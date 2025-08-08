А ваша инспекция действует разумно? Что налогоплательщику нужно знать о Манифесте ФНС

Восемь принципов, которые обязаны соблюдать инспекции

1. Законность

Документы истребуются только в тех случаях, когда у налогового органа есть соответствующие полномочия, закреплённые в НК РФ.

2. Риск-ориентированный подход

Если у ФНС нет оснований полагать, что вы нарушили закон, — запрашивать документы просто из-за льготы или права на вычет нельзя. Прямая цитата из манифеста:

«Льгота, предусмотренная законодательством о налогах и сборах, или налог к возмещению не является основанием для обязательного истребования документов (информации)».

3. Индивидуализация

Запрос не должен быть «на все случаи жизни». Документы запрашиваются:

– либо по конкретным налоговым периодам — если уже выявлены признаки нарушения,

– либо по отдельным операциям или сделкам — если нарушений пока не зафиксировано.

4. Определённость

Запрос должен быть сформулирован чётко и понятно, чтобы налогоплательщик не гадал, что именно от него хотят.

5. Однократность

Если документы уже были представлены в инспекцию ранее — повторно их требовать нельзя. Это прямое нарушение принципа разумности.

6. Приоритет государственных источников

Инспекция обязана сначала проверить, может ли она получить нужную информацию из госресурсов или других ведомств. Только если это невозможно — запрашивать у бизнеса.

7. Цифровая среда

Все запросы и ответы должны направляться через электронный документооборот, если он используется налогоплательщиком.

8. Срочность (гибкость сроков)

Если у компании есть объективные причины, мешающие вовремя предоставить документы, инспекция обязана рассмотреть мотивированное обращение о продлении сроков.