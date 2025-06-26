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Васильева Яна
Увольнение

Увольнение во время ежегодного отпуска

Представь: ты лежишь на пляже, потягиваешь мохито и понимаешь — возвращаться в ненавистный офис нет сил. Но как уволиться, если отпуск еще не закончился?

В 2025 году 40% россиян не знают, что могут расторгнуть договор прямо из отпуска, не отрабатывая 2 недели! Я расскажу, как подать заявление, получить все компенсации и избежать ловушек работодателя. Даже если ты в декрете или на больничном — закон на твоей стороне.

Отпуск с последующим увольнением: как считать компенсацию за неиспользованный отпуск

❌ Мифы, из-за которых терпят годами: 3 запретных страха

Миф 1: «Уволиться можно только после выхода из отпуска»
→ Ложь! По ст. 80 ТК РФ ты вправе подать заявление в любой момент, даже на третий день отдыха.

Миф 2: «Отпуск прервется — придется возвращать деньги»
→ Отпускные не нужно возвращать! Дни отдыха входят в 14-дневный срок предупреждения.

Миф 3: «Работодатель не отдаст трудовую книжку»
→ При отказе пиши жалобу в ГИТ — компанию оштрафуют на 100 000 ₽.

💡 Пример: Марина из Екатеринбурга подала заявление на 5-й день отпуска. Через 14 дней (из которых 12 были отпускными) получила трудовую книжку почтой и компенсацию 37 000 ₽ за неиспользованный отпуск.

✅ Законные основания: Когда увольнение в отпуске возможно

По ст. 127 ТК РФ расторгнуть договор во время отдыха можно при:

  • Увольнении по собственному желанию (основной случай);

  • Соглашении сторон (работодатель не против);

  • Ликвидации компании (банкротство, закрытие ИП).

Запрещено только увольнение по инициативе работодателя (сокращение, прогул) — это повод для восстановления через суд.

📝 Пошаговая инструкция: 4 действия для идеального увольнения

Шаг 1: Рассчитай идеальную дату увольнения

  • Если отпуск длится ≥ 14 дней:
    Подавай заявление в первый же день отдыха. Увольнение совпадет с последним днем отпуска — в офис возвращаться не придется.

  • Если отпуск < 14 дней:
    Например, отпуск 7 дней. Подай заявление за 10 дней до его окончания. Оставшиеся 4 дня «отработки» придутся на отпуск.

⚠️ Важно! Срок предупреждения считается следующим днем после подачи заявления. Если отправил его 15 июня — уволиться можно 29 июня.

Шаг 2: Отправь заявление (3 рабочих способа)

Вариант 1: Электронно

  • Продублируй на email HR и руководителя;

  • Включи уведомление о прочтении;

  • Сохрани скриншот отправки.

Вариант 2: Заказное письмо

  • Вложи заявление с описью;

  • Добавь уведомление о вручении;

  • Срок предупреждения пойдет с даты получения письма компанией.

Вариант 3: Личная подача после возвращения

  • Если отпуск заканчивается через 5 дней — передай заявление в первый рабочий день. Но учти: отрабатывать придется 2 недели.

Шаблон заявления:

Генеральному директору ООО «Солнце» Петрову И. И. от старшего менеджера Ивановой Анны Сергеевны Заявление Прошу уволить меня по собственному желанию 30 июля 2025 года в соответствии со ст. 80 ТК РФ. На данный момент нахожусь в ежегодном оплачиваемом отпуске (приказ № 45-к от 10.07.2025). 15 июля 2025 г. __________ / Иванова А. С.

Шаг 3: Получи приказ и расчет

  • Приказ об увольнении: Работодатель обязан издать его в день увольнения (даже если ты в отпуске). Требуй скан по email.

  • Расчет: Включает:

    • Зарплату за отработанные дни;

    • Компенсацию за неиспользованный отпуск;

    • Выходное пособие (если есть в договоре).

Шаг 4: Забери документы

В день увольнения тебе обязаны выдать:

  • Трудовую книжку (или СТД-Р в электронном виде);

  • Справку 182-н (для расчета больничного);

  • Выписку о доходах.
    Если ты за границей: Попроси переслать документы заказным письмом (расходы — за компанией).

⚡ Отпуск с последующим увольнением: Фишка для хитрых

Суть: Ты уходишь в отпуск, а в последний его день автоматически увольняешься. Плюсы:

  • Не нужно писать отдельное заявление на увольнение;

  • Получаешь отпускные + компенсации до начала отдыха.

Как оформить:

  1. Подай одно заявление за 2 недели до отпуска:

Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск с 10 августа по 3 сентября 2025 года с последующим увольнением по собственному желанию.

  1. В последний рабочий день получи:

    • Расчет;

    • Трудовую книжку;

    • Приказ об увольнении.

⚠️ Важно! До начала отпуска ты можешь отозвать заявление, если передумал (кроме случаев, когда на твое место уже приглашен другой сотрудник).

💰 Что входит в расчет: 4 выплаты, которые ты недополучаешь

Выплата

Как считать

Пример

Остаток зарплаты

Оклад ÷ рабочие дни × отработанные дни

80 000 ₽ ÷ 22 × 7 = 25 454 ₽

Компенсация за отпуск

2,33 дня × кол-во месяцев работы × среднедневной заработок

2,33 × 6 × 2 740 ₽ = 38 290 ₽

Выходное пособие

Указывается в трудовом договоре

1 оклад = 80 000 ₽

Компенсация за задержку

1/150 ключевой ставки ЦБ × долг × дни просрочки

15% × 100 000 ₽ × 10 = 1 000 ₽

💎 Совет: При зарплате в конверте требуй официальный расчет по МРОТ (22 440 ₽ в 2025 г.) — так получишь больше.

🛑 Что делать, если работодатель отказался: 3 удара по «несговорчивым»

Ситуация 1: «Не принимаем заявление — приходите после отпуска»

  • Шаг 1: Отправь заявление заказным письмом с описью вложения — дата получения письма будет началом отсчета 14 дней.

  • Шаг 2: Через 5 дней подай жалобу в ГИТ через сайт онлайнинспекция.рф.

Шаблон жалобы:

В Государственную инспекцию труда г. [Ваш город] От [ФИО], тел.: [XXX] Жалоба на отказ в приеме заявления об увольнении Я, [ФИО], нахожусь в отпуске с [дата]. [Дата] направил(а) в ООО «[Название]» заявление об увольнении. Ответчик отказался его принять (устно сообщил [ФИО сотрудника]). Нарушена ст. 80 ТК РФ. Требую: 1. Провести проверку. 2. Обязать работодателя оформить увольнение [дата]. Приложения: 1. Копия заявления. 2. Квитанция об отправке письма. Дата, подпись.

Ситуация 2: «Не выдаем трудовую книжку»

  • Шаг 1: Напиши претензию на имя гендиректора.

  • Шаг 2: Через 2 дня подавай иск в районный суд (госпошлины нет!). Требуй:

    • Компенсацию 500 ₽/день за просрочку;

    • Моральный вред 10 000-50 000 ₽.

Ситуация 3: «Уволим только по статье»

  • Фиксируй угрозы на диктофон (ст. 77 ГПК РФ разрешает запись);

  • Пиши заявление в прокуратуру — по ст. 145.1 УК РФ за незаконное увольнение грозит штраф до 200 000 ₽.

⚖️ Особые случаи: Декрет, больничный и учебный отпуск

  • Декрет (отпуск по БиР): Увольнение разрешено! Подаешь заявление — через 14 дней получаешь расчет. Запрещено только увольнение по инициативе работодателя.

  • Больничный в отпуске: Больничный продлевает отпуск, но не продлевает срок предупреждения. Увольняешься в срок, указанный в заявлении.

  • Учебный отпуск: Правила те же, что для ежегодного. Важно: Если работодатель оплачивал учебу, он может удержать расходы, только если это прописано в договоре.

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💎 Заключение: Алгоритм «Уволился и забыл»

  1. Считай дни: Отпуск ≥ 14 дней? Подавай заявление сразу!

  2. Шли заявление: Через email + заказное письмо — так отказать не смогут.

  3. Требуй расчет: Зарплата + компенсация отпуска + пособие.

  4. Забирай документы: Трудовая книжка — твоя путевка на новую работу.

«Отпуск — лучшее время для расставания с токсичной работой. Не теряй ни дня!»

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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