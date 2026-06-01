Пенсия в июне 2026 года: график выплат, досрочные перечисления и прибавки

Июнь 2026 года принесёт российским пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат, а также реальное повышение пенсий для нескольких категорий граждан. Главная причина корректировки графика — празднование Дня России, который в 2026 году выпадает на пятницу 12 июня, в связи с чем образовались длинные выходные с 12 по 14 июня включительно. Часть пенсий будет перечислена досрочно, а некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам.
Социальный фонд России (СФР) перечисляет пенсии ежемесячно в строго определённый период — с 3-го по 25-е число. Конкретная дата зависит от региона проживания пенсионера, выбранного способа доставки (банк или «Почта России») и внутреннего графика отделения СФР. Если дата выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днём, средства перечисляются в последний рабочий день перед этой датой. Именно это правило и сработает в июне 2026 года.
Кому и когда перечислят пенсию досрочно
Источник: Социальный фонд России, разъяснения эксперта РАНХиГС Татьяны Подольской
Досрочное перечисление производится автоматически — никаких заявлений или дополнительных документов не требуется. Пенсионерам, чьи плановые даты получения пенсии приходятся на другие числа, волноваться не о чем: их выплаты поступят в обычные сроки.
Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», доставка пройдёт с 1 по 25 июня. В пределах этого периода каждому пенсионеру устанавливается конкретная дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, утверждённым отделением почтовой связи. Точную дату можно уточнить в своём почтовом отделении.
Кому повысят пенсию в июне 2026 года
С 1 июня 2026 года несколько категорий пенсионеров получат реальную прибавку к ежемесячным выплатам.
Пенсионеры, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет, а также те, кому в том же месяце впервые была установлена I группа инвалидности, увидят увеличенную пенсию уже в июньской выплате. Перерасчёт происходит автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении СФР.
Для пенсионеров, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи (несовершеннолетние дети, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды, нетрудоспособные супруги или родители), предусмотрена доплата. Важно: надбавка за иждивенцев не назначается автоматически — для её получения необходимо подать заявление в СФР с приложением подтверждающих документов. Доплата будет произведена с даты возникновения права, но не ранее чем за 12 месяцев до обращения.
Неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие не менее 30 лет стажа по профессиям, включённым в утверждённый правительством перечень, также получат надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты (2 396,17 рубля). Если данные о стаже уже есть в системе СФР, перерасчёт будет произведён автоматически; если нет — потребуется подать заявление.
Что решили суды?
Судебная практика 2025–2026 годов демонстрирует, что суды последовательно защищают права граждан, когда Социальный фонд отказывает в перерасчёте пенсии или неправильно применяет нормы закона. Ниже приведены наиболее показательные дела.
Дело № 33‑0879/2026 (Московский городской суд, 16 февраля 2026 года)
Истец оспаривал решение Социального фонда об отказе в перерасчёте пенсии с учётом дополнительных пенсионных коэффициентов за период ухода за ребёнком-инвалидом. Суд апелляционной инстанции отменил решение нижестоящего суда, отказавшего в иске, и принял новое решение — в пользу истца. Ключевой вывод суда: период ухода за ребёнком-инвалидом подлежит включению в страховой стаж с начислением соответствующих пенсионных коэффициентов независимо от того, осуществлялся ли уход до или после назначения пенсии. Отказ Социального фонда в перерасчёте возможен только при отсутствии документального подтверждения.
Дело о включении периодов работы в 1990-е годы (решение суда Волгоградской области, 2025–2026 годы)
Житель Новоаннинского района Волгоградской области, получив отказ во включении в страховой стаж периодов работы в Республике Узбекистан в 1980-х годах, оспорил решение суда. Суд указал, что при переезде граждан из Узбекистана в Российскую Федерацию на постоянное место жительства страховой стаж, накопленный в Узбекистане, учитывается лишь за период до 1 января 1991 года. Архивные справки подтвердили стаж работы истца до указанной даты. Суд обязал Социальный фонд учесть спорные периоды и назначить пенсию с даты первоначального обращения. Ключевой вывод суда: архивные справки, подтверждающие стаж на территории бывших союзных республик до 1991 года, являются надлежащим доказательством и должны учитываться пенсионным органом.
Единая позиция судов, сформировавшаяся к 2026 году
Корень проблемы и как исправить в рамках закона
Основная проблема, с которой сталкиваются пенсионеры, — недостаточная информированность о своих правах на доплаты и перерасчёт, а также незнание порядка действий при отказе Социального фонда. Многие пенсионеры не знают, что надбавка за иждивенцев не назначается автоматически, а требует подачи заявления. Другие пропускают сроки подачи заявлений или не могут подтвердить свой стаж из-за утраты документов. Судебная практика 2025–2026 годов показывает, что даже в сложных ситуациях можно восстановить справедливость, если действовать грамотно и своевременно.
Пошаговая инструкция: как получить причитающиеся выплаты и не пропустить сроки
Шаг 1. Проверьте, относитесь ли вы к категории пенсионеров, имеющих право на июньскую прибавку. Если вам в мае 2026 года исполнилось 80 лет или впервые установлена I группа инвалидности — повышенная пенсия придёт автоматически. Если у вас появились иждивенцы — необходимо подать заявление. Если вы неработающий пенсионер, проживаете в сельской местности и имеете 30 лет стажа в сельском хозяйстве — проверьте, произведён ли автоматический перерасчёт.
Шаг 2. Узнайте точную дату выплаты пенсии в июне. Если вы получаете пенсию на карту, уточните дату в мобильном приложении банка или на портале «Госуслуги». Если пенсию доставляет «Почта России», свяжитесь с вашим почтовым отделением или позвоните на горячую линию СФР: 8 800 100 00 01. Звонок по России бесплатный.
Шаг 3. Если вы имеете право на надбавку за иждивенцев, подайте заявление. Заявление можно подать через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР по месту жительства или в МФЦ. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы: свидетельства о рождении детей (для несовершеннолетних), справку из учебного заведения об очной форме обучения (для студентов до 23 лет), справку об инвалидности (для детей-инвалидов), документы, подтверждающие нахождение иждивенца на вашем содержании.
Шаг 4. Если Социальный фонд отказал в перерасчёте, обжалуйте решение. Сначала подайте жалобу в вышестоящий орган СФР (региональное отделение или центральный аппарат). Срок рассмотрения жалобы — 30 дней. Если это не помогло, обращайтесь в суд. Иски о защите пенсионных прав госпошлиной не облагаются.
Шаг 5. Если вы обнаружили, что часть вашего стажа не учтена, соберите подтверждающие документы. Обратитесь к работодателю (если организация действует) или в архив (если ликвидирована). При утрате документов используйте свидетельские показания (не менее двух свидетелей, работавших совместно с вами в тот же период). Собранные доказательства подайте в СФР с заявлением о перерасчёте.
Как проверить свои начисления и не пропустить сроки
Регулярно запрашивайте выписку из индивидуального лицевого счёта через портал «Госуслуги» или в клиентской службе СФР.
Сверяйте указанные в выписке периоды работы с записями в трудовой книжке.
При обнаружении расхождений немедленно подавайте заявление о перерасчёте.
Установите напоминание в календаре на месяц до окончания срока действия вашей пенсии (если речь идёт о досрочной пенсии) или на месяц до достижения возраста, дающего право на доплату.
Заключение
Июнь 2026 года принесёт российским пенсионерам сразу несколько важных изменений. Из-за празднования Дня России и длинных выходных (12–14 июня) пенсии будут перечислены досрочно тем, чьи плановые даты выплат приходятся на 6–7, 12–14, 20–21 и 27–28 июня. Выплаты поступят 5, 11, 19 и 26 июня соответственно. Никаких заявлений для этого не требуется — перечисление производится автоматически.
Кроме того, с 1 июня повышенную пенсию получат четыре категории граждан: пенсионеры, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет; лица, которым в том же месяце впервые установлена I группа инвалидности; пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи; неработающие пенсионеры — жители сельской местности со стажем в сельском хозяйстве не менее 30 лет.
Для всех пенсионеров: заранее уточните дату своей июньской выплаты в личном кабинете на портале «Госуслуги», в банке или в почтовом отделении. Если ваша плановая дата выплаты попадает в указанные выше периоды, ожидайте досрочного зачисления. Если вы имеете право на надбавку за иждивенцев, не откладывайте — подайте заявление в СФР. В случае отказа или задержки выплаты обращайтесь на горячую линию СФР: 8 800 100 00 01.
Для родственников пенсионеров: помогите пожилым близким разобраться в графике выплат и оформить положенные надбавки. Особенно это касается надбавки за иждивенцев — она требует заявления, и многие пенсионеры могут о ней просто не знать.
Главный вывод: июнь 2026 года — это месяц, когда многие российские пенсионеры получат не только долгожданные летние выплаты, но и реальные прибавки к пенсии. Чтобы не упустить свои деньги, важно знать свои права, своевременно обращаться за перерасчётом и контролировать начисления. Судебная практика 2025–2026 годов подтверждает: суды защищают права пенсионеров, но активная позиция самого гражданина — залог успеха.
