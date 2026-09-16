Приставы списывают половину зарплаты. Что изменится, если подать на банкротство?

Типичная ситуация перед банкротством выглядит примерно так.
Зарплата — 90 тысяч рублей.
Есть три кредита и две кредитные карты.
Банк уже получил исполнительный документ, пристав возбудил производство, а из зарплаты каждый месяц удерживают деньги.
Потом приходит еще один кредитор.
Потом еще один.
И человек задает логичный вопрос:
«Если я подам на банкротство, приставы перестанут списывать деньги?»
Ответ зависит от того, на какой стадии находится дело.
Просто подать заявление недостаточно
Вот это важно.
Сам факт того, что человек отправил заявление о банкротстве в арбитражный суд, еще не означает, что все приставы в тот же день должны прекратить взыскание.
Юридические последствия возникают после того, как суд вводит соответствующую процедуру.
Например, при введении реструктуризации долгов исполнение большинства имущественных взысканий приостанавливается.
Но есть исключения.
Поэтому схема:
«Сегодня подал заявление — завтра пристав разблокировал все карты»
не работает.
А что происходит после признания человека банкротом?
Если суд признает гражданина банкротом и вводит реализацию имущества, ситуация меняется еще существеннее.
По общему правилу исполнение имущественных взысканий по исполнительным документам прекращается, а дальнейшие расчеты с кредиторами происходят уже внутри процедуры банкротства.
То есть банки больше не должны соревноваться:
кто первый получил исполнительный лист;
кто быстрее арестовал счет;
кто успел списать зарплату.
Для этого и существует процедура банкротства — требования кредиторов должны рассматриваться в установленном законом порядке.
Значит, приставы исчезнут вообще?
Не совсем.
Есть требования, которые живут по особым правилам.
Например, алименты.
Есть требования о возмещении вреда жизни или здоровью и другие предусмотренные законом исключения.
Поэтому фраза:
«После банкротства абсолютно все исполнительные производства моментально прекращаются»
слишком категорична.
Нужно смотреть, что именно взыскивает пристав.
А зарплата снова станет полностью моей?
Вот здесь возникает другая распространенная ошибка.
Человек думает:
«От приставов избавился — значит, теперь вся зарплата снова остается на карте».
Но если введена реализация имущества, начинает действовать уже режим банкротства.
Денежные средства должника учитываются по правилам этой процедуры, а финансовый управляющий контролирует конкурсную массу.
При этом банкротство не означает, что человека оставляют вообще без средств к существованию.
Закон защищает определенные доходы и выплаты, на которые нельзя обратить взыскание.
Но рассчитывать, что после прекращения исполнительного производства можно свободно распоряжаться всеми поступлениями, тоже не стоит.
А арест с карты снимут?
И вот здесь люди часто путают две разные проблемы.
Первая:
пристав удерживает деньги.
Вторая:
в отношении человека идет банкротство.
Прекращение взыскания приставом не означает, что во время реализации имущества должник получает прежнюю свободу распоряжения банковскими счетами.
Просто финансовый режим теперь регулируется уже не обычным исполнительным производством, а Законом о банкротстве.
Есть еще одна ошибка
Иногда человек годами живет с приставами и думает:
«Пусть списывают понемногу. Когда-нибудь всё закончится».
Допустим:
долг — 4 млн рублей;
ежемесячно реально удерживают 25 тысяч.
Даже без учета процентов и других факторов математика выглядит не слишком оптимистично.
Поэтому иногда вопрос нужно ставить не:
«Как уменьшить удержания приставов?»
а:
«Есть ли вообще экономический смысл продолжать погашать этот долг таким способом?»
И вот здесь уже имеет смысл сравнивать исполнительное производство и банкротство.
Главное
Банкротство действительно может принципиально изменить ситуацию с исполнительными производствами.
Но не в момент нажатия кнопки «подать заявление».
И не по всем требованиям одинаково.
Поэтому перед процедурой нужно посмотреть:
кто взыскивает деньги;
сколько исполнительных производств открыто;
какие требования в них находятся;
сколько уже удержано;
есть ли алименты и другие специальные требования;
какая процедура банкротства предполагается.
И только после этого можно говорить, что конкретно произойдет с приставами.
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