Освобождение от НДФЛ при досрочном выходе из декрета: что предлагает новый законопроект

Что предлагают депутаты
Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» под руководством Яны Лантратовой внесла в Госдуму законопроект, предлагающий освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) родителей, которые выходят на работу до достижения ребёнком возраста полутора лет. Документ направлен на рассмотрение в Правительство РФ.
Почему это важно
С 1 января 2024 года семьи получили право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, даже если один из родителей решает выйти на работу раньше срока. Формально — поддержка работает. Но на практике она связана с дополнительной фискальной нагрузкой: доход родителя облагается НДФЛ, несмотря на то, что расходы семьи растут.
Депутаты подчёркивают: такая схема снижает эффективность государственной поддержки, особенно для родителей, которые не могут позволить себе долго находиться в отпуске — чаще всего это семьи с низким доходом или одинокие матери.
В чём суть инициативы
Новая норма, предложенная в законопроекте, освободит от НДФЛ доходы родителей, вернувшихся из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет. Это не отмена налога вообще, а точечная мера в поддержку семей в одном из самых уязвимых периодов.
Как отмечает Лантратова в своём Telegram-канале, в первые месяцы после выхода из декрета каждая копейка на счету. Необходимо найти человека, кто останется с ребёнком, обеспечить уход, питание, медикаменты. Всё это требует дополнительных затрат, а дополнительный налог только усугубляет ситуацию.
Что дальше
Законопроект пока находится на стадии рассмотрения. Минфин и профильные ведомства будут оценивать финансовую нагрузку на бюджет, а также социальные последствия нововведения. Дискуссии предстоят непростые: освобождение от НДФЛ — это не просто льгота, а серьёзный пересмотр налоговой политики в отношении работающих родителей.
Если закон будет принят, он может стать серьёзной поддержкой для семей, где оба родителя вынуждены рано выходить на работу. Важно следить за его прохождением — и заранее оценить, как именно нововведение может сказаться на вашей налоговой нагрузке.
Следим за ситуацией и будем держать вас в курсе.
