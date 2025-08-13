Продали авто директору ниже рынка? Готовьтесь к доначислениям

Компания вправе продать по минимальной цене, но…

Да, с точки зрения Гражданского кодекса (ст. 485 ГК РФ) — стороны могут сами определить цену. Работает принцип свободы договора. Но налоговый кодекс — другой регистр. Он фиксирует особый порядок контроля по сделкам между взаимозависимыми лицами.

Продажа директору автомобиля по заниженной цене может быть расценена как манипуляция налоговой базой. По мнению ФНС:

– у компании искусственно снижается база по налогу на прибыль и НДС;

– у директора возникает экономическая выгода — и она подлежит обложению НДФЛ.

Реализация по цене ниже рыночной — допустима только при условии, что организация самостоятельно скорректирует налоговую базу. Цена в договоре может остаться как есть, но для расчёта налога на прибыль — должна применяться рыночная стоимость, в соответствии с п. 3 ст. 105.3 НК РФ.