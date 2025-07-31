Разрыв в цепочке — повод для любопытных глаз налоговиков и ваша собственная ловушка

Разрывы случаются не только у “схемщиков”

Сегодня налоговые разрывы — не редкость. И встречаются они не только у тех, кто сознательно занимается агрессивной оптимизацией. Даже те, кто работает «в белую», могут попасть под подозрение, если, например, воспользовались вычетом по НДС в другом периоде или не заметили формальную ошибку.

Но именно прямой разрыв между первым и вторым звеном — сигнал для инспектора, что нужно взять декларацию в ручную проработку. И часто глобальные проблемы у компании начинаются именно с этой самой несостыковки между записями в декларациях поставщика и покупателя.