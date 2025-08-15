Самозанятый риелтор: легально ли это и когда налоговая начнет задавать вопросы

Самозанятый или ИП: что выбрать риелтору

Выбор зависит от целей, дохода и способа работы. Вот ключевые критерии:

Доходы

У самозанятых действует лимит 2,4 млн рублей в год. При превышении этого порога статус НПД теряется, и необходимо либо перейти на другой режим, либо уплатить НДФЛ с превышения.

ИП на УСН может зарабатывать до 200 млн рублей в год, что даёт больше возможностей для масштабирования бизнеса.

Найм сотрудников

Самозанятые не имеют права нанимать работников. Даже при сотрудничестве с другими специалистами (риелторами, юристами, бухгалтерами) потребуется оформить ИП.

Работа с бывшим работодателем

Закон прямо запрещает самозанятым оказывать услуги бывшему работодателю, если с момента увольнения прошло менее двух лет. Это правило исключает возможность увольнения сотрудников и их последующего переоформления как самозанятых — с целью сокращения налогов.

Если риелтор недавно работал в агентстве недвижимости и теперь хочет сотрудничать с ним как самозанятый — это запрещено.

Готовность к административной нагрузке

ИП обязан вести учёт, устанавливать онлайн-кассу, уплачивать взносы в ФНС и ПФР, а также раз в год сдавать налоговую декларацию. Это можно делать самостоятельно или с помощью бухгалтера.

У самозанятых подобных обязанностей нет — вся нагрузка сводится к использованию мобильного приложения.