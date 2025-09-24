Освобождение от НДФЛ при досрочном выходе из декрета: что предлагает новый законопроект

Почему это важно

С 1 января 2024 года семьи получили право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, даже если один из родителей решает выйти на работу раньше срока. Формально — поддержка работает. Но на практике она связана с дополнительной фискальной нагрузкой: доход родителя облагается НДФЛ, несмотря на то, что расходы семьи растут.

Депутаты подчёркивают: такая схема снижает эффективность государственной поддержки, особенно для родителей, которые не могут позволить себе долго находиться в отпуске — чаще всего это семьи с низким доходом или одинокие матери.