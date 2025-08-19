УСН на НДС в 2025 году: разбор новых правил для упрощенцев

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Все упрощенцы — потенциальные плательщики НДС
С 1 января 2025 года упрощённая система налогообложения не освобождает автоматически от уплаты НДС. Организации и ИП на УСН с объектом «доходы» или «доходы минус расходы» формально становятся плательщиками НДС. Однако законодательство предусматривает возможности для освобождения от налога или применения пониженных ставок.
Независимо от права на освобождение, упрощенцы продолжают платить НДС в двух случаях:
– при импорте товаров,
– при агентских операциях.
Эти суммы рассчитываются и уплачиваются по обычным ставкам — 20% или 10%. Также есть особый порядок в операциях с макулатурой и металлоломом: НДС с продажи уплачивать не нужно, но если УСН-агент закупает эти товары, он обязан удержать налог по ставке, которую применяет продавец. Это предусмотрено в статьях 145, 161 и 164 НК РФ.
Кто освобождается от НДС
Автоматическое освобождение от НДС в 2025 году получают все упрощенцы, чья выручка за 2024 год не превысила 60 млн рублей. Также не платят налог организации и ИП, зарегистрированные в 2025 году и перешедшие на УСН с момента открытия.
Важно: освобождение — не пожизненное. Как только в течение 2025 года совокупные доходы превысят лимит в 60 млн рублей, со следующего месяца компания или ИП становится плательщиком НДС.
Лимит считают кассовым методом: то есть по факту поступления средств. Учитываются все доходы, включаемые в налоговую базу по УСН. При этом расходы не влияют на расчёт лимита даже при объекте «доходы минус расходы».
Особый случай — ИП, совмещающие УСН и патент. Доходы по обоим режимам суммируются. Пока совокупная сумма с начала года не превысит 60 млн рублей, уплаты НДС можно избежать.
Пониженные ставки без вычетов
Если выручка за 2024 год превышает 60 млн рублей, упрощенец становится плательщиком НДС. При этом он может выбрать пониженные ставки:
– 5% при доходе до 250 млн рублей,
– 7% при доходе от 250 млн до 450 млн рублей.
Применение пониженных ставок исключает право на вычет входного НДС. Налог рассчитывается по установленной ставке от налоговой базы, и всё. Вычетов нет.
Однако у бизнеса сохраняется альтернатива: отказаться от пониженных ставок и выбрать стандартные — 20% или 10%, с возможностью принять к вычету входной НДС. Это даёт преимущество при значительных закупках с налогом, но требует точного учёта и деклараций.
Ставка 0%: когда упрощенец может её применить
Упрощенцы, перешедшие на пониженные ставки, вправе применять ставку 0% при экспорте, международной перевозке и других внешнеторговых операциях. Условия применения такие же, как на общей системе: необходимо документальное подтверждение.
И даже в сфере внутреннего рынка есть нюанс: при оказании услуг по предоставлению мест в гостиницах НДС рассчитывается по пониженной ставке — 5% или 7% в зависимости от выручки.
Налоговая база и порядок расчёта — едины для всех
Независимо от выбранной ставки, упрощенцы рассчитывают налоговую базу по НДС в общем порядке. Это означает, что НДС начисляется:
– на дату отгрузки (включая безвозмездную передачу),
– на дату получения аванса.
Если аванс получен, а отгрузка состоялась позже — после неё НДС с аванса можно принять к вычету (если применяются общие ставки).
Этот порядок единый как для тех, кто работает по обычной ставке с вычетами, так и для тех, кто выбрал пониженную ставку.
Переходный период: входной НДС по старым покупкам
Существуют особые условия для вычета входного НДС по товарам и услугам, приобретённым до 1 января 2025 года. Это касается упрощенцев, выбравших обычные ставки с правом на вычет.
При соблюдении условий они могут принять к вычету НДС, уплаченный до перехода на новую модель. Это возможно, если:
– основное средство не введено в эксплуатацию до 01.01.2025;
– нематериальный актив не принят к учёту до 01.01.2025;
– товары, работы или услуги до этой даты не использованы (при объекте «доходы»), либо НДС по ним не учтён в расходах (при объекте «доходы минус расходы»).
Таким образом, если товар куплен в 2024 году, но до января 2025 года не использован — его НДС можно будет поставить к вычету после перехода на общую ставку. Это позволяет не потерять налоговую выгоду.
Можно ли принять НДС от упрощенца к вычету
Если организация или ИП приобретают товары (работы, услуги) у продавца на УСН, который выставил счёт-фактуру с НДС, покупатель вправе принять этот налог к вычету — независимо от применяемой ставки: 5%, 7%, 10% или 20%.
Даже если продавец формально освобождён от уплаты НДС, но выставил счёт-фактуру с выделенным налогом — покупатель имеет право включить его в вычеты. Это подтверждает право контрагента на возврат налога из бюджета.
Начать дискуссию