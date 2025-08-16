ЦОК КПП УСН 11.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Васильева Яна
Пенсии

Ветеран труда в 2025: Как получить звание и не потерять льготы из-за новых правил

Реальная история: пенсионерка из Курска с медалью «За трудовую доблесть» (1987 г.) и стажем 38 лет получила отказ в звании. Причина: награда не вписана в перечень Минтруда. Судебная тяжба длилась 8 месяцев (Решение Курского облсуда № 2Г-2025/45). Письмо Минтруда № 26-4/ООГ-3813 от 03.09.2024 ужесточило правила. Разбираемся, как не остаться без льгот.

Кто точно получит звание в 2025? 4 категории ветеранов

Согласно ст. 7 ФЗ № 5 «О ветеранах», право имеют:

  1. Действующие ветераны — у кого уже есть удостоверение (даже если правила изменились).

  2. Награжденные госнаградами СССР/РФ + стаж:
    Мужчины: 25 лет страхового стажа;
    Женщины: 20 лет.

  3. Обладатели ведомственных знаков отличия (только из актуального перечня Минтруда).

  4. Лица с выслугой лет (военные, педагоги, медики) — даже без наград.

⚠️ Важно! «Ведомственные знаки» — теперь только те, что утверждены после 30.06.2016 федеральными органами или госкорпорациями (ПП РФ № 578).

Какие награды подойдут, а какие нет? Таблица-инструкция

Тип награды | Учитывается? | Примеры

Ордена/медали СССР и РФ | ✅ Да | Орден Трудовой Славы, медаль «За трудовое отличие»

Почётные звания СССР/РФ | ✅ Да | «Заслуженный учитель РФ», «Народный артист СССР»

Благодарность Президента РФ | ✅ Да | Письменная благодарность с печатью Администрации Президента

Ведомственные знаки (до 30.06.2016) |✅ Да только по старым правилам« | Ударник коммунистического труда», «Ветеран МВД»

Ведомственные знаки (после 30.06.2016) | ✅ Да если в перечне Минтруда« | Почетный строитель России» (Минстрой), «Заслуженный энергетик» (Минэнерго)

Корпоративные награды | ❌ Нет | «Лучший сотрудник РЖД», «Ветеран Газпрома»

Грамоты без печати ведомства | ❌ Нет | Благодарность от регионального департамента

Где проверить награду?

  • Ищите свой знак в Приказе Минтруда № 585н (актуальная редакция 2025 г.) → [ссылка на fss.ru].

  • Не нашли? Запросите справку у работодателя о статусе награды.

Стаж в 2025: Что засчитают, а что «вырежут»?

Требования:

  • Мужчины: 25 лет страхового стажа;

  • Женщины: 20 лет.

Что входит в стаж (ст. 11 ФЗ № 400):

  • Работа по трудовому договору;

  • Служба в армии или МВД;

  • Декрет (до 1.5 лет на каждого ребенка);

  • Уход за инвалидом I группы или пожилым 80+;

  • Периоды больничного, отпуска.

Что НЕ входит:

  • Учеба в вузе/техникуме;

  • Уход за ребенком старше 1.5 лет;

  • Работа «в черную» (без отчислений в ПФР).

💡 Совет: Проверьте стаж в выписке из ИЛС СФР (через Госуслуги). Если периодов не хватает — срочно подавайте документы на дополнение!

Льготы ветеранам труда в 2025: Федеральные и региональные

Федеральные (действуют по всей России):

  • 50% компенсация ЖКУ — на квартиру + общедомовые нужды;

  • Бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси);

  • Бесплатное протезирование зубов (металл и акрил — без керамики!);

  • Отпуск в удобное время + 30 дней неоплачиваемого отпуска ежегодно (для работающих ветеранов).

Региональные доплаты (примеры):

Нюанс: Льготы по коммуналке действуют только на жилплощадь ветерана. Если прописаны родственники — льгота рассчитывается только на долю ветерана.

Пошаговая инструкция: Как оформить звание в 2025

Шаг 1. Соберите документы:

  • Паспорт + СНИЛС;

  • Трудовая книжка (или архивные справки);

  • Оригиналы наград + документы к ним (приказы, удостоверения);

  • Выписка из ИЛС СФР о стаже;

  • Фото 3×4.

Шаг 2. Заполните заявление (образец ниже)
Шаг 3. Подайте в:

  • МФЦ (запись через Госуслуги);

  • Соцзащиту вашего района;

  • Портал Госуслуги (раздел «Пенсии и пособия» → «Ветеран труда»).

📎 Шаблон заявления:
[Шапка: В отдел соцзащиты г. [Название]]
От [ФИО], паспорт [данные], СНИЛС [номер], тел. [номер]
Заявление о присвоении звания «Ветеран труда»
На основании ст. 7 ФЗ № 5 «О ветеранах» прошу присвоить мне звание «Ветеран труда».
Основания:
Страховой стаж: [число] лет (прилагаю выписку из ИЛС СФР).
Награды: [Перечислите: название награды, кем выдана, номер документа, дата].
Обязуюсь сообщить об изменениях, влияющих на право получения звания.
Приложения: [Список документов]
Дата, подпись.

Сроки:

  • Решение — 15 рабочих дней;

  • Выдача удостоверения — 3 дня после решения.

3 причины отказов и как их оспорить

  1. «Награда не входит в перечень Минтруда»
    Действие: Запросите в наградившем ведомстве справку о статусе знака (докажите, что он приравнен к ведомственному).
    Ссылка: Ч. 3 ст. 8 ФЗ № 388 — старые награды действительны.

  2. «Не хватает стажа»
    Действие: Подайте в СФР заявление о включении пропущенных периодов (армия, декрет, уход за инвалидом).

  3. «Отсутствуют документы о награде»**
    Действие: Запросите в архиве предприятия копию приказа о награждении или обратитесь в суд с ходатайством об истребовании доказательств.

Жалуйтесь:
В региональное Минтруда — если соцзащита нарушает сроки;
В Прокуратуру — при необоснованном отказе;
В Суд — иск о признании незаконным бездействия (госпошлина 300 ₽).

Что делать, если звание уже присвоено? 3 важных действия

  1. Ежегодно подтверждайте льготы:
    В январе подавайте в соцзащиту справку об отсутствии изменений в праве на льготы.

  2. Сообщайте об изменениях:
    Смена фамилии, переезд, потеря удостоверения — в 10-дневный срок.

  3. Проверяйте монетизацию:
    С 2025 г. регионы вправе заменять льготы денежной компенсацией (например, 500 ₽ вместо проездного). Пишите заявление о сохранении льготы в натуральной форме, если это выгоднее.

Заключение: Не тяните с оформлением!

  • Проверьте награды — есть ли они в Приказе Минтруда № 585н?

  • Запросите выписку из ИЛС — хватает ли стажа?

  • Подавайте документы до пенсии — звание дают и работающим.

Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.

Помните:

  • Отказ соцзащиты — не приговор. 70% решений отменяются в суде при грамотной подаче документов.

  • Региональные льготы ежегодно индексируются — следите за новостями на сайте соцзащиты вашего региона.

«Ветеранское удостоверение — как второй паспорт. Без него половина пенсии уходит на коммуналку и проезд» (Из практики юристов по соцвопросам).

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

6 подписчиков52 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Максим Рукинов
НДС

Бумажный НДС — часть 2

Продолжаю рассказ про «бумажный НДС» и объясняю «на пальцах», почему большая часть из схем заканчивается доначислениями, штрафами и пенями.

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум