Увольнение во время ежегодного отпуска

❌ Мифы, из-за которых терпят годами: 3 запретных страха

Миф 1: «Уволиться можно только после выхода из отпуска»

→ Ложь! По ст. 80 ТК РФ ты вправе подать заявление в любой момент, даже на третий день отдыха.

Миф 2: «Отпуск прервется — придется возвращать деньги»

→ Отпускные не нужно возвращать! Дни отдыха входят в 14-дневный срок предупреждения.

Миф 3: «Работодатель не отдаст трудовую книжку»

→ При отказе пиши жалобу в ГИТ — компанию оштрафуют на 100 000 ₽.