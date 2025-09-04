Белорусский софт, российский налог: как не потерять 10% на лицензионных выплатах

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Суть дела
Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 30.04.2025 № Ф05-4020/2025 по делу № А40-163174/2024 разбирал спор между российской компанией и налоговой инспекцией. Повод — лицензионные платежи за программное обеспечение, перечисленные белорусскому контрагенту. По договору, стороны указали, что налог с этих выплат уплачивается в Белоруссии. Российская компания налог на прибыль с них не удерживала, ссылаясь на Соглашение об избежании двойного налогообложения.
Но ФНС посчитала иначе — и в суде её позиция победила.
Почему спор возник
В основе аргументации налогоплательщика — статья 11 Соглашения между РФ и РБ об избежании двойного налогообложения. В ней сказано, что доходы от авторских прав (в том числе за ПО) могут облагаться налогом в том государстве, резидентом которого является получатель, но могут также облагаться и в другом государстве, при этом ставка не должна превышать 10 %.
Компания посчитала, что это — право выбора. Раз так, то пусть налог платится в Белоруссии, а в России — ничего удерживать не надо. Эту позицию она и зафиксировала в договоре.
Что сказал суд
Судьи такую трактовку не приняли. Их позиция:
Отношения по уплате налога — публичные. Они не могут регулироваться соглашением сторон.
То есть нельзя просто взять и договориться, где платить налог. Особенно если речь идёт о трансграничных платежах. Здесь действуют международные договоры и национальное налоговое законодательство, а не договорные формулировки.
На что сослался суд
В постановлении суд прямо указывает:
Статья 11 Соглашения действительно допускает налогообложение как в РБ, так и в РФ;
Пункт 2 статьи 309 НК РФ говорит, что доход в виде лицензионных платежей, получаемый иностранной организацией от источника в РФ, облагается налогом на прибыль;
Этот налог должен быть удержан налоговым агентом — то есть российской организацией, которая перечисляет платёж.
Следовательно, несмотря на то, что в договоре указано уплата налога в РБ, компания обязана была удержать налог на прибыль в России. И суд отметил отдельно: даже если белорусский контрагент действительно заплатил налог у себя — это не отменяет обязанность российского налогового агента.
Выводы для бизнеса
Если вы перечисляете иностранной компании лицензионные платежи за ПО, проверьте:
Облагаются ли они налогом в РФ;
Являетесь ли вы налоговым агентом;
Удерживаете ли вы налог на прибыль по ставке, указанной в международном соглашении.
Формулировка в договоре — «налог уплачивается в стране получателя» — не освобождает от обязанностей налогового агента. Закон выше договора.
Даже при уплате налога за рубежом, неудержание налога в РФ может привести к доначислениям, пеням и штрафам.
Как защититься
Такие кейсы становятся всё более типовыми — особенно при масштабировании бизнеса и работе с СНГ. Рекомендуем:
Внимательно изучать международные соглашения (а не только доверять формулировкам контрагентов);
Получать юридическую экспертизу договоров с иностранными компаниями;
Обращаться за разъяснением в ФНС — официально.
Начать дискуссию