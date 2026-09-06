Финансовый управляющий запросил выписки за несколько лет. Что он там ищет?

«Зачем управляющему мои старые банковские выписки? Я банкрочусь сейчас, а не три года назад».

Вопрос логичный.

Но процедура банкротства устроена так, что значение имеет не только ваше финансовое положение сегодня.

Важно понять, что происходило с деньгами и имуществом раньше.

И банковская выписка может рассказать об этом очень многое.