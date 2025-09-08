Налоговая продлила проверку. Что это значит и как бизнесу действовать

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Что такое дополнительные мероприятия налогового контроля
Допмероприятия — это не новое расследование, а продолжение старого. Их цель — не искать новые нарушения, а доказать те, которые уже указаны в акте. Формально это решение начальника или замначальника ИФНС, которое выносится, когда у налоговой недостаточно доказательств для привлечения к ответственности. Или — если бизнес подал возражения на акт проверки.
Какие действия проводит налоговая:
— истребование документов у налогоплательщика или третьих лиц (ст. 93, 93.1 НК РФ),
— допросы свидетелей (ст. 90 НК РФ),
— назначение экспертизы (ст. 95 НК РФ).
Это исчерпывающий список, но налоговая вправе по своему усмотрению дополнительно:
— провести выемку документов,
— осмотреть территорию и помещения компании,
— привлечь специалистов.
Сроки дополнительных мероприятий
Общий срок: 1 месяц с даты вынесения решения о проведении допмероприятий.
Исключение: 2 месяца — если проверяется консолидированная группа налогоплательщиков или иностранные компании.
Налоговая обязана уложиться в эти сроки: направить требования, вызвать на допрос, назначить экспертизу. Продлевать срок ИФНС не вправе.
Если налоговики вышли за рамки срока и направили новые требования — вы имеете право их игнорировать. Это подтверждено п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57.
Но есть нюанс. Даже если сроки нарушены, это не является основанием для автоматической отмены решения по проверке (см. п. 3 Письма Минфина от 23.03.2018 № 03-02-07/1/18400). То есть защищать свою позицию всё равно придётся.
Как подготовиться к дополнительным мероприятиям
ИФНС будет проверять вашу реакцию на акт — а значит, готовьтесь подтвердить каждый аргумент из возражений.
Вот конкретный план:
Соберите все документы, которые подтверждают доводы в ваших возражениях. Даже если что-то уже отправляли — дублируйте.
Будьте готовы к осмотру помещений. Да, налоговая может приехать в офис. Подготовьте территорию, уберите лишние документы, настройте сотрудников.
Готовьтесь к допросам. Руководители, сотрудники, представители — все, кто фигурировал в документах и может быть вызван как свидетель.
Предупредите контрагентов. Если вы ссылаетесь на них в возражениях, налоговая может направить им требования или вызвать на допрос. Пусть будут готовы.
Спокойствие и уверенность. Паника — худший союзник в этот момент. Ваша сила — в подготовке и чёткости аргументов.
Вывод
Допмероприятия — это не формальность и не "прощальный визит" налоговиков. Это — вторая атака, особенно если вы подали возражения. И срыв в этом моменте может стоить серьёзных доначислений.
Будьте готовы документально, эмоционально и организационно. В 2025 году налоговый контроль требует не просто грамотных документов — а стратегии защиты.
Начать дискуссию