Приставы списывают половину зарплаты. Что изменится, если подать на банкротство?

А зарплата снова станет полностью моей?

Вот здесь возникает другая распространенная ошибка.

Человек думает:

«От приставов избавился — значит, теперь вся зарплата снова остается на карте».

Но если введена реализация имущества, начинает действовать уже режим банкротства.

Денежные средства должника учитываются по правилам этой процедуры, а финансовый управляющий контролирует конкурсную массу.

При этом банкротство не означает, что человека оставляют вообще без средств к существованию.

Закон защищает определенные доходы и выплаты, на которые нельзя обратить взыскание.

Но рассчитывать, что после прекращения исполнительного производства можно свободно распоряжаться всеми поступлениями, тоже не стоит.