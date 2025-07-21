Что нужно знать о работе с ЕНС: памятка для налогоплательщика
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С введением Единого налогового счёта (ЕНС) у бизнеса появилась новая логика взаимодействия с налоговыми органами. Это не просто техническое изменение — это принципиально иной способ контроля обязательств и управления расчётами с бюджетом.
В этой статье собраны все ключевые правила работы с ЕНС и Единого налогового платежа (ЕНП). Без воды, но с пояснениями: какие уведомления нужно подавать, что делать при ошибках, и как вести себя при возникновении отрицательного сальдо.
Что такое ЕНС и ЕНП
ЕНС — это единая сумма расчётов налогоплательщика с бюджетом. Благодаря ЕНС вы всегда видите своё реальное налоговое положение: должен ли бизнес государству, или можно распорядиться положительным остатком.
ЕНП — это единый платёж, которым можно закрыть сразу несколько налогов. Все деньги аккумулируются на ЕНС, и далее ФНС сама распределяет средства по обязательствам.
Сроки уведомлений: что и когда подавать
С 2023 года налогоплательщики обязаны подавать уведомления об исчисленных суммах налогов, если срок уплаты наступает до момента сдачи отчётности или в случаях, когда отчётность не предусмотрена. Срок — не позднее 25-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты.
Особый порядок — по НДФЛ, удержанному работодателями:
до 25 числа текущего месяца — по налогу, удержанному с 1 по 22 число;
до 3 числа следующего месяца — по налогу, удержанному с 23 по конец месяца;
до последнего рабочего дня декабря — если удержание произошло с 23 по 31 декабря.
По каким налогам нужно уведомление
Уведомления требуются по налогам, по которым срок уплаты может наступать до сдачи отчётности или если сама отчётность не подаётся:
налог и авансы по УСН;
имущественные налоги организаций (земельный, транспортный, налог на имущество);
ЕНВД и ЕСХН;
НДФЛ, удержанный налоговыми агентами;
страховые взносы.
Срок подачи уведомлений — до 25-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты.
Когда уведомление подавать не нужно
Есть случаи, когда направлять уведомление в ИФНС не требуется:
срок уплаты налога позже срока сдачи декларации;
по налогу или взносу не было начислений;
ИП платит за себя страховые взносы;
речь идёт о штрафах или пенях.
Что делать, если допустили ошибку
Ошиблись в сумме, дате или КПП? Уведомление можно и нужно исправить. Порядок действий зависит от типа ошибки:
Неправильная сумма — подаётся новое уведомление с корректной суммой.
Ошибка в КПП — необходимо подать два уведомления: одно с корректным КПП и верной суммой, второе — с нулевым значением по ошибочному КПП.
Ошиблись, но уже сдана декларация — исправление не требуется.
Сальдо ЕНС: как это работает
Сальдо ЕНС — это результат разницы между всеми поступившими средствами и общей суммой налоговых обязательств:
✅ Положительное сальдо
Поступления превышают обязательства. Вы можете:
вернуть переплату (по заявлению);
оставить её на счёте для будущих начислений;
направить на погашение других долгов (в том числе по пеням и штрафам);
оплатить долги третьих лиц.
⭕ Нулевое сальдо
Средства полностью покрывают обязательства. Всё закрыто, вопросов нет.
❌ Отрицательное сальдо
Недостаточно средств. ИФНС направляет требование о погашении задолженности. С этого момента начисляются пени:
1/300 ключевой ставки ЦБ — для физлиц, ИП и юрлиц (если долг не превышает 30 дней);
1/150 ключевой ставки ЦБ — для юрлиц при долге свыше 30 дней.
Важно: сальдо рассчитывается по совокупной обязанности, а не по каждому налогу отдельно. Даже если по одному налогу есть переплата, а по другому — недоимка, система будет считать общее сальдо. При нехватке денег с одновременным наступлением сроков по разным обязательствам распределение средств происходит пропорционально — и сальдо может стать отрицательным.
Как контролировать ЕНС — на практике
Чтобы избежать ошибок и штрафов, налогоплательщикам имеет смысл использовать инструменты автоматизации. В частности, Личный кабинет ЕНС в 1С:
даёт полную информацию по расчётам с бюджетом;
позволяет планировать налоговые платежи;
проводит автоматическую сверку с данными ФНС;
экономит время и снижает риски отрицательного сальдо.
Итоги
ЕНС — это не просто новый формат, а новая система взаимоотношений с налоговой. Умение грамотно работать с уведомлениями, следить за сальдо и использовать инструменты автоматизации — сегодня критически важно для каждого бизнеса.
Следите за сроками, проверяйте расчёты, и не бойтесь пользоваться техническими решениями — это и есть налоговая безопасность в новых условиях.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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