И родителям, и детям — достанется всем

Семейный бизнес — это не только про преемственность, доверие и общую цель. Это ещё и зона особого внимания налоговых органов. Особенно сейчас, когда ФНС ужесточила подход к случаям возможного дробления. В группе риска — предприниматели, оформившие бизнес на родственников, чтобы остаться на упрощёнке или избежать НДС. Появились новые разъяснения, новые судебные кейсы — и старые риски.
Разбираем, где пролегает граница между законной оптимизацией и схемой, за которую можно получить доначисления на миллионы рублей.
Что теперь ФНС считает дроблением бизнеса
В письме от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@ ФНС дала чёткое определение. Под незаконным дроблением понимается ситуация, когда один и тот же бизнес на деле ведётся как единый, но оформлен на несколько ИП или компаний — чаще всего внутри семьи. Формально у всех разные владельцы, но в реальности — одно и то же управление, общие ресурсы, единая экономическая цель и контроль.
Главный мотив такого разделения — сэкономить на налогах. Например, остаться на УСН, избежать НДС или уйти от обязанности применять кассы.
Важно: выбор выгодного налогового режима сам по себе не является нарушением. Семейный бизнес вправе регистрировать несколько юрлиц или ИП — и работать в разных системах. Нарушение возникает тогда, когда формальное разделение не подкреплено реальной хозяйственной самостоятельностью. И если ФНС докажет, что всё это — единый бизнес, маскирующийся под разные ИП, последуют доначисления, штрафы и суд.
Ключевой критерий — наличие признаков координации деятельности, искусственного распределения доходов и ресурсов между родственниками, отсутствия экономической цели у одного из участников.
Судебная история: отец и сын против обвинений в дроблении
В конце 2024 года инспекция посчитала, что отец и сын, оба ИП, используют незаконную схему. Формально сын «продал» свой магазин отцу, и оба продолжили применять УСН. По мнению ФНС, магазин остался тем же, просто перешёл к родственнику. А значит, бизнес раздробили, чтобы сохранить налоговые льготы и уйти от уплаты НДС.
Инспекция доначислила налоги, пени и штрафы на сумму 168 млн рублей. Дело передали в суд.
Что насторожило ФНС
— магазин продолжил работать без изменений;
— сотрудники остались те же, без увольнений и повторного найма;
— покупатели и поставщики не поменялись;
— товарные остатки не передавались.
По мнению проверяющих, это был просто переход бизнеса от одного члена семьи к другому без реальных оснований — чисто ради сохранения упрощёнки.
Как защищалась семья
Аргументация строилась на том, что у отца был самостоятельный бизнес, собственные ресурсы и опыт. Он — не номинал, а реальный предприниматель.
Во-первых, у сделки была деловая цель. Магазин приносил убытки, и сын решил избавиться от точки. Отец, имея опыт и ресурсы, решил попробовать восстановить рентабельность.
Во-вторых, товар не передавали, потому что он находился на реализации. Витрина принадлежала поставщикам, а не самому ИП. Но долги по этим поставкам отец взял на себя.
В-третьих, персонал остался тем же, потому что отец решил сохранить команду и инфраструктуру. Он нанимал прежних работников, чтобы не терять бизнес-процессы.
Главный аргумент — ИП отца был зарегистрирован раньше, у него был отдельный бизнес и реальные активы. Он — не зиц-председатель, а полноправный предприниматель.
Что решил суд
Суд подробно изучил аргументы обеих сторон. И встал на сторону семьи.
Переход магазина от сына к отцу признали деловой операцией, не направленной исключительно на налоговую экономию. Налогоплательщики доказали: бизнес у отца самостоятельный, дробления не было, цели законные.
Результат — полная победа налогоплательщика. Претензии ФНС на 168 млн рублей признаны необоснованными.
Что это значит для других семейных бизнесов
Этот кейс — важный прецедент. Он показывает, что даже в ситуации жёсткого давления можно защитить свою правоту. Но для этого нужны реальные экономические основания, доказательства самостоятельности участников, продуманная стратегия защиты.
Формальные договоры и раздельные ИП — недостаточно. Нужно показать, что за этим стоит логика, целесообразность, управленческая независимость.
Семейный бизнес остаётся законным. Но только при условии, что это действительно бизнес нескольких самостоятельных субъектов, а не одна структура, маскирующаяся под «семейный подряд».
