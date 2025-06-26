Увольнение во время ежегодного отпуска

В 2025 году 40% россиян не знают, что могут расторгнуть договор прямо из отпуска, не отрабатывая 2 недели! Я расскажу, как подать заявление, получить все компенсации и избежать ловушек работодателя. Даже если ты в декрете или на больничном — закон на твоей стороне.
❌ Мифы, из-за которых терпят годами: 3 запретных страха
Миф 1: «Уволиться можно только после выхода из отпуска»
→ Ложь! По ст. 80 ТК РФ ты вправе подать заявление в любой момент, даже на третий день отдыха.
Миф 2: «Отпуск прервется — придется возвращать деньги»
→ Отпускные не нужно возвращать! Дни отдыха входят в 14-дневный срок предупреждения.
Миф 3: «Работодатель не отдаст трудовую книжку»
→ При отказе пиши жалобу в ГИТ — компанию оштрафуют на 100 000 ₽.
💡 Пример: Марина из Екатеринбурга подала заявление на 5-й день отпуска. Через 14 дней (из которых 12 были отпускными) получила трудовую книжку почтой и компенсацию 37 000 ₽ за неиспользованный отпуск.
✅ Законные основания: Когда увольнение в отпуске возможно
По ст. 127 ТК РФ расторгнуть договор во время отдыха можно при:
Увольнении по собственному желанию (основной случай);
Соглашении сторон (работодатель не против);
Ликвидации компании (банкротство, закрытие ИП).
Запрещено только увольнение по инициативе работодателя (сокращение, прогул) — это повод для восстановления через суд.
📝 Пошаговая инструкция: 4 действия для идеального увольнения
Шаг 1: Рассчитай идеальную дату увольнения
Если отпуск длится ≥ 14 дней:
Подавай заявление в первый же день отдыха. Увольнение совпадет с последним днем отпуска — в офис возвращаться не придется.
Если отпуск < 14 дней:
Например, отпуск 7 дней. Подай заявление за 10 дней до его окончания. Оставшиеся 4 дня «отработки» придутся на отпуск.
⚠️ Важно! Срок предупреждения считается следующим днем после подачи заявления. Если отправил его 15 июня — уволиться можно 29 июня.
Шаг 2: Отправь заявление (3 рабочих способа)
Вариант 1: Электронно
Продублируй на email HR и руководителя;
Включи уведомление о прочтении;
Сохрани скриншот отправки.
Вариант 2: Заказное письмо
Вложи заявление с описью;
Добавь уведомление о вручении;
Срок предупреждения пойдет с даты получения письма компанией.
Вариант 3: Личная подача после возвращения
Если отпуск заканчивается через 5 дней — передай заявление в первый рабочий день. Но учти: отрабатывать придется 2 недели.
Шаблон заявления:
Генеральному директору ООО «Солнце» Петрову И. И. от старшего менеджера Ивановой Анны Сергеевны Заявление Прошу уволить меня по собственному желанию 30 июля 2025 года в соответствии со ст. 80 ТК РФ. На данный момент нахожусь в ежегодном оплачиваемом отпуске (приказ № 45-к от 10.07.2025). 15 июля 2025 г. __________ / Иванова А. С.
Шаг 3: Получи приказ и расчет
Приказ об увольнении: Работодатель обязан издать его в день увольнения (даже если ты в отпуске). Требуй скан по email.
Расчет: Включает:
Зарплату за отработанные дни;
Компенсацию за неиспользованный отпуск;
Выходное пособие (если есть в договоре).
Шаг 4: Забери документы
В день увольнения тебе обязаны выдать:
Трудовую книжку (или СТД-Р в электронном виде);
Справку 182-н (для расчета больничного);
Выписку о доходах.
Если ты за границей: Попроси переслать документы заказным письмом (расходы — за компанией).
⚡ Отпуск с последующим увольнением: Фишка для хитрых
Суть: Ты уходишь в отпуск, а в последний его день автоматически увольняешься. Плюсы:
Не нужно писать отдельное заявление на увольнение;
Получаешь отпускные + компенсации до начала отдыха.
Как оформить:
Подай одно заявление за 2 недели до отпуска:
Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск с 10 августа по 3 сентября 2025 года с последующим увольнением по собственному желанию.
В последний рабочий день получи:
Расчет;
Трудовую книжку;
Приказ об увольнении.
⚠️ Важно! До начала отпуска ты можешь отозвать заявление, если передумал (кроме случаев, когда на твое место уже приглашен другой сотрудник).
💰 Что входит в расчет: 4 выплаты, которые ты недополучаешь
Выплата
Как считать
Пример
Остаток зарплаты
Оклад ÷ рабочие дни × отработанные дни
80 000 ₽ ÷ 22 × 7 = 25 454 ₽
Компенсация за отпуск
2,33 дня × кол-во месяцев работы × среднедневной заработок
2,33 × 6 × 2 740 ₽ = 38 290 ₽
Выходное пособие
Указывается в трудовом договоре
1 оклад = 80 000 ₽
Компенсация за задержку
1/150 ключевой ставки ЦБ × долг × дни просрочки
15% × 100 000 ₽ × 10 = 1 000 ₽
💎 Совет: При зарплате в конверте требуй официальный расчет по МРОТ (22 440 ₽ в 2025 г.) — так получишь больше.
🛑 Что делать, если работодатель отказался: 3 удара по «несговорчивым»
Ситуация 1: «Не принимаем заявление — приходите после отпуска»
Шаг 1: Отправь заявление заказным письмом с описью вложения — дата получения письма будет началом отсчета 14 дней.
Шаг 2: Через 5 дней подай жалобу в ГИТ через сайт онлайнинспекция.рф.
Шаблон жалобы:
В Государственную инспекцию труда г. [Ваш город] От [ФИО], тел.: [XXX] Жалоба на отказ в приеме заявления об увольнении Я, [ФИО], нахожусь в отпуске с [дата]. [Дата] направил(а) в ООО «[Название]» заявление об увольнении. Ответчик отказался его принять (устно сообщил [ФИО сотрудника]). Нарушена ст. 80 ТК РФ. Требую: 1. Провести проверку. 2. Обязать работодателя оформить увольнение [дата]. Приложения: 1. Копия заявления. 2. Квитанция об отправке письма. Дата, подпись.
Ситуация 2: «Не выдаем трудовую книжку»
Шаг 1: Напиши претензию на имя гендиректора.
Шаг 2: Через 2 дня подавай иск в районный суд (госпошлины нет!). Требуй:
Компенсацию 500 ₽/день за просрочку;
Моральный вред 10 000-50 000 ₽.
Ситуация 3: «Уволим только по статье»
Фиксируй угрозы на диктофон (ст. 77 ГПК РФ разрешает запись);
Пиши заявление в прокуратуру — по ст. 145.1 УК РФ за незаконное увольнение грозит штраф до 200 000 ₽.
⚖️ Особые случаи: Декрет, больничный и учебный отпуск
Декрет (отпуск по БиР): Увольнение разрешено! Подаешь заявление — через 14 дней получаешь расчет. Запрещено только увольнение по инициативе работодателя.
Больничный в отпуске: Больничный продлевает отпуск, но не продлевает срок предупреждения. Увольняешься в срок, указанный в заявлении.
Учебный отпуск: Правила те же, что для ежегодного. Важно: Если работодатель оплачивал учебу, он может удержать расходы, только если это прописано в договоре.
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💎 Заключение: Алгоритм «Уволился и забыл»
Считай дни: Отпуск ≥ 14 дней? Подавай заявление сразу!
Шли заявление: Через email + заказное письмо — так отказать не смогут.
Требуй расчет: Зарплата + компенсация отпуска + пособие.
Забирай документы: Трудовая книжка — твоя путевка на новую работу.
«Отпуск — лучшее время для расставания с токсичной работой. Не теряй ни дня!»
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