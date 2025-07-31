Разрыв в цепочке — повод для любопытных глаз налоговиков и ваша собственная ловушка

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Появление этого понятия напрямую связано с внедрением системы АСК НДС, которая анализирует декларации в цепочке поставок — от производителя до конечного покупателя — и ищет несостыковки. Любая ошибка, несовпадение или недоразумение на любом этапе цепи может стать причиной пристального внимания ФНС.
Разрывы случаются не только у “схемщиков”
Сегодня налоговые разрывы — не редкость. И встречаются они не только у тех, кто сознательно занимается агрессивной оптимизацией. Даже те, кто работает «в белую», могут попасть под подозрение, если, например, воспользовались вычетом по НДС в другом периоде или не заметили формальную ошибку.
Но именно прямой разрыв между первым и вторым звеном — сигнал для инспектора, что нужно взять декларацию в ручную проработку. И часто глобальные проблемы у компании начинаются именно с этой самой несостыковки между записями в декларациях поставщика и покупателя.
Причины, по которым разрыв сыграет против вас
Вот несколько сценариев, когда разрыв не просто возможен, а почти гарантирован:
Вы заявили вычет, а ваш контрагент не сдал декларацию или сдал «нулевку».
Работник компании закупил товар у одной фирмы, а документы принёс от другой — да, бывает и такое.
В счёт-фактуре оказалась ошибка — не совпали реквизиты.
Контрагента нет в ЕГРЮЛ или ЕГРИП — сделка как бы «висит в воздухе».
Товар куплен у физлица, а в декларации — юрлицо.
И это далеко не исчерпывающий список. Печальная новость — все эти кейсы инспекция расценит как риск и начнёт копать.
Причины, которые можно исправить без драмы
К счастью, есть и «мягкие» причины разрыва — те, которые можно быстро закрыть, не провоцируя инспекцию на лишние действия:
Продавец просто забыл включить операцию в книгу продаж.
Покупатель ошибся при отражении вычета в книге покупок.
Эти вещи поправимы. Главное — среагировать быстро и грамотно, до того как налоговая раскрутит дело дальше.
Что делает налоговая при выявлении разрыва?
Тут нет никакой автоматики. Здесь работает человек. Если система находит разрыв, инспектор лично разбирается в причинах расхождений и направляет вам требование о пояснениях.
Времени — всего пять рабочих дней. Основание — п. 3 ст. 88 НК РФ.
Пока вы готовите ответ, инспектор успеет провести экспресс-проверку вашей компании. А если ваше пояснение его не устроит, дальше — вызов по уведомлению. Или, как это сейчас модно называть, деловая встреча.
Что делать, если пришло требование?
Получили требование пояснить разрыв по НДС? Переходим к действиям:
1. Связаться с контрагентом
Возможно, произошла техническая ошибка — и партнёр согласится подать уточнёнку.
2. Проверить документы на должную осмотрительность
Подготовьте всё, что может доказать: партнёр — реальный, сделка — честная. Это могут быть:
отчёты из систем проверки контрагентов (например, Контур.Фокус или СПАРК);
копии уставных документов партнёра;
фотографии со склада или производства;
скриншоты переписок, карточек в CRM, заявок, внутренние отчёты;
лицензии и разрешения.
3. Убедиться в реальности сделки
Если за сделкой стоит реальное исполнение, у вас должны быть:
договор
первичка
ТН/ТОРГи
акты
платёжки
фото или видео отгрузки
любые доказательства того, что это не «бумажная» операция
Если всё это есть — не молчите, а объясните налоговой, что:
сделка была;
налог с неё уплачен;
вы проявили должную осмотрительность;
претензии к вам необоснованны.
Главное — действовать осознанно
В ситуации с разрывами по НДС спешка может стоить слишком дорого. Не стоит паниковать и сразу бежать уточняться — это может быть расценено как признание вины. Но и игнорировать требование — тоже не выход.
Проверяйте документы, связывайтесь с контрагентами, анализируйте суть претензий. Если сделка честная — у вас есть инструменты, чтобы это доказать.
Подводим итог
Даже у «белых» компаний случаются разрывы. Причины бывают самые разные: от банальной ошибки до сбоя у контрагента. Но это не повод сдаваться.
Если налоговая требует пояснений — дайте их вдумчиво и документально. Если вызывает — готовьтесь заранее, соберите всё, что подтверждает реальность сделки. И главное — не действуйте наугад.
“Налоговая правда” знает, как вести диалог с инспекцией даже в самых острых случаях.
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