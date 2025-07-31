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Налоговая Правда
НДС

Разрыв в цепочке — повод для любопытных глаз налоговиков и ваша собственная ловушка

В Налоговом кодексе вы не найдёте термина «разрыв». Но бухгалтеры, налоговые консультанты и инспекторы используют его каждый день. Почему? Потому что разрыв — это реальность, с которой сегодня сталкивается любая компания, работающая с НДС.

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Появление этого понятия напрямую связано с внедрением системы АСК НДС, которая анализирует декларации в цепочке поставок — от производителя до конечного покупателя — и ищет несостыковки. Любая ошибка, несовпадение или недоразумение на любом этапе цепи может стать причиной пристального внимания ФНС.

Разрывы случаются не только у “схемщиков”

Сегодня налоговые разрывы — не редкость. И встречаются они не только у тех, кто сознательно занимается агрессивной оптимизацией. Даже те, кто работает «в белую», могут попасть под подозрение, если, например, воспользовались вычетом по НДС в другом периоде или не заметили формальную ошибку.

Но именно прямой разрыв между первым и вторым звеном — сигнал для инспектора, что нужно взять декларацию в ручную проработку. И часто глобальные проблемы у компании начинаются именно с этой самой несостыковки между записями в декларациях поставщика и покупателя.

Причины, по которым разрыв сыграет против вас

Вот несколько сценариев, когда разрыв не просто возможен, а почти гарантирован:

  • Вы заявили вычет, а ваш контрагент не сдал декларацию или сдал «нулевку».

  • Работник компании закупил товар у одной фирмы, а документы принёс от другой — да, бывает и такое.

  • В счёт-фактуре оказалась ошибка — не совпали реквизиты.

  • Контрагента нет в ЕГРЮЛ или ЕГРИП — сделка как бы «висит в воздухе».

  • Товар куплен у физлица, а в декларации — юрлицо.

И это далеко не исчерпывающий список. Печальная новость — все эти кейсы инспекция расценит как риск и начнёт копать.

Причины, которые можно исправить без драмы

К счастью, есть и «мягкие» причины разрыва — те, которые можно быстро закрыть, не провоцируя инспекцию на лишние действия:

  • Продавец просто забыл включить операцию в книгу продаж.

  • Покупатель ошибся при отражении вычета в книге покупок.

Эти вещи поправимы. Главное — среагировать быстро и грамотно, до того как налоговая раскрутит дело дальше.

Что делает налоговая при выявлении разрыва?

Тут нет никакой автоматики. Здесь работает человек. Если система находит разрыв, инспектор лично разбирается в причинах расхождений и направляет вам требование о пояснениях.

Времени — всего пять рабочих дней. Основание — п. 3 ст. 88 НК РФ.

Пока вы готовите ответ, инспектор успеет провести экспресс-проверку вашей компании. А если ваше пояснение его не устроит, дальше — вызов по уведомлению. Или, как это сейчас модно называть, деловая встреча.

Что делать, если пришло требование?

Получили требование пояснить разрыв по НДС? Переходим к действиям:

1. Связаться с контрагентом

Возможно, произошла техническая ошибка — и партнёр согласится подать уточнёнку.

2. Проверить документы на должную осмотрительность

Подготовьте всё, что может доказать: партнёр — реальный, сделка — честная. Это могут быть:

  • отчёты из систем проверки контрагентов (например, Контур.Фокус или СПАРК);

  • копии уставных документов партнёра;

  • фотографии со склада или производства;

  • скриншоты переписок, карточек в CRM, заявок, внутренние отчёты;

  • лицензии и разрешения.

3. Убедиться в реальности сделки

Если за сделкой стоит реальное исполнение, у вас должны быть:

  • договор

  • первичка

  • ТН/ТОРГи

  • акты

  • платёжки

  • фото или видео отгрузки

  • любые доказательства того, что это не «бумажная» операция

Если всё это есть — не молчите, а объясните налоговой, что:

  • сделка была;

  • налог с неё уплачен;

  • вы проявили должную осмотрительность;

  • претензии к вам необоснованны.

Главное — действовать осознанно

В ситуации с разрывами по НДС спешка может стоить слишком дорого. Не стоит паниковать и сразу бежать уточняться — это может быть расценено как признание вины. Но и игнорировать требование — тоже не выход.

Проверяйте документы, связывайтесь с контрагентами, анализируйте суть претензий. Если сделка честная — у вас есть инструменты, чтобы это доказать.

Подводим итог

Даже у «белых» компаний случаются разрывы. Причины бывают самые разные: от банальной ошибки до сбоя у контрагента. Но это не повод сдаваться.

Если налоговая требует пояснений — дайте их вдумчиво и документально. Если вызывает — готовьтесь заранее, соберите всё, что подтверждает реальность сделки. И главное — не действуйте наугад.

“Налоговая правда” знает, как вести диалог с инспекцией даже в самых острых случаях.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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