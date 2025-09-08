ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Налоговая продлила проверку. Что это значит и как бизнесу действовать

Когда ИФНС затягивает финал налоговой проверки и инициирует дополнительные мероприятия, бизнесу важно понимать: это не просто формальность. Это вторая волна давления — и она требует чёткого плана защиты.

Что такое дополнительные мероприятия налогового контроля

Допмероприятия — это не новое расследование, а продолжение старого. Их цель — не искать новые нарушения, а доказать те, которые уже указаны в акте. Формально это решение начальника или замначальника ИФНС, которое выносится, когда у налоговой недостаточно доказательств для привлечения к ответственности. Или — если бизнес подал возражения на акт проверки.

Какие действия проводит налоговая:

истребование документов у налогоплательщика или третьих лиц (ст. 93, 93.1 НК РФ),
допросы свидетелей (ст. 90 НК РФ),
назначение экспертизы (ст. 95 НК РФ).

Это исчерпывающий список, но налоговая вправе по своему усмотрению дополнительно:

— провести выемку документов,
осмотреть территорию и помещения компании,
привлечь специалистов.

Сроки дополнительных мероприятий

  • Общий срок: 1 месяц с даты вынесения решения о проведении допмероприятий.

  • Исключение: 2 месяца — если проверяется консолидированная группа налогоплательщиков или иностранные компании.

Налоговая обязана уложиться в эти сроки: направить требования, вызвать на допрос, назначить экспертизу. Продлевать срок ИФНС не вправе.

Если налоговики вышли за рамки срока и направили новые требования — вы имеете право их игнорировать. Это подтверждено п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57.

Но есть нюанс. Даже если сроки нарушены, это не является основанием для автоматической отмены решения по проверке (см. п. 3 Письма Минфина от 23.03.2018 № 03-02-07/1/18400). То есть защищать свою позицию всё равно придётся.

Как подготовиться к дополнительным мероприятиям

ИФНС будет проверять вашу реакцию на акт — а значит, готовьтесь подтвердить каждый аргумент из возражений.

Вот конкретный план:

  • Соберите все документы, которые подтверждают доводы в ваших возражениях. Даже если что-то уже отправляли — дублируйте.

  • Будьте готовы к осмотру помещений. Да, налоговая может приехать в офис. Подготовьте территорию, уберите лишние документы, настройте сотрудников.

  • Готовьтесь к допросам. Руководители, сотрудники, представители — все, кто фигурировал в документах и может быть вызван как свидетель.

  • Предупредите контрагентов. Если вы ссылаетесь на них в возражениях, налоговая может направить им требования или вызвать на допрос. Пусть будут готовы.

  • Спокойствие и уверенность. Паника — худший союзник в этот момент. Ваша сила — в подготовке и чёткости аргументов.

Вывод

Допмероприятия — это не формальность и не "прощальный визит" налоговиков. Это — вторая атака, особенно если вы подали возражения. И срыв в этом моменте может стоить серьёзных доначислений.

Будьте готовы документально, эмоционально и организационно. В 2025 году налоговый контроль требует не просто грамотных документов — а стратегии защиты.

Налоговая Правда

