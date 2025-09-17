Транспортный налог в 2025 году для юридических лиц: что изменилось и на что обратить внимание

Формула расчёта — прежняя, но есть нюансы

Транспортный налог в 2025 году для юридических лиц рассчитывается по базовой формуле:

Налоговая база × Ставка налога.

Но на практике всё сложнее. На сумму налога влияют понижающие и повышающие коэффициенты. Кроме того, ставка может отличаться в зависимости от региона — но не более чем в 10 раз по сравнению с базовыми значениями, указанными в пункте 1 статьи 361 НК РФ. Это ограничение прописано в пункте 2 той же статьи.

Особое внимание стоит уделить дорогим автомобилям. Если транспортное средство стоит более 3 млн рублей, к налогу применяется повышающий коэффициент. Его величина зависит от стоимости авто и срока эксплуатации. Актуальные данные по моделям и ценам публикует Минпромторг.