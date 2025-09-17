ЦОК ОК Общ 16.09 Мобильный
Транспортный налог в 2025 году для юридических лиц: что изменилось и на что обратить внимание

С 2025 года компании продолжают платить транспортный налог за каждое зарегистрированное транспортное средство. Однако в механизме начисления и сроках оплаты — важные изменения. И если упустить детали, можно нарушить порядок расчёта и попасть под внимание инспекции. Разбираемся, как теперь работает налог и где бизнесу нужно быть особенно внимательным.

Формула расчёта — прежняя, но есть нюансы

Транспортный налог в 2025 году для юридических лиц рассчитывается по базовой формуле:

Налоговая база × Ставка налога.

Но на практике всё сложнее. На сумму налога влияют понижающие и повышающие коэффициенты. Кроме того, ставка может отличаться в зависимости от региона — но не более чем в 10 раз по сравнению с базовыми значениями, указанными в пункте 1 статьи 361 НК РФ. Это ограничение прописано в пункте 2 той же статьи.

Особое внимание стоит уделить дорогим автомобилям. Если транспортное средство стоит более 3 млн рублей, к налогу применяется повышающий коэффициент. Его величина зависит от стоимости авто и срока эксплуатации. Актуальные данные по моделям и ценам публикует Минпромторг.

Кто рассчитывает налог: ФНС или сама организация?

Здесь возможна путаница. Хотя ФНС теперь рассылает сообщения с рассчитанной суммой налога, организации всё ещё обязаны вести собственный расчёт. Подавать декларацию по транспортному налогу юрлица больше не должны, но отвечают за корректность расчётов и своевременность уплаты.

Это особенно важно, если компания имеет несколько транспортных средств с разными характеристиками или работает в регионе с изменённой ставкой.

Что с авансовыми платежами в 2025 году

Для 2025 года установлены единые сроки уплаты авансов:

  • за 1 квартал — до 28 апреля 2025,

  • за 2 квартал — до 28 июля 2025,

  • за 3 квартал — до 28 октября 2025.

Ранее таких чётких дат в НК РФ не было: каждый регион назначал сроки сам. Сейчас это централизовано, и больше не нужно сверяться с региональными законами. Но одно ограничение сохранилось: годовой платёж по-прежнему не может быть назначен раньше 1 февраля следующего года (п. 1 ст. 362 НК РФ).

Размер аванса — 1/4 от годовой суммы налога (п. 2.1 ст. 362 НК РФ). Финальный расчёт в конце года — это разница между общей годовой суммой и уже уплаченными авансами (абз. 2 п. 2 ст. 362 НК РФ).

Кто обязан платить налог

Юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, обязаны платить налог. Исключения — только те ТС, которые прямо перечислены в п. 2 ст. 358 НК РФ (например, некоторые виды сельхозтехники, спецтехника на гусеничном ходу и т. д.).

Даже если ФНС присылает сообщение с расчётом, организация должна проверить корректность данных. Это особенно важно для автомобилей, на которые распространяются повышающие коэффициенты, и для тех, кто работает в нескольких регионах.

Вывод: транспортный налог для юрлиц в 2025 году стал формально проще — появились чёткие сроки, отменили декларации. Но реальную ответственность никто не снимал. Бизнесу важно помнить: налог нужно рассчитывать самостоятельно, платить вовремя и держать под контролем все коэффициенты, льготы и изменения ставок.

Если вы сомневаетесь в корректности расчётов или видите риск — лучше провести внутреннюю сверку. Сейчас — самое время.

