Бюджетный дефицит растет, но налогов не прибавят: какую информацию Егоров доложил Путину

Новых налогов не будет: ставка на эффективность текущей системы

Один из главных тезисов встречи — необходимость закрывать дефицит бюджета не за счёт повышения налогов. По словам Егорова, действующая система сборов уже демонстрирует эффективность, и у властей нет планов усиливать нагрузку на граждан и бизнес.

Дополнительные ресурсы государство намерено искать другими способами. В том числе — за счёт повышения собираемости и экономического роста, а также потенциальных внешнеполитических подвижек, которые могут повлиять на доходы страны уже в ближайшее время.