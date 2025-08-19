ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
Васильева Яна
Пенсии

Недополученная пенсия умершего: почему наследники не смогут оспорить приостановление выплат? Разбор скандального дела ВС РФ

Верховный Суд в деле № 83-КГ25-1-К1 поставил точку в споре о наследовании пенсионных прав. Дочь военного пенсионера требовала 311 тыс. ₽ за период приостановления выплат, но получила отказ. Разбираем, какие ошибки совершили суды и как защитить свои права при жизни.

⚖️ Суть спора: Почему дочь пенсионера проиграла

Хронология:

  • Апрель 2022: Пенсионер выехал на Украину;

  • 1 сентября 2022: ПФР приостановил выплату военной пенсии (не проживал в РФ);

  • 31 декабря 2022: Умер на Украине;

  • 2023: Дочь подала иск о взыскании недополученной пенсии (май–декабрь 2022).

Позиция ВС РФ:

«Право на оспаривание приостановления выплат принадлежит только пенсионеру. Наследники не могут требовать перерасчёта за период, когда пенсия не начислялась» (п. 3 Определения № 83-КГ25-1-К1).

📜 5 ключевых правил наследования пенсии

1️⃣ Что МОЖНО унаследовать

  • Недополученные суммы, уже начисленные при жизни пенсионера (ст. 1183 ГК РФ).
    Пример: Пенсия за август 2022 перечислена 5 сентября, а пенсионер умер 3 сентября → деньги получат наследники.

2️⃣ Что НЕЛЬЗЯ унаследовать

  • Пенсию за период приостановления выплат (сентябрь–декабрь 2022 в нашем деле);

  • Право требовать возобновления выплат;

  • Пенсию за месяцы после смерти (прекращается с 1-го числа следующего месяца).

3️⃣ Срок для наследников — 4 месяца!

Требование о выплате недополученных сумм подается:

  • Через нотариуса (включается в наследственную массу);

  • Напрямую в ПФР/военкомат — с доказательствами совместного проживания или иждивенчества.

4️⃣ Условия для военных пенсионеров

  • Проживание в РФ — обязательное требование (ст. 56 Закона № 4468-I);

  • Выезд за границу: уведомляйте ПФР, иначе выплаты приостановят;

  • Способы получения: Почта России, банковская карта (с 2025 — через ФК "Почта России").

5️⃣ Почему приостанавливают выплаты

  • Неполучение пенсии 6+ месяцев;

  • Непроживание по месту регистрации (подтверждается актом проверки);

  • Выезд за рубеж без уведомления (кроме стран СНГ с соглашениями).

⚠️ Ошибки нижестоящих судов: Почему решения отменили

Суд | Ошибочное решение | Почему неверно

Районный суд | Взыскал 136 201 ₽ (за май–август 2022) | Частично верно, но не учтены правила ст. 1183 ГК

Областной суд | Добавил пенсию за сентябрь–декабрь 2022 (+175 063 ₽) | Период приостановления → пенсия не начислялась!

Кассационный суд | Поддержал апелляцию | Проигнорировал личный характер пенсионных прав

📝 Как действовать пенсионеру: 3 шага для защиты

  1. Уведомляйте ПФР/военкомат:
    О смене адреса — в течение 10 дней;
    О выезде за рубеж — до отъезда (образец заявления ниже).

  2. Получайте пенсию минимум раз в 6 месяцев:
    Через банкомат, онлайн-банк или почту;
    Даже если деньги не нужны — снимите 100 ₽ для отметки в системе.

  3. Оспаривайте приостановление сразу:
    Подайте заявление в ПФР → затем в суд в течение 3 месяцев.

📎 Шаблон заявления в ПФР при выезде за границу:
«Прошу не приостанавливать выплату пенсии в период моего пребывания в [страна] с [дата] по [дата]. Обязуюсь предоставить справку о проживании по возвращении. Копия загранпаспорта с отметкой о выезде прилагается».

💼 Наследникам: Инструкция по получению недополученных сумм

  1. Соберите документы в течение 4 месяцев после смерти:
    Свидетельство о смерти;
    Документы, подтверждающие совместное проживание (выписка из домовой книги) или иждивенчество (справка об инвалидности);
    Реквизиты счёта для перевода.

  2. Подайте заявление:
    В ПФР — для страховой пенсии;
    В военкомат — для военной пенсии.

  3. Получите деньги:
    Максимальный срок — 30 дней;
    Если ПФР отказывает — обращайтесь в суд с иском о взыскании.

💎 Выводы: Как не потерять пенсионные права

  • 🔒 Прижизненные споры — только сам пенсионер может оспаривать приостановление выплат. Наследникам это недоступно!

  • 4 месяца — критичный срок для наследников. Пропустите — недополученная пенсия «сгорит».

  • 🌍 Покидая РФ — всегда уведомляйте ПФР. Даже если выезд временный (например, лечение).

Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.

«Пенсия — не имущество, а личное право. Как нельзя унаследовать право голоса или диплом врача, так и требование возобновить выплаты не переходит по наследству» (мотивировочная часть Определения ВС № 83-КГ25-1-К1).

