И родителям, и детям — достанется всем

Что теперь ФНС считает дроблением бизнеса

В письме от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@ ФНС дала чёткое определение. Под незаконным дроблением понимается ситуация, когда один и тот же бизнес на деле ведётся как единый, но оформлен на несколько ИП или компаний — чаще всего внутри семьи. Формально у всех разные владельцы, но в реальности — одно и то же управление, общие ресурсы, единая экономическая цель и контроль.

Главный мотив такого разделения — сэкономить на налогах. Например, остаться на УСН, избежать НДС или уйти от обязанности применять кассы.

Важно: выбор выгодного налогового режима сам по себе не является нарушением. Семейный бизнес вправе регистрировать несколько юрлиц или ИП — и работать в разных системах. Нарушение возникает тогда, когда формальное разделение не подкреплено реальной хозяйственной самостоятельностью. И если ФНС докажет, что всё это — единый бизнес, маскирующийся под разные ИП, последуют доначисления, штрафы и суд.

Ключевой критерий — наличие признаков координации деятельности, искусственного распределения доходов и ресурсов между родственниками, отсутствия экономической цели у одного из участников.