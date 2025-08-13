ЦОК КПП Кадровик 12.08 Мобильная
Судебная практика по налоговым спорам

Продали авто директору ниже рынка? Готовьтесь к доначислениям

Компания решила продать собственный автомобиль директору по цене существенно ниже рыночной. Формально — сделка между юридическим лицом и физическим лицом. Но с точки зрения налоговой — это сделка между взаимозависимыми. А значит, любые расхождения в цене могут обернуться доначислениями и для продавца, и для покупателя.

Компания вправе продать по минимальной цене, но…

Да, с точки зрения Гражданского кодекса (ст. 485 ГК РФ) — стороны могут сами определить цену. Работает принцип свободы договора. Но налоговый кодекс — другой регистр. Он фиксирует особый порядок контроля по сделкам между взаимозависимыми лицами.

Продажа директору автомобиля по заниженной цене может быть расценена как манипуляция налоговой базой. По мнению ФНС:

– у компании искусственно снижается база по налогу на прибыль и НДС;
– у директора возникает экономическая выгода — и она подлежит обложению НДФЛ.

Реализация по цене ниже рыночной — допустима только при условии, что организация самостоятельно скорректирует налоговую базу. Цена в договоре может остаться как есть, но для расчёта налога на прибыль — должна применяться рыночная стоимость, в соответствии с п. 3 ст. 105.3 НК РФ.

Что будет, если не скорректировать

Налоговая вправе пересчитать налоги по рыночной цене. Такое право закреплено в статье 105.3 НК РФ. Если будет выявлена существенная разница между ценой в договоре и рыночной стоимостью, инспекция может доначислить:

– налог на прибыль — с разницы между договорной и рыночной ценой;
– НДС — с той же разницы;
– НДФЛ — на директора, если инспекция усмотрит в этой разнице необоснованную выгоду.

В качестве подтверждения рыночной стоимости можно использовать отчёт оценщика. Это особенно важно, если сделка всё же заключена между взаимозависимыми лицами.

Самортизированный автомобиль — не значит «по нулям»

Даже если амортизация закончена и остаточная стоимость автомобиля в учёте равна нулю, это не означает, что рыночная стоимость отсутствует.

Суды последовательно подтверждают эту позицию. Пример: постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.03.2024 № Ф06-698/2024 по делу № А65-18430/2023.

Суд прямо указал: окончание начисления амортизации означает только то, что расходы учтены в целях налогообложения. Но сам автомобиль может представлять рыночную ценность — и её нельзя игнорировать при продаже.

Третье лицо вместо директора — и налоговых последствий не будет

Если покупателем станет не взаимозависимое лицо — например, сторонний покупатель — цена сделки значения не имеет. Даже если автомобиль продан ниже рынка, налоговых последствий не будет. Основание — всё та же статья 105.3 НК РФ: если стороны не взаимозависимы, любая согласованная цена признаётся рыночной.

Как застраховаться

Если вы всё-таки хотите продать автомобиль директору, но при этом избежать претензий ИФНС — подстрахуйтесь:

– Получите оценку рыночной стоимости;
– Примите в налоговом учёте именно эту цену, даже если в договоре с директором она указана ниже;
– Убедитесь, что у покупателя-директора нет неучтённой выгоды, иначе возможен НДФЛ.

Что грозит покупателю-директору

У физлица — покупателя автомобиля — возникает экономическая выгода, если он приобрёл имущество ниже рынка. Эта выгода подлежит обложению НДФЛ. Минфин разъяснил эту позицию в письме от 03.10.2017 № 03-04-06/64417.

Если ИФНС увидит в сделке между директором и компанией признаки получения необоснованной выгоды — может доначислить НДФЛ, пени и штраф.

Вывод

Продажа активов внутри компании — зона особого риска. Даже если всё оформлено документально, при сделках с взаимозависимыми лицами главное — не нарушить принцип рыночности.

Если цена в договоре не отражает рыночную реальность — будьте готовы к доначислениям. ИФНС тщательно отслеживает такие сделки, а судебная практика чаще всего на её стороне.

Не давайте поводов — и не экономьте на корректной оценке. Это дешевле, чем споры и доначисления.

