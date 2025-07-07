Применение МРОТ на практике: тонкости, особенности

Почему же тогда в статье 133 ТК РФ написано, что не ниже МРОТ должна быть зарплата сотрудника, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности)?

Нормы труда – это совсем не то, что работодатель подразумевает под «хорошей работой». Нормы труда – это норма часов, если сотруднику установлена повременная оплата труда, и норма выработки, если сотруднику установлена сдельная оплата труда (ст.160 ТК РФ).

Первое: у вас на предприятии эти нормы труда установлены? Если с повременной оплатой труда еще более-менее просто: в трудовых договорах с работниками обычно прописывают график работы, то сдельные расценки должны быть разработаны и зафиксированы в ЛНА (ст.161-162 ТК РФ), на который будет ссылка в трудовом договоре с работником (ст.57 ТК РФ), должны быть обеспечены условия для полной выработки (ст.163 ТК РФ), и только тогда возникает хоть какое-то право поставить зарплату в зависимость от объема работы.

Второе: «невыполнение норм труда» не равно «нет оплаты» - здесь просто вступают в действие другие статьи ТК РФ и другие правила расчета (см. таблицу ниже). Поэтому для начала нужно честно ответить на вопрос: сотрудник отработал меньше нормы по своей вине или по вине работодателя? Если виноват сотрудник, то работодатель должен был оформить или прогул, или отстранение от работы (недопущение к работе), или простой по вине работника. Вот тут мы и перешли к следующему вопросу:

Третье: у вас правильно задокументировано невыполнение нормы труда или неисполнение трудовых (должностных) обязанностей? Служебными записками, приказами, комиссионными актами, ссылками на ЛНА и т.д.? Думаю, все понимают, каких кадровых ресурсов это требует, но без идеально оформленных документов снижать зарплату чревато доначислениями.