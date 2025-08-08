А ваша инспекция действует разумно? Что налогоплательщику нужно знать о Манифесте ФНС

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не терять деньги.
В 2023 году Федеральная налоговая служба утвердила Манифест «Разумное истребование» — внутренний документ, который, как следует из позиции самой ФНС, должен обеспечить единообразие поведения инспекций при запросе документов.
Формально — это не нормативный акт. Но на практике именно на его основе сегодня строятся многие требования от налоговиков. Поэтому игнорировать Манифест нельзя, особенно если вы хотите отстоять своё право не выполнять чрезмерные, дублирующие или формальные требования.
Что такое «разумное истребование»?
Манифест ФНС — это перечень принципов, которые регламентируют, в каких случаях и в каком объёме налоговая имеет право запрашивать документы. Он напрямую связан с концепцией риск-ориентированного подхода, цифровизации и снижением административной нагрузки на бизнес.
Если говорить проще — это ориентир, который должна использовать инспекция при каждом запросе документов, чтобы не выбивать из бизнеса бумаги просто «на всякий случай».
Восемь принципов, которые обязаны соблюдать инспекции
1. Законность
Документы истребуются только в тех случаях, когда у налогового органа есть соответствующие полномочия, закреплённые в НК РФ.
2. Риск-ориентированный подход
Если у ФНС нет оснований полагать, что вы нарушили закон, — запрашивать документы просто из-за льготы или права на вычет нельзя. Прямая цитата из манифеста:
«Льгота, предусмотренная законодательством о налогах и сборах, или налог к возмещению не является основанием для обязательного истребования документов (информации)».
3. Индивидуализация
Запрос не должен быть «на все случаи жизни». Документы запрашиваются:
– либо по конкретным налоговым периодам — если уже выявлены признаки нарушения,
– либо по отдельным операциям или сделкам — если нарушений пока не зафиксировано.
4. Определённость
Запрос должен быть сформулирован чётко и понятно, чтобы налогоплательщик не гадал, что именно от него хотят.
5. Однократность
Если документы уже были представлены в инспекцию ранее — повторно их требовать нельзя. Это прямое нарушение принципа разумности.
6. Приоритет государственных источников
Инспекция обязана сначала проверить, может ли она получить нужную информацию из госресурсов или других ведомств. Только если это невозможно — запрашивать у бизнеса.
7. Цифровая среда
Все запросы и ответы должны направляться через электронный документооборот, если он используется налогоплательщиком.
8. Срочность (гибкость сроков)
Если у компании есть объективные причины, мешающие вовремя предоставить документы, инспекция обязана рассмотреть мотивированное обращение о продлении сроков.
Почему об этом важно помнить именно сейчас
Потому что Манифест продолжает действовать в 2025 году, и, как показывает практика, многие инспекции либо не знают о нём, либо предпочитают игнорировать его отдельные положения.
Однако это не освобождает налоговиков от необходимости действовать по правилам, а налогоплательщика — от права защищать свои интересы.
Отдельное внимание — письму ФНС от 10.01.2025 № БВ-4-7/58@
Если инспекция направила вам требование, в котором непонятно, какие документы запрашиваются, на каком основании, по какой цепочке контрагентов — это повод не просто уточнить, а сослаться на позицию Верховного суда.
ФНС в письме от 10.01.2025 года напомнила инспекциям, что:
Если документы истребуются у лиц, не являющихся контрагентами проверяемого налогоплательщика, то в требовании обязательно должна быть указана цепочка контрагентов. В противном случае — запрос может быть признан незаконным.
Это следует из решения Верховного Суда РФ от 09.12.2024 № АКПИ24-755.
Что делать налогоплательщику?
– Всегда сохраняйте копии ранее переданных документов, чтобы, если потребуется, напомнить налоговой о принципе однократности.
– Не бойтесь направлять мотивированные письма — в случае неясных формулировок или чрезмерного объёма запроса.
– Используйте электронный документооборот, чтобы отслеживать сроки и доказывать факт передачи документов.
– И главное — помните о Манифесте. Это не теория. Это практический инструмент, на который можно и нужно ссылаться при общении с ФНС.
Если ваша инспекция игнорирует эти принципы — это не «частная инициатива» налоговика, а нарушение методических указаний самого ведомства.
Разумное истребование — это не только про налоговую. Это про ваше право работать без избыточных требований и дублирующих запросов.
