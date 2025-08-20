ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Налоговая Правда
Судебная практика по налоговым спорам

И религию оставили без льготы? Или не все так однозначно?

Мусульманская община лишилась льготы по земельному налогу. Формально — из-за арендаторов. Но дело не такое прямолинейное, как кажется на первый взгляд. Разбираем судебное решение, в котором поставлен жесткий акцент: религиозные организации не освобождаются от налога автоматически.

Суть спора

Речь о деле № А65-7041/2024, которое дошло до кассации и завершилось постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 04.06.2025 № Ф06-1940/2025. Заявитель — мусульманская религиозная организация «Община Апанаевской мечети» — пыталась оспорить отказ налоговой в предоставлении льготы по земельному налогу. Община настаивала: здание и участок используются исключительно в религиозных целях, значит, право на льготу у них есть.

Что не устроило налоговую

Инспекция ФНС № 14 по Татарстану в ходе проверки пришла к выводу: фактическое использование участка не соответствует религиозной цели. В здании разместились не молитвенные залы, а коммерческие структуры — торговые точки и организации, оказывающие услуги.

Аргументы инспекции:
— По данному адресу зарегистрировано 127 юрлиц,
— Из них 104 — действующие,
— Характер их деятельности — не религиозный и не благотворительный.

На этом основании инспекция отказала в льготе по земельному налогу. Ранее выданное уведомление о её предоставлении налоговики признали ошибочным и отозвали.

Что говорила религиозная организация

Община настаивала, что:
— Участок и здание находятся в собственности организации,
— Они используются для богослужений, молитвенных собраний, обучения,
— Иные функции — в рамках религиозной деятельности, либо благотворительности.

Что решили суды

Первая инстанция частично согласилась с организацией — из-за противоречивости действий налоговой. Апелляция поддержала это решение. Но кассация всё отменила и встала на сторону ФНС.

Ключевые выводы суда:

  • Льгота по земельному налогу предоставляется только в отношении участков, на которых расположены религиозные и благотворительные здания.

  • В спорном случае участок используется в коммерческих целях.

  • Образовательная деятельность, даже если она ведётся религиозной организацией, не даёт права на льготу.

  • Выданное ранее уведомление о предоставлении льготы было ошибкой, которую налоговый орган вправе исправить.

Почему это важно

Даже статус религиозной организации не гарантирует автоматического освобождения от налога. Суд подчёркивает: реальное использование земельного участка — решающий критерий.

Если здание приносит доход, используется под торговлю или услуги, и не связано напрямую с религией или благотворительностью — рассчитывать на льготу не приходится.

Формальное назначение участка, его собственник или благородные цели организации — не спасают от начислений, если на практике идёт бизнес. Это важно учитывать не только религиозным общинам, но и всем, кто пользуется спецрежимами или претендует на налоговые льготы.

Суды и налоговая всё чаще опираются на реальное использование — а не на то, как это написано в уставе.

Налоговая Правда

Налоговая Правда

