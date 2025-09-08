Налоговая продлила проверку. Что это значит и как бизнесу действовать

Сроки дополнительных мероприятий

Общий срок : 1 месяц с даты вынесения решения о проведении допмероприятий.

Исключение: 2 месяца — если проверяется консолидированная группа налогоплательщиков или иностранные компании.

Налоговая обязана уложиться в эти сроки: направить требования, вызвать на допрос, назначить экспертизу. Продлевать срок ИФНС не вправе.

Если налоговики вышли за рамки срока и направили новые требования — вы имеете право их игнорировать. Это подтверждено п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57.

Но есть нюанс. Даже если сроки нарушены, это не является основанием для автоматической отмены решения по проверке (см. п. 3 Письма Минфина от 23.03.2018 № 03-02-07/1/18400). То есть защищать свою позицию всё равно придётся.