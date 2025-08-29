Фиктивная сделка = отказ в вычетах: как не попасть под удар

Когда сделка считается фиктивной

Главный критерий — отсутствие реального исполнения обязательств. Формальные документы не спасут, если:

– товар не передавался,

– услуга не оказывалась,

– деньги ходили по кругу,

– цели у сделки не было.

Если инспекция доказывает это — НДС к вычету не принимается, а сделка расценивается как мнимая.