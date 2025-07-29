Долой НДС! Вклад в имущество ООО не облагается НДС — даже если ФНС уверяет в обратном

Что произошло?

ООО «ВиАЗ» вошло в состав учредителей ООО «СП Стройтех», получив 10% долю в уставном капитале (номинал — 4 000 руб.). После этого участник решил внести неденежный вклад в имущество компании — без увеличения УК — в виде недвижимости на 40,3 млн руб.

Формулировка цели — увеличение чистых активов. Сделка прошла, но вот в дело вступает ФНС.