»). Цель — автоматизировать определение налогового резидентства физлиц и ускорить расчёт НДФЛ.

3. Упрощение вычетов за пожертвования

До конца 2025 года хотят упростить механизм получения вычета по НДФЛ за пожертвования:

религиозным организациям,

социально ориентированным НКО.

Пока оформление — сложный квест, особенно если нет автоматической передачи данных. Планируют изменить это.

4. Экстерриториальное рассмотрение жалоб

К 2027 году жалобы можно будет подавать не только в свою инспекцию. Планируют запустить формат экстерриториального рассмотрения — жалобу будет рассматривать та инспекция, которая не связана с делом напрямую.

Цель — исключить предвзятость и повысить объективность.

Расширение АУСН: что это значит

АУСН — автоматизированная упрощённая система налогообложения. На 2025–2027 годы запланировано масштабирование на все регионы.

Формально режим всё ещё в тестовом формате — до конца 2027 года. ФНС и бизнес будут собирать обратную связь, адаптировать модель. Но уже ясно: готовят полноценную альтернативу привычной УСН.

Возможная отмена УСН для торговли — важный сигнал

Важнейшая инициатива идёт от президента. С 2026 года для торгового бизнеса могут отменить УСН. Вместо неё — только общая система налогообложения (ОСН) с:

НДС,

налогом на прибыль,

обязательным бухгалтерским учетом.

Это означает, что даже малому торговому бизнесу придётся перейти на ОСН — с полным пакетом обязательств и отчётности.

Что это значит для бизнеса

ФНС не просто оптимизирует процессы — она перестраивает архитектуру налогового администрирования. Отдельные меры — позитивные. Другие — требуют пересмотра моделей учёта, отчетности и взаимодействия с налоговой.

Сейчас — самое время начать адаптацию. Особенно:

если у вас есть обособленные подразделения;

если вы работаете с пожертвованиями;

если планируете или уже применяете АУСН;

если ваш бизнес в торговле.

Формально — изменения «в разработке». Фактически — они уже идут.

✍ Следите за обновлениями и готовьтесь к реформам — чтобы не стать первыми в списке тех, кто не успел.