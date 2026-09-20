Прошел банкротство и решил открыть бизнес. Можно ли стать ИП, самозанятым или директором ООО?

Самозанятым быть можно

Начнем с самого простого.

Закон о банкротстве не устанавливает запрета на применение налога на профессиональный доход только потому, что человек прошел банкротство.

То есть сам по себе статус банкрота не означает:

«Теперь пять лет нельзя быть самозанятым».

Такого общего запрета нет.

Человек может работать, получать доход и платить НПД при соблюдении требований налогового законодательства.

Более того, банкротство вообще не означает запрета зарабатывать.