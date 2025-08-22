Бюджетный дефицит растет, но налогов не прибавят: какую информацию Егоров доложил Путину

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Новых налогов не будет: ставка на эффективность текущей системы
Один из главных тезисов встречи — необходимость закрывать дефицит бюджета не за счёт повышения налогов. По словам Егорова, действующая система сборов уже демонстрирует эффективность, и у властей нет планов усиливать нагрузку на граждан и бизнес.
Дополнительные ресурсы государство намерено искать другими способами. В том числе — за счёт повышения собираемости и экономического роста, а также потенциальных внешнеполитических подвижек, которые могут повлиять на доходы страны уже в ближайшее время.
Рост налоговых поступлений: +5% к бюджету, +27% от ненефтегазовых отраслей
За январь–июль 2025 года в бюджет поступило на 5% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. Основной драйвер роста — ненефтегазовые доходы: по ним прирост составил 27%, или два триллиона рублей. Это значительный показатель, особенно на фоне текущей макроэкономической ситуации.
Как отметил Егоров, выросли платежи от обрабатывающих производств, строительной сферы, торговли, финансов и IT. Это значит, что внутренние отрасли продолжают восстанавливаться и активно участвуют в формировании доходов бюджета.
Дефицит бюджета уже выше годового плана
Цифры, которые озвучил глава ФНС, выглядят тревожно: по итогам семи месяцев 2025 года дефицит федерального бюджета достиг 4,879 трлн рублей, или 2,2% ВВП. Для сравнения, изначально в бюджете на год закладывали дефицит в 1,173 трлн рублей (0,5% ВВП). Весной в документ внесли поправки, подняв порог до 3,792 трлн рублей (1,7% ВВП). Но и он уже пройден.
За один только июль дефицит увеличился на 1,2 трлн рублей. Это ставит перед Минфином и ФНС задачу не только удержать планку собираемости, но и искать резервы.
Говоря о следующем году, Егоров обозначил возможное снижение бюджетных расходов. При этом, по его словам, социальные обязательства и инвестиции в экономику будут сохранены. Отчасти надежды на улучшение финансовой ситуации связаны с предстоящими переговорами России и США: от их итогов может зависеть стабильность валютного рынка и инвестиционного климата.
Внутренний рынок работает: бизнес даёт рост
Выступление Егорова завершилось акцентом на роль бизнеса, ориентированного на внутренний рынок. Рост на 27% от ненефтегазовых отраслей — это сигнал, что предприниматели адаптируются и продолжают работать, несмотря на обстановку.
Это также показывает, что базовая налоговая инфраструктура — включая администрирование и контроль — работает. И если экономическая ситуация останется стабильной, то в ближайших кварталах объём поступлений может не просто сохраниться, но и вырасти.
