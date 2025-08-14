Ответственность за зарплату ниже МРОТ на практике

1. Инспекция труда (ГИТ)

Как узнают о нарушении: жалобы сотрудников, внеплановые проверки, плановые проверки.

Наказание: самое «легкое» среди всех возможных потому, что длительность и объем нарушения большой роли не играет, сумма штрафа установлена в фиксированном размере в следующих пределах: на должностных лиц от 10 до 20 тыс. руб., на ИП от 1 до 5 тыс. руб., на юрлиц - от 30 до 50 тыс. руб. (ч.6 ст.5.27 КоАП РФ).

Субъекты МСП даже могут попытаться заменить штраф на предупреждение в соответствии со ст.3.4 и 4.1.1 КоАП РФ, но вероятность положительного решения невелика, т.к. суды трактуют невыплату зарплаты как возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей (Постановление Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 20.04.2020 № 16-1067/2020).

При повторном нарушении наказание ужесточается: штраф на должностных лиц от 20 до 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет, на ИП от 10 до 30 тыс. руб., на юрлиц - от 50 до 100 тыс. руб. (ч.7 ст.5.27 КоАП РФ).

Также ГИТ вправе выносить предписания об устранении нарушений (абз.6 ч.1 ст.357 ТК РФ), но ответственность за неисполнение организацией таких предписаний составляет: штраф на должностных лиц от 30 до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет, штраф на ИП - от 30 до 50 тыс. руб., на юрлиц - от 100 до 200 тыс. руб. (ч.23 ст.19.5 КоАП РФ).

Рассчитывать и взыскивать с предприятия какие-то суммы у ГИТ права нет, но в особо тяжелых случаях, если инспекция усмотрит корыстную или иную личную заинтересованность руководителя организации / работодателя в выплате зарплаты ниже МРОТ более 3-х месяцев, она имеет право направить материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 145.1 УК РФ (ч.1 ст.357 ТК РФ).

Также ГИТ может попытаться оштрафовать повторно по одному и тому же нарушению (Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 10.08.2020 № 16-4429/2020).