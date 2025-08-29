ЦОК КПП Общ 27.08 Мобильная
Налоговая Правда
Обзор судебной практики

Фиктивная сделка = отказ в вычетах: как не попасть под удар

Разбираем, по каким признакам налоговая определяет фиктивность сделки, на что смотрят суды и как бизнесу защититься.

Когда сделка считается фиктивной

Главный критерий — отсутствие реального исполнения обязательств. Формальные документы не спасут, если:

– товар не передавался,
– услуга не оказывалась,
– деньги ходили по кругу,
– цели у сделки не было.

Если инспекция доказывает это — НДС к вычету не принимается, а сделка расценивается как мнимая.

Признаки фиктивности по версии ФНС

1. Проблемы с контрагентом

Налоговая анализирует поставщика:

– есть ли у него сотрудники и активы;
массовый ли у него адрес регистрации;
нулевая или близкая к нулю налоговая нагрузка;
– сдают ли отчётность с тех же IP-адресов, что и другие компании из цепочки.

Если ваш контрагент — «технический», всё, что оформлено через него, автоматически вызывает подозрения.

2. Странные денежные потоки

Особое внимание — на движение средств:

возврат денег по цепочке к отправителю;
обналичка через подставных лиц;
– отсутствие у контрагента типичных для бизнеса расходов;
– несоответствие оборотов заявленным масштабам.

Если схема не подтверждается логикой бизнеса — ждите вопросов.

3. Нарушения в документообороте

Даже при наличии документов возможен отказ, если:

– договоры шаблонные, без индивидуальных условий;
– акты и счета-фактуры не соответствуют реальным действиям;
– документы подписаны неустановленными лицами;
– нет первички по ключевым операциям.

Формальный документооборот — не защита. Его легко оспорят, если нет подтверждений фактического исполнения.

Что говорят суды: практика 2025 года

Примеры из свежих дел показывают, что именно признаётся фиктивностью и какие последствия наступают.

Критерий

Пример из практики

Последствия

Нет реальной деятельности

Поставщик не имел ни персонала, ни активов, чтобы выполнить работы

(дело № А40-123456/2025)

Отказ в вычетах по НДС, доначисления, штрафы

Круговые платежи

Деньги возвращались к исходному плательщику через цепочку

контрагентов (дело № А41-78901/2025)

Сделки признаны 

мнимыми, взыскание НДС

Формальный документооборот

Акты подписаны неустановленными

лицами (дело № А43-23456/2025)

Отказ в учёте расходов, доначисления

Суды больше не ограничиваются формальным анализом. Они смотрят на существенное содержание сделок, оценивают деловую цель и экономическую обоснованность.

Как снизить риски

Сценарий, при котором у вас формально всё оформлено, но вычет снимают — реальность. Чтобы избежать этого:

1. Должная осмотрительность

– Проверяйте контрагентов до заключения сделки.
– Фиксируйте, кто, когда и как проводил проверку.
– Храните подтверждающие документы (выписки, уставные документы, скриншоты с ЕГРЮЛ и т. д.).

2. Качественный документооборот

– Все документы должны быть полными и своевременно оформленными.
– Особое внимание — на первичку: акты, накладные, путевые листы, тех. задания.
– Подписи, реквизиты, нумерация — всё должно соответствовать.

3. Экономическая обоснованность

– Заранее готовьте обоснование выбора поставщика.
– Укажите, почему именно эта цена, условия, способ доставки.
– Подготовьте пояснения, если сделка выходит за рамки типичных.

Это поможет при проверке и в суде — показать, что вы действовали разумно и не преследовали цели обналичивания или занижения налогов.

Фиктивная сделка сегодня — это не редкость, а активный инструмент налогового контроля. Важен не только комплект документов, но и содержание: логика, деловая цель, реальное исполнение. Проверяйте партнёров, оформляйте сделки качественно и держите фокус на реальности операций.

Это не подстраховка — это ваша налоговая защита.

