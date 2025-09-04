Белорусский софт, российский налог: как не потерять 10% на лицензионных выплатах

Суть дела

Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 30.04.2025 № Ф05-4020/2025 по делу № А40-163174/2024 разбирал спор между российской компанией и налоговой инспекцией. Повод — лицензионные платежи за программное обеспечение, перечисленные белорусскому контрагенту. По договору, стороны указали, что налог с этих выплат уплачивается в Белоруссии. Российская компания налог на прибыль с них не удерживала, ссылаясь на Соглашение об избежании двойного налогообложения.

Но ФНС посчитала иначе — и в суде её позиция победила.