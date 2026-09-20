Прошел банкротство и решил открыть бизнес. Можно ли стать ИП, самозанятым или директором ООО?

Один из главных страхов перед банкротством звучит так:
«После этого я больше никогда не смогу заниматься бизнесом».
Особенно часто переживают люди, которые работают на себя.
Сегодня долги стали неподъемными, а через год человек хочет открыть новое дело.
Можно ли?
Да.
Но есть несколько важных нюансов.
Самозанятым быть можно
Начнем с самого простого.
Закон о банкротстве не устанавливает запрета на применение налога на профессиональный доход только потому, что человек прошел банкротство.
То есть сам по себе статус банкрота не означает:
«Теперь пять лет нельзя быть самозанятым».
Такого общего запрета нет.
Человек может работать, получать доход и платить НПД при соблюдении требований налогового законодательства.
Более того, банкротство вообще не означает запрета зарабатывать.
А открыть ИП?
Здесь нельзя отвечать одним словом без уточнения обстоятельств предыдущего банкротства.
Есть принципиальная разница между обычным банкротством гражданина и ситуацией, когда человек был зарегистрирован в качестве ИП и банкротство повлекло специальные последствия прекращения его государственной регистрации.
Именно поэтому популярная фраза:
«После банкротства пять лет нельзя открыть ИП»
не является универсальным правилом для каждого гражданина-банкрота.
Если человек до процедуры не имел статуса ИП, сам по себе факт личного банкротства не создает общего пятилетнего запрета на регистрацию предпринимателем.
Но конкретную ситуацию бывшего ИП нужно проверять отдельно.
А вот с директором ООО действительно есть ограничение
Здесь закон гораздо строже.
После завершения реализации имущества гражданина либо прекращения производства по делу в ходе такой процедуры действует ограничение на участие в управлении юридическим лицом.
По общему правилу срок — три года.
То есть человек не может просто закончить личное банкротство и на следующий день стать генеральным директором обычного ООО.
Причем закон говорит не только о формальном занятии должности в органах управления, но и об ином участии в управлении юридическим лицом.
«Тогда оформлю директором жену, а управлять буду сам»
Вот это уже плохая идея.
Если закон устанавливает запрет не только на должность, но и на иное участие в управлении юридическим лицом, формальная запись другого человека в ЕГРЮЛ не превращает фактическое управление компанией банкротом в безопасную схему.
Особенно если человек подписывает документы, дает обязательные указания, распоряжается деньгами компании и фактически принимает ключевые решения.
Поэтому обходить ограничение через «номинального директора» я бы точно не советовала.
Для некоторых организаций сроки еще больше
Три года — не единственный срок.
Для управления кредитной организацией ограничение составляет десять лет.
Для страховой организации, НПФ, управляющей компании инвестиционного фонда, ПИФ и НПФ, а также микрофинансовой компании — пять лет.
Поэтому фраза:
«После банкротства три года нельзя быть директором»
тоже требует уточнения: смотря какой организации.
А работать по найму можно?
Конечно.
Само по себе банкротство гражданина не означает запрета работать бухгалтером, юристом, менеджером, программистом, продавцом или занимать любую обычную должность, не подпадающую под специальные законодательные ограничения.
Человек продолжает работать и получать доход.
Банкротство — не поражение в трудовых правах.
А кредит после банкротства взять можно?
Здесь действует еще одно правило.
В течение пяти лет после завершения реализации имущества или прекращения дела в ходе этой процедуры при заключении кредитного договора или договора займа нельзя скрывать факт банкротства.
Обратите внимание:
закон не говорит:
«Пять лет кредиты запрещены».
Он говорит об обязанности сообщать о факте банкротства.
А решение выдавать кредит или нет принимает уже кредитор.
Это существенная разница.
Поэтому перед банкротством предпринимателю нужно думать на несколько шагов вперед
Если человек планирует через полгода возглавить новое ООО, это важно знать заранее.
Если собирается работать как самозанятый — ситуация другая.
Если хочет зарегистрировать ИП — нужно посмотреть, был ли он предпринимателем в момент банкротства и какие последствия применимы именно к нему.
Я бы поэтому перед процедурой задавала юристу не только вопрос:
«Спишутся ли мои долги?»
Но и второй:
«Что я собираюсь делать после банкротства и не помешают ли мне установленные законом ограничения?»
Иногда для предпринимателя это не менее важно, чем судьба кредитов.
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