Долой НДС! Вклад в имущество ООО не облагается НДС — даже если ФНС уверяет в обратном

Что произошло?
ООО «ВиАЗ» вошло в состав учредителей ООО «СП Стройтех», получив 10% долю в уставном капитале (номинал — 4 000 руб.). После этого участник решил внести неденежный вклад в имущество компании — без увеличения УК — в виде недвижимости на 40,3 млн руб.
Формулировка цели — увеличение чистых активов. Сделка прошла, но вот в дело вступает ФНС.
Позиция налогового органа
«Вы передали имущество безвозмездно — значит, это реализация. Значит, должен быть НДС». Ссылаются на пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ — и доначисляют компании 6,7 млн руб. НДС.
Что сказал суд?
Судьи на это возразили:
Вклад в имущество — не реализация.
Передача носит инвестиционный характер, а значит, не облагается НДС по смыслу ст. 39 НК РФ.
Да, структура УК не меняется. Номинальная стоимость долей — тоже. Но! Передача увеличивает чистые активы общества, а значит, повышает действительную стоимость доли участника. Это вложение, а не дарение.
Суд встал на сторону налогоплательщика. Никакого НДС.
Почему это важно?
Налоговая по-прежнему путает понятия и квалифицирует инвестиции как реализацию. Но вот есть судебная практика, которая эту путаницу поправляет. Если вы вносите имущество в компанию, не увеличивая УК — это по-прежнему вклад. И, как показывает этот кейс, доначисленный НДС вполне можно отбить.
Если у вас аналогичная ситуация — не спешите соглашаться с доначислениями. Аргументы есть, и они работают.
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