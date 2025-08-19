Недополученная пенсия умершего: почему наследники не смогут оспорить приостановление выплат? Разбор скандального дела ВС РФ

Оспаривайте приостановление сразу : Подайте заявление в ПФР → затем в суд в течение 3 месяцев .

Получайте пенсию минимум раз в 6 месяцев : Через банкомат, онлайн-банк или почту; Даже если деньги не нужны — снимите 100 ₽ для отметки в системе.

Уведомляйте ПФР/военкомат : О смене адреса — в течение 10 дней ; О выезде за рубеж — до отъезда (образец заявления ниже).

📎 Шаблон заявления в ПФР при выезде за границу:

«Прошу не приостанавливать выплату пенсии в период моего пребывания в [страна] с [дата] по [дата]. Обязуюсь предоставить справку о проживании по возвращении. Копия загранпаспорта с отметкой о выезде прилагается».