Недополученная пенсия умершего: почему наследники не смогут оспорить приостановление выплат? Разбор скандального дела ВС РФ

⚖️ Суть спора: Почему дочь пенсионера проиграла
Хронология:
Апрель 2022: Пенсионер выехал на Украину;
1 сентября 2022: ПФР приостановил выплату военной пенсии (не проживал в РФ);
31 декабря 2022: Умер на Украине;
2023: Дочь подала иск о взыскании недополученной пенсии (май–декабрь 2022).
Позиция ВС РФ:
«Право на оспаривание приостановления выплат принадлежит только пенсионеру. Наследники не могут требовать перерасчёта за период, когда пенсия не начислялась» (п. 3 Определения № 83-КГ25-1-К1).
📜 5 ключевых правил наследования пенсии
1️⃣ Что МОЖНО унаследовать
Недополученные суммы, уже начисленные при жизни пенсионера (ст. 1183 ГК РФ).
Пример: Пенсия за август 2022 перечислена 5 сентября, а пенсионер умер 3 сентября → деньги получат наследники.
2️⃣ Что НЕЛЬЗЯ унаследовать
Пенсию за период приостановления выплат (сентябрь–декабрь 2022 в нашем деле);
Право требовать возобновления выплат;
Пенсию за месяцы после смерти (прекращается с 1-го числа следующего месяца).
3️⃣ Срок для наследников — 4 месяца!
Требование о выплате недополученных сумм подается:
Через нотариуса (включается в наследственную массу);
Напрямую в ПФР/военкомат — с доказательствами совместного проживания или иждивенчества.
4️⃣ Условия для военных пенсионеров
Проживание в РФ — обязательное требование (ст. 56 Закона № 4468-I);
Выезд за границу: уведомляйте ПФР, иначе выплаты приостановят;
Способы получения: Почта России, банковская карта (с 2025 — через ФК "Почта России").
Неполучение пенсии 6+ месяцев;
Непроживание по месту регистрации (подтверждается актом проверки);
Выезд за рубеж без уведомления (кроме стран СНГ с соглашениями).
⚠️ Ошибки нижестоящих судов: Почему решения отменили
Суд | Ошибочное решение | Почему неверно
Районный суд | Взыскал 136 201 ₽ (за май–август 2022) | Частично верно, но не учтены правила ст. 1183 ГК
Областной суд | Добавил пенсию за сентябрь–декабрь 2022 (+175 063 ₽) | Период приостановления → пенсия не начислялась!
Кассационный суд | Поддержал апелляцию | Проигнорировал личный характер пенсионных прав
📝 Как действовать пенсионеру: 3 шага для защиты
Уведомляйте ПФР/военкомат:
О смене адреса — в течение 10 дней;
О выезде за рубеж — до отъезда (образец заявления ниже).
Получайте пенсию минимум раз в 6 месяцев:
Через банкомат, онлайн-банк или почту;
Даже если деньги не нужны — снимите 100 ₽ для отметки в системе.
Оспаривайте приостановление сразу:
Подайте заявление в ПФР → затем в суд в течение 3 месяцев.
📎 Шаблон заявления в ПФР при выезде за границу:
«Прошу не приостанавливать выплату пенсии в период моего пребывания в [страна] с [дата] по [дата]. Обязуюсь предоставить справку о проживании по возвращении. Копия загранпаспорта с отметкой о выезде прилагается».
💼 Наследникам: Инструкция по получению недополученных сумм
Соберите документы в течение 4 месяцев после смерти:
Свидетельство о смерти;
Документы, подтверждающие совместное проживание (выписка из домовой книги) или иждивенчество (справка об инвалидности);
Реквизиты счёта для перевода.
Подайте заявление:
В ПФР — для страховой пенсии;
В военкомат — для военной пенсии.
Получите деньги:
Максимальный срок — 30 дней;
Если ПФР отказывает — обращайтесь в суд с иском о взыскании.
💎 Выводы: Как не потерять пенсионные права
🔒 Прижизненные споры — только сам пенсионер может оспаривать приостановление выплат. Наследникам это недоступно!
⏳ 4 месяца — критичный срок для наследников. Пропустите — недополученная пенсия «сгорит».
🌍 Покидая РФ — всегда уведомляйте ПФР. Даже если выезд временный (например, лечение).
«Пенсия — не имущество, а личное право. Как нельзя унаследовать право голоса или диплом врача, так и требование возобновить выплаты не переходит по наследству» (мотивировочная часть Определения ВС № 83-КГ25-1-К1).
