Как работодателю защитить себя от недобросовестных сотрудников?

1. Материальная ответственность

Если сотрудник причинил прямой действительный ущерб предприятию: уронил и сломал инструмент, разбил авто в ДТП, нарушил ПДД и на организацию пришел штраф, допустил недостачу вверенных ему материальных ценностей, не вернул выданные спецодежду или форму, использовал служебный телефон в личных целях и т.п., то согласно ст.238 ТК РФ с работника можно потребовать возмещения ущерба. Ниже приведена схема, какую сумму можно взыскать, если работник возмещать ущерб добровольно отказался.

Порядок принудительного взыскания ущерба с работника.

Перечень условий, которые нужно соблюсти работодателю, чтобы возмещение ущерба работником было законным и не могло быть оспорено проверяющими:

- договор о полной материальной ответственности может быть заключен только с сотрудниками, которые выполняют работы из установленного законом перечня (ст.244 ТК РФ, Приказ Минтруда от 16 апреля 2025 года № 251н);

- по желанию работодателя в трудовой договор с заместителем руководителя и главным бухгалтером может быть включен пункт о полной материальной ответственности (ч.2 ст. 243 ТК РФ), руководитель же несет полную материальную ответственность вне зависимости от наличия/отсутствия с ним договора о полной материальной ответственности (ст.277 ТК РФ);

- процедура взыскания ущерба должна соответствовать порядку, описанному в статьях 246-248 ТК РФ;

- при взыскании ущерба из заработной платы необходимо соблюдать предел взыскания - не более 20% (ч.1 ст.138 ТК РФ);

- если пропустили месячный срок для издания распоряжения о взыскании ущерба из заработной платы, то взыскать можно только через суд (ст.248 ТК РФ);

- для обращения в суд необходимо доказать причинно-следственную связь между действиями работника и причиненным ущербом (п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю");

- взыскать ущерб с уволенных работников возможно обращением в суд в течение одного года с момента, когда обнаружен ущерб (ст.392 ТК РФ).

Также помним, что согласно ст.249 ТК РФ работодатель имеет право потребовать возмещения затрат от сотрудника на его обучение, если он увольняется без уважительных причин раньше, чем истек оговоренный срок. Затраты исчисляются пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, под обучением подразумевается как повышение квалификации, так и получение новой специальности / квалификации (Определение ВС РФ № 16-КГ17-3 от 17.04.2017). Процедура возмещения затрат на обучение аналогична возмещению ущерба: если сумма не превышает средний заработок работника, можно удержать из зарплаты по распоряжению работодателя с учетом предела удержаний не более 20%, если превышает – то через суд (ч.2 ст.248 ТК РФ).