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Налоговая Правда
НДС

Долой НДС! Вклад в имущество ООО не облагается НДС — даже если ФНС уверяет в обратном

ФНС попыталась доказать, что вклад в имущество — это безвозмездная передача, значит, облагается НДС. Но суд напомнил: инвестиции — это не реализация. И точка.

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Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 10.03.2025 № Ф06-71/2025 по делу № А65-19667/2024

Что произошло?

ООО «ВиАЗ» вошло в состав учредителей ООО «СП Стройтех», получив 10% долю в уставном капитале (номинал — 4 000 руб.). После этого участник решил внести неденежный вклад в имущество компании — без увеличения УК — в виде недвижимости на 40,3 млн руб.

Формулировка цели — увеличение чистых активов. Сделка прошла, но вот в дело вступает ФНС.

Позиция налогового органа

«Вы передали имущество безвозмездно — значит, это реализация. Значит, должен быть НДС».  Ссылаются на пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ — и доначисляют компании 6,7 млн руб. НДС.

Что сказал суд?

Судьи на это возразили:

  • Вклад в имущество — не реализация.

  • Передача носит инвестиционный характер, а значит, не облагается НДС по смыслу ст. 39 НК РФ.

  • Да, структура УК не меняется. Номинальная стоимость долей — тоже. Но! Передача увеличивает чистые активы общества, а значит, повышает действительную стоимость доли участника. Это вложение, а не дарение.

Суд встал на сторону налогоплательщика. Никакого НДС.

Почему это важно?

Налоговая по-прежнему путает понятия и квалифицирует инвестиции как реализацию. Но вот есть судебная практика, которая эту путаницу поправляет. Если вы вносите имущество в компанию, не увеличивая УК — это по-прежнему вклад. И, как показывает этот кейс, доначисленный НДС вполне можно отбить.

Если у вас аналогичная ситуация — не спешите соглашаться с доначислениями. Аргументы есть, и они работают.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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