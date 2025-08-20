И религию оставили без льготы? Или не все так однозначно?

Что не устроило налоговую

Инспекция ФНС № 14 по Татарстану в ходе проверки пришла к выводу: фактическое использование участка не соответствует религиозной цели. В здании разместились не молитвенные залы, а коммерческие структуры — торговые точки и организации, оказывающие услуги.

Аргументы инспекции:

— По данному адресу зарегистрировано 127 юрлиц,

— Из них 104 — действующие,

— Характер их деятельности — не религиозный и не благотворительный.

На этом основании инспекция отказала в льготе по земельному налогу. Ранее выданное уведомление о её предоставлении налоговики признали ошибочным и отозвали.