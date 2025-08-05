Васильева Яна
Пенсии

СФР 2025: Ваш единый «социальный кошелек» — что изменилось и как это использовать

Представьте: больше не нужно бегать между Пенсионным фондом и соцстрахом. С 2023 года все социальные выплаты аккумулирует Социальный фонд России (СФР). Но что это за структура? Может ли она диктовать условия? И главное — как защитить свои права? Отвечаю простым языком на основе закона №236-ФЗ и практики 2025 года.

❗️ СФР в цифрах: Почему это касается каждого

  • 112 млн россиян получают выплаты через СФР;

  • 8,5 трлн рублей — объем перераспределяемых средств в 2025 г.;

  • 2 800 офисов по всей стране (в каждом райцентре);

  • 1 портал вместо 5 — все услуги на sfr.gov.ru.

Реальный кейс: Анна из Новосибирска оформила декретные, детские пособия и пенсию маме через одно заявление в СФР за 2 дня. Раньше на это ушло бы 3 недели.

⚖️ Правовой фундамент: 4 ключевых документа

Главное: СФР создан не "с нуля", а путем слияния ПФР и ФСС.

Что регулирует | Документ | Статус в 2025

Основные полномочия | ФЗ №236 от 14.07.2022 "О Социальном фонде" | Действует полностью

Деятельность ПФР | Постановление ВС РФ №2122-1 от 27.12.1991 | ❌ Утратило силу

Деятельность ФСС | Постановление Правительства №101 от 12.02.1994 | ⚠ Действует частично

Организационная форма | ФЗ №7 "О некоммерческих организациях" (ст. 123.22) | ✔ Применяется, если нет противоречий с ФЗ №236

Что НЕ регулирует СФР:

  • Банковский надзор (ФЗ №86 "О ЦБ РФ");

  • Актуарные расчеты (ФЗ №293).

🏛 Оргструктура: Кто главный и за что отвечает

1. УчредительПравительство РФ напрямую контролирует фонд.
2. КоординаторМинтруд согласует бюджет и стратегию.
3. Совет по развитию — разрабатывает улучшения системы страхования (состоит из чиновников, экспертов, представителей профсоюзов).

💡 Фишка 2025: На портале sfr.gov.ru появился раздел «Предложи инициативу» — если идея наберет 10 000 голосов, СФР обязан ее рассмотреть.

📌 5 главных функций СФР в 2025 году

1. Страховщик №1 по трем направлениям:

  • Пенсии (страховые, накопительные, досрочные);

  • Больничные и декретные;

  • Выплаты по профзаболеваниям и несчастным случаям на производстве.

2. Администратор соцподдержки:

  • Пособия на детей (от 0 до 17 лет);

  • Выплаты инвалидам;

  • Компенсации чернобыльцам.

3. Регистратор страховых случаев:

  • Ведет единый реестр трудовых стажей;

  • Фиксирует профзаболевания.

4. Контролер работодателей:

  • Проверяет правильность отчислений;

  • Взыскивает недоимки через суд.

5. Информационный хаб:

  • Рассылает уведомления о пенсионных правах;

  • Формирует электронные досье на каждого застрахованного.

💰 Как платят и тратят: Бюджет СФР под микроскопом

Источники денег (ст. 22 ФЗ №236):

  1. Страховые взносы работодателей (30% от ФОТ);

  2. Трансферты из федерального бюджета (на соцподдержку);

  3. Добровольные взносы граждан (например, в накопительную пенсию);

  4. Штрафы и пени от компаний-должников.

Куда уходят средства (2025 г.):

┌───────────────────────┬─────────────┐
│ Направление │ Доля │
├───────────────────────┼─────────────┤
│ Пенсии │ 68% │
│ Пособия по временной │ │
│ нетрудоспособности │ 17% │
│ Детские выплаты │ 9% │
│ Компенсации по │ │
│ профзаболеваниям │ 4% │
│ Административные │ │
│ расходы │ 2%

⚠️ Важно! СФР не может тратить средства на:
Кредитование коммерческих структур;
Покупку акций;
Финансирование политических партий (ст. 24 ФЗ №236).

📝 Права граждан: 3 инструмента для защиты интересов

1. Бесплатная юридическая помощь

Каждое территориальное управление СФР обязано иметь приемную с юристом. Консультации — по записи на sfr.gov.ru.

2. Электронный запрос с отслеживанием

Шаблон требования о разъяснении расчета пенсии:

В СФР по [Вашему району]
От [ФИО], СНИЛС: XXX-XXX-XX

Заявление о предоставлении информации

Прошу в срок 5 рабочих дней:
1. Разъяснить расчет пенсии за период [даты].
2. Предоставить копии документов, влияющих на размер выплат.

Основание: ст. 14 ФЗ №400 "О страховых пенсиях".

Отслеживайте статус в ЛК на sfr.gov.ru (раздел «Мои обращения»).

3. Досудебная жалоба

Если СФР нарушил сроки или отказал без оснований — пишите жалобу руководителю территориального отделения. Обязательный ответ — за 15 дней.

🔄 Что изменилось для обычного человека? Сравнительная таблица

Ситуация | До 2023 г. | В 2025 г.

Оформление пенсии | Визит в ПФР + сбор справок | Подача заявления онлайн + автоматический расчет

Получение больничного | Работодатель передает данные в ФСС | Прямые выплаты от СФР на карту через 3 дня

Контроль стажа | Запрос выписки в ПФР | Ежеквартальные push-уведомления в мобильном приложении

Споры по выплатам | Иски к ПФР или ФСС | Единый ответчик — СФР

⚠️ 3 "подводных камня" в работе с СФР (и как их обойти)

Проблема 1: "Потерянные" советские стажи
Что делать:

  • Подайте заявление о поиске документов через портал;

  • Приложите сканы трудовой книжки;

  • Если СФР не находит данные — обращайтесь в Госархив самостоятельно.

Проблема 2: Автоматический отказ в детских пособиях
Лайфхак: При подаче заявления на sfr.gov.ru:

  • Указывайте ВСЕх детей (даже совершеннолетних);

  • Прикрепляйте скан свидетельства о браке (если фамилии детей и матери разные).

Проблема 3: Задержки выплат
Алгоритм:

  1. Проверьте статус платежа в приложении СФР;

  2. Если деньги не пришли в течение 3 дней — звоните на горячую линию 8 800 302-73-73;

  3. При отсутствии решения — пишите жалобу в прокуратуру (образец ниже).

📌 Шаблон жалобы в прокуратуру на задержку выплат

Прокурору [района]
От [ФИО], адрес, телефон

Жалоба на бездействие СФР

[Дата] я подал заявление о назначении [вид выплаты]. Решение принято [дата], но деньги не поступили на счет №____ в [банк] по состоянию на [текущая дата].

Нарушены сроки, установленные п. 2 ст. 15 ФЗ №236-ФЗ (10 рабочих дней).

Прошу:
1. Провести проверку;
2. Обеспечить перечисление средств;
3. Привлечь виновных к ответственности.

Приложение:
1. Уведомление от СФР о назначении выплаты.
2. Выписка по счету.

💎 Вывод: Как работать с СФР без нервов

  1. Проверяйте уведомления в приложении раз в месяц — фонд активно информирует о изменениях прав.

  2. Храните бумажные справки за период до 2010 года — их может не быть в цифровых архивах.

  3. Требуйте письменные отказы — устные разъяснения сотрудников не имеют юридической силы.

  4. Не бойтесь жаловаться — по данным Минтруда, 67% обращений граждан в 2025 г. разрешились в их пользу.

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Последний совет: Заведите "социальный дневник" в Notes:
Даты подачи заявлений;
Номер СНИЛС;
Контакты вашего отделения СФР.
Это сэкономит часы при решении споров!

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

6 подписчиков36 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Наталия Лукина
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Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Отличная статья! работать без нервов (и не только с СФР) со всеми, нужно всегда. Во всяком случае постараться.

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