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Коллекторы врываются в ЖКХ: Как не дать УК продать ваш долг за свет

Представьте: вы проснулись от звонка коллектора из-за долга в 2000 ₽ за воду. А завтра он дистанционно отключит ваш счётчик! Это не фантастика — с 2025 года УК массово продают долги за ЖКУ. Разберём, как защитить себя от травли, списать незаконные пени и перекрыть коллекторам кислород.