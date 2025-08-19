УСН на НДС в 2025 году: разбор новых правил для упрощенцев

Все упрощенцы — потенциальные плательщики НДС

С 1 января 2025 года упрощённая система налогообложения не освобождает автоматически от уплаты НДС. Организации и ИП на УСН с объектом «доходы» или «доходы минус расходы» формально становятся плательщиками НДС. Однако законодательство предусматривает возможности для освобождения от налога или применения пониженных ставок.

Независимо от права на освобождение, упрощенцы продолжают платить НДС в двух случаях:

– при импорте товаров,

– при агентских операциях.

Эти суммы рассчитываются и уплачиваются по обычным ставкам — 20% или 10%. Также есть особый порядок в операциях с макулатурой и металлоломом: НДС с продажи уплачивать не нужно, но если УСН-агент закупает эти товары, он обязан удержать налог по ставке, которую применяет продавец. Это предусмотрено в статьях 145, 161 и 164 НК РФ.