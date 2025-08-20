И религию оставили без льготы? Или не все так однозначно?

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Суть спора
Речь о деле № А65-7041/2024, которое дошло до кассации и завершилось постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 04.06.2025 № Ф06-1940/2025. Заявитель — мусульманская религиозная организация «Община Апанаевской мечети» — пыталась оспорить отказ налоговой в предоставлении льготы по земельному налогу. Община настаивала: здание и участок используются исключительно в религиозных целях, значит, право на льготу у них есть.
Что не устроило налоговую
Инспекция ФНС № 14 по Татарстану в ходе проверки пришла к выводу: фактическое использование участка не соответствует религиозной цели. В здании разместились не молитвенные залы, а коммерческие структуры — торговые точки и организации, оказывающие услуги.
Аргументы инспекции:
— По данному адресу зарегистрировано 127 юрлиц,
— Из них 104 — действующие,
— Характер их деятельности — не религиозный и не благотворительный.
На этом основании инспекция отказала в льготе по земельному налогу. Ранее выданное уведомление о её предоставлении налоговики признали ошибочным и отозвали.
Что говорила религиозная организация
Община настаивала, что:
— Участок и здание находятся в собственности организации,
— Они используются для богослужений, молитвенных собраний, обучения,
— Иные функции — в рамках религиозной деятельности, либо благотворительности.
Что решили суды
Первая инстанция частично согласилась с организацией — из-за противоречивости действий налоговой. Апелляция поддержала это решение. Но кассация всё отменила и встала на сторону ФНС.
Ключевые выводы суда:
Льгота по земельному налогу предоставляется только в отношении участков, на которых расположены религиозные и благотворительные здания.
В спорном случае участок используется в коммерческих целях.
Образовательная деятельность, даже если она ведётся религиозной организацией, не даёт права на льготу.
Выданное ранее уведомление о предоставлении льготы было ошибкой, которую налоговый орган вправе исправить.
Почему это важно
Даже статус религиозной организации не гарантирует автоматического освобождения от налога. Суд подчёркивает: реальное использование земельного участка — решающий критерий.
Если здание приносит доход, используется под торговлю или услуги, и не связано напрямую с религией или благотворительностью — рассчитывать на льготу не приходится.
Формальное назначение участка, его собственник или благородные цели организации — не спасают от начислений, если на практике идёт бизнес. Это важно учитывать не только религиозным общинам, но и всем, кто пользуется спецрежимами или претендует на налоговые льготы.
Суды и налоговая всё чаще опираются на реальное использование — а не на то, как это написано в уставе.
