Применение МРОТ на практике: тонкости, особенности

Всем известно, что МРОТ – величина, ниже которой нельзя платить заработную плату (ст.133 ТК РФ, ст.1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ). А дальше начинаются вопросы:
Какой МРОТ использовать – федеральный или региональный?
Региональный, но при условии, что в вашем регионе он установлен, и в течение 30 дней со дня опубликования вы не подавали мотивированный отказ от присоединения к региональному соглашению о минимальной заработной плате, а также вы не являетесь федеральным бюджетным учреждением (ст.133.1), в противном случае нужно применять федеральный МРОТ.
У нас есть удаленный работник, по месту его жительства установлен региональный МРОТ, отличный от нашего (по месту нахождения организации), какой МРОТ применять при расчете его зарплаты?
Нужно применять МРОТ по месту жительства дистанционного работника (ст.133, ст.133.1, ст.312.1 ТК РФ, разъяснения Роструда на сайте Онлайнинспекция: Вопрос № 183301 от 06.07.2023).
Сумма МРОТ — это «на руки» или «начислено»?
работнику должно быть начислено не ниже МРОТ, сумма «на руки» будет меньше после удержания НДФЛ (Письмо Минфина № 03-04-05/69017 от 24.07.2024, разъяснения Роструда на сайте Онлайнинспекция: Вопрос № 88030 от 13.07.2017, Вопрос № 68295 от 09.03.2016).
входит ли в МРОТ районный коэффициент и северная надбавка?
нет, их нужно начислять сверху на МРОТ, даже в том случае, если вы применяете региональный МРОТ (Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П, Письмо Минтруда от 04.06.2018 N 14-1/10/В-4036, Определение Конституционного Суда от 27.02.2018 № 252-О-Р).
входят ли в МРОТ ночные, праздничные, сверхурочные часы, доплаты за совмещение профессий/должностей и прочие подобные доплаты?
нет, все компенсационные выплаты, а также связанные с увеличением объема работы, нужно начислять сверху на МРОТ (Постановление Конституционного суда от 11.04.2019 № 17-П, Постановление Конституционного суда от 16.12.2019 № 40-П).
Можно сделать оклад меньше МРОТ?
Да, оклад может быть и меньше МРОТ, т.к. в законе нет такой обязанности — приравнивать оклад к МРОТ. Но! заплатить работнику меньше МРОТ нельзя, поэтому работодателю необходимо установить ежемесячную гарантированную доплату обязательного характера, с учетом которой сотрудник будет получать не ниже МРОТ. Просто премия, если она не является гарантированной, а зависит от результатов труда, такой выплатой, по мнению Верховного суда, не является. Также не получится дотягивать зарплату до МРОТ квартальными или годовыми премиями. (Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 14.09.2023 № 88-18636/2023, Постановление ВС РФ от 10.02.2020 № 65-АД20-1, определение ВС РФ от 27.12.2017 № 310-КГ17-19622, письмо Минтруда №14-0/10/В-4085 от 5 июня 2018). Поэтому по факту удобнее всего установить оклад, равный МРОТ (или ЧТС, рассчитанную из МРОТ), чтобы не ломать голову ни расчетчикам, ни проверяющим.
А если сотрудник плохо работал, можно ли ему заплатить меньше МРОТ?
Нет, нельзя, наказание сотрудников за некачественную работу регулируется совсем другой статьей Трудового кодекса (ст.192 ТК РФ), не имеющей к МРОТ никакого отношения, а именно: «За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям». Все.
Почему же тогда в статье 133 ТК РФ написано, что не ниже МРОТ должна быть зарплата сотрудника, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности)?
Нормы труда – это совсем не то, что работодатель подразумевает под «хорошей работой». Нормы труда – это норма часов, если сотруднику установлена повременная оплата труда, и норма выработки, если сотруднику установлена сдельная оплата труда (ст.160 ТК РФ).
Первое: у вас на предприятии эти нормы труда установлены? Если с повременной оплатой труда еще более-менее просто: в трудовых договорах с работниками обычно прописывают график работы, то сдельные расценки должны быть разработаны и зафиксированы в ЛНА (ст.161-162 ТК РФ), на который будет ссылка в трудовом договоре с работником (ст.57 ТК РФ), должны быть обеспечены условия для полной выработки (ст.163 ТК РФ), и только тогда возникает хоть какое-то право поставить зарплату в зависимость от объема работы.
Второе: «невыполнение норм труда» не равно «нет оплаты» - здесь просто вступают в действие другие статьи ТК РФ и другие правила расчета (см. таблицу ниже). Поэтому для начала нужно честно ответить на вопрос: сотрудник отработал меньше нормы по своей вине или по вине работодателя? Если виноват сотрудник, то работодатель должен был оформить или прогул, или отстранение от работы (недопущение к работе), или простой по вине работника. Вот тут мы и перешли к следующему вопросу:
Третье: у вас правильно задокументировано невыполнение нормы труда или неисполнение трудовых (должностных) обязанностей? Служебными записками, приказами, комиссионными актами, ссылками на ЛНА и т.д.? Думаю, все понимают, каких кадровых ресурсов это требует, но без идеально оформленных документов снижать зарплату чревато доначислениями.
Сотрудник был в отпуске или болел, он может получить меньше МРОТ?
Да, оплата труда будет рассчитана пропорционально отработанному времени, и, если выплата отпускных или пособия по временной нетрудоспособности произведена в другом месяце, или отпуск был без охранения заработной платы, за текущий месяц сотрудник действительно может получить меньше МРОТ с условием, что его заработная плата будет не ниже МРОТ в пересчете на полное рабочее время (ст. 128 ТК РФ, ч.3 ст.133, письмо Минтруда №14-0/10/В-4085 от 5 июня 2018).
В нашей организации часть сотрудников работает в режиме сокращенного рабочего времени, им можно платить меньше МРОТ?
Нет, если режим сокращенного рабочего времени установлен законодательно, например, для работников, являющихся инвалидами I или II группы, работающих во вредных условиях труда, женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и т.п. Сокращенный режим работы является для них нормой, при полной выработке своего сокращенного времени в месяц сотрудник должен получить не меньше МРОТ (ст.92 ТК РФ, ст.320 ТК РФ, Постановление КС РФ от 05.03.2025 № 10-П).
Сотрудник принят на неполную ставку (режим неполного рабочего времени), ему можно платить меньше МРОТ?
Да, если трудовым договором предусмотрено, что сотрудник работает неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, то оплата производится пропорционально отработанному времени таким образом, чтобы в пересчете на полную месячную ставку получилось не ниже МРОТ (ст.93 ТК РФ, письмо Минтруда №14-0/10/В-4085 от 5 июня 2018, Постановление КС РФ от 05.03.2025 № 10-П). Это относится и к совместителям (ст.285 ТК РФ).
А если работник оформлен на полную ставку, но у него такой график, что он не вырабатывает норму часов, можно ли ему заплатить меньше МРОТ?
Да, но не менее 2/3 МРОТ: Обеспечение сотрудника работой, обусловленной трудовым договором, - это прямая обязанность работодателя (ч.2 ст.22 ТК РФ, разъяснения Роструда на сайте Онлайнинспекция: Вопрос № 139346 от 02.11.2020). График работы не придумывает себе работник, а устанавливает работодатель таким образом, чтобы обеспечить работнику выработку указанных в трудовом договоре часов. Если работодатель не может обеспечить сотрудникам выработку нормы часов из-за того, что нет заказов, то это называется «простой по вине работодателя» и оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника (ч.1 ст.157 ТК РФ, разъяснения Роструда на сайте Онлайнинспекция: Вопрос № 87057 от 08.06.2017). Если работа отсутствует по объективным причинам: форс-мажор, вмешательство третьих лиц, то это «простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника», и оплачивается соответственно в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя (ч.2 ст.157 ТК РФ), но не менее 2/3 МРОТ (разъяснения Роструда на сайте Онлайнинспекция: Вопрос № 124490 от 08.04.2020).
А если у работника скользящий график, и в коротком месяце у него получается меньше нормы часов, законна ли тогда оплата меньше МРОТ?
Да, законна. Если у сотрудников скользящие, сменные или гибкие графики работы, учет рабочего времени ведется суммировано за определенный учетный период, по итогу которого должна получиться норма часов (исходя из этого правила и составляются все графики работодателем). Внутри учетного периода может быть как переработка, так и недоработка относительно производственного календаря, но работникам с суммированным учетом рабочего времени оплачиваются отработанные по графику часы, т.е. оплата меньше МРОТ по данной причине допускается (статьи 102-103 ТК РФ, ст.104 ТК РФ, письмо Минтруда от 24.05.2013 № 14-1-1061, разъяснения Роструда на сайте Онлайнинспекция: Вопрос № 113964 от 17.09.2019, Вопрос № 119953 от 20.02.2020).
Про ответственность за нарушение трудового законодательства на практике поговорим в другой статье.
Почему я думаю, что хорошо знаю трудовое законодательство и могу учить вас, как применять его на практике, я писала в ТГ-канале https://t.me/Anisovabuh
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