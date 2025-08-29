Фиктивная сделка = отказ в вычетах: как не попасть под удар

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Когда сделка считается фиктивной
Главный критерий — отсутствие реального исполнения обязательств. Формальные документы не спасут, если:
– товар не передавался,
– услуга не оказывалась,
– деньги ходили по кругу,
– цели у сделки не было.
Если инспекция доказывает это — НДС к вычету не принимается, а сделка расценивается как мнимая.
Признаки фиктивности по версии ФНС
1. Проблемы с контрагентом
Налоговая анализирует поставщика:
– есть ли у него сотрудники и активы;
– массовый ли у него адрес регистрации;
– нулевая или близкая к нулю налоговая нагрузка;
– сдают ли отчётность с тех же IP-адресов, что и другие компании из цепочки.
Если ваш контрагент — «технический», всё, что оформлено через него, автоматически вызывает подозрения.
2. Странные денежные потоки
Особое внимание — на движение средств:
– возврат денег по цепочке к отправителю;
– обналичка через подставных лиц;
– отсутствие у контрагента типичных для бизнеса расходов;
– несоответствие оборотов заявленным масштабам.
Если схема не подтверждается логикой бизнеса — ждите вопросов.
3. Нарушения в документообороте
Даже при наличии документов возможен отказ, если:
– договоры шаблонные, без индивидуальных условий;
– акты и счета-фактуры не соответствуют реальным действиям;
– документы подписаны неустановленными лицами;
– нет первички по ключевым операциям.
Формальный документооборот — не защита. Его легко оспорят, если нет подтверждений фактического исполнения.
Что говорят суды: практика 2025 года
Примеры из свежих дел показывают, что именно признаётся фиктивностью и какие последствия наступают.
Критерий
Пример из практики
Последствия
Нет реальной деятельности
Поставщик не имел ни персонала, ни активов, чтобы выполнить работы
(дело № А40-123456/2025)
Отказ в вычетах по НДС, доначисления, штрафы
Круговые платежи
Деньги возвращались к исходному плательщику через цепочку
контрагентов (дело № А41-78901/2025)
Сделки признаны
мнимыми, взыскание НДС
Формальный документооборот
Акты подписаны неустановленными
лицами (дело № А43-23456/2025)
Отказ в учёте расходов, доначисления
Суды больше не ограничиваются формальным анализом. Они смотрят на существенное содержание сделок, оценивают деловую цель и экономическую обоснованность.
Как снизить риски
Сценарий, при котором у вас формально всё оформлено, но вычет снимают — реальность. Чтобы избежать этого:
1. Должная осмотрительность
– Проверяйте контрагентов до заключения сделки.
– Фиксируйте, кто, когда и как проводил проверку.
– Храните подтверждающие документы (выписки, уставные документы, скриншоты с ЕГРЮЛ и т. д.).
2. Качественный документооборот
– Все документы должны быть полными и своевременно оформленными.
– Особое внимание — на первичку: акты, накладные, путевые листы, тех. задания.
– Подписи, реквизиты, нумерация — всё должно соответствовать.
3. Экономическая обоснованность
– Заранее готовьте обоснование выбора поставщика.
– Укажите, почему именно эта цена, условия, способ доставки.
– Подготовьте пояснения, если сделка выходит за рамки типичных.
Это поможет при проверке и в суде — показать, что вы действовали разумно и не преследовали цели обналичивания или занижения налогов.
Фиктивная сделка сегодня — это не редкость, а активный инструмент налогового контроля. Важен не только комплект документов, но и содержание: логика, деловая цель, реальное исполнение. Проверяйте партнёров, оформляйте сделки качественно и держите фокус на реальности операций.
Это не подстраховка — это ваша налоговая защита.
