Транспортный налог в 2025 году для юридических лиц: что изменилось и на что обратить внимание

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное.
Формула расчёта — прежняя, но есть нюансы
Транспортный налог в 2025 году для юридических лиц рассчитывается по базовой формуле:
Налоговая база × Ставка налога.
Но на практике всё сложнее. На сумму налога влияют понижающие и повышающие коэффициенты. Кроме того, ставка может отличаться в зависимости от региона — но не более чем в 10 раз по сравнению с базовыми значениями, указанными в пункте 1 статьи 361 НК РФ. Это ограничение прописано в пункте 2 той же статьи.
Особое внимание стоит уделить дорогим автомобилям. Если транспортное средство стоит более 3 млн рублей, к налогу применяется повышающий коэффициент. Его величина зависит от стоимости авто и срока эксплуатации. Актуальные данные по моделям и ценам публикует Минпромторг.
Кто рассчитывает налог: ФНС или сама организация?
Здесь возможна путаница. Хотя ФНС теперь рассылает сообщения с рассчитанной суммой налога, организации всё ещё обязаны вести собственный расчёт. Подавать декларацию по транспортному налогу юрлица больше не должны, но отвечают за корректность расчётов и своевременность уплаты.
Это особенно важно, если компания имеет несколько транспортных средств с разными характеристиками или работает в регионе с изменённой ставкой.
Что с авансовыми платежами в 2025 году
Для 2025 года установлены единые сроки уплаты авансов:
за 1 квартал — до 28 апреля 2025,
за 2 квартал — до 28 июля 2025,
за 3 квартал — до 28 октября 2025.
Ранее таких чётких дат в НК РФ не было: каждый регион назначал сроки сам. Сейчас это централизовано, и больше не нужно сверяться с региональными законами. Но одно ограничение сохранилось: годовой платёж по-прежнему не может быть назначен раньше 1 февраля следующего года (п. 1 ст. 362 НК РФ).
Размер аванса — 1/4 от годовой суммы налога (п. 2.1 ст. 362 НК РФ). Финальный расчёт в конце года — это разница между общей годовой суммой и уже уплаченными авансами (абз. 2 п. 2 ст. 362 НК РФ).
Кто обязан платить налог
Юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, обязаны платить налог. Исключения — только те ТС, которые прямо перечислены в п. 2 ст. 358 НК РФ (например, некоторые виды сельхозтехники, спецтехника на гусеничном ходу и т. д.).
Даже если ФНС присылает сообщение с расчётом, организация должна проверить корректность данных. Это особенно важно для автомобилей, на которые распространяются повышающие коэффициенты, и для тех, кто работает в нескольких регионах.
Вывод: транспортный налог для юрлиц в 2025 году стал формально проще — появились чёткие сроки, отменили декларации. Но реальную ответственность никто не снимал. Бизнесу важно помнить: налог нужно рассчитывать самостоятельно, платить вовремя и держать под контролем все коэффициенты, льготы и изменения ставок.
Если вы сомневаетесь в корректности расчётов или видите риск — лучше провести внутреннюю сверку. Сейчас — самое время.
Начать дискуссию