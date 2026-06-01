Пенсия в июне 2026 года: график выплат, досрочные перечисления и прибавки

Корень проблемы и как исправить в рамках закона

Основная проблема, с которой сталкиваются пенсионеры, — недостаточная информированность о своих правах на доплаты и перерасчёт, а также незнание порядка действий при отказе Социального фонда. Многие пенсионеры не знают, что надбавка за иждивенцев не назначается автоматически, а требует подачи заявления. Другие пропускают сроки подачи заявлений или не могут подтвердить свой стаж из-за утраты документов. Судебная практика 2025–2026 годов показывает, что даже в сложных ситуациях можно восстановить справедливость, если действовать грамотно и своевременно.

Пошаговая инструкция: как получить причитающиеся выплаты и не пропустить сроки

Шаг 1. Проверьте, относитесь ли вы к категории пенсионеров, имеющих право на июньскую прибавку. Если вам в мае 2026 года исполнилось 80 лет или впервые установлена I группа инвалидности — повышенная пенсия придёт автоматически. Если у вас появились иждивенцы — необходимо подать заявление. Если вы неработающий пенсионер, проживаете в сельской местности и имеете 30 лет стажа в сельском хозяйстве — проверьте, произведён ли автоматический перерасчёт.

Шаг 2. Узнайте точную дату выплаты пенсии в июне. Если вы получаете пенсию на карту, уточните дату в мобильном приложении банка или на портале «Госуслуги». Если пенсию доставляет «Почта России», свяжитесь с вашим почтовым отделением или позвоните на горячую линию СФР: 8 800 100 00 01. Звонок по России бесплатный.

Шаг 3. Если вы имеете право на надбавку за иждивенцев, подайте заявление. Заявление можно подать через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР по месту жительства или в МФЦ. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы: свидетельства о рождении детей (для несовершеннолетних), справку из учебного заведения об очной форме обучения (для студентов до 23 лет), справку об инвалидности (для детей-инвалидов), документы, подтверждающие нахождение иждивенца на вашем содержании.

Шаг 4. Если Социальный фонд отказал в перерасчёте, обжалуйте решение. Сначала подайте жалобу в вышестоящий орган СФР (региональное отделение или центральный аппарат). Срок рассмотрения жалобы — 30 дней. Если это не помогло, обращайтесь в суд. Иски о защите пенсионных прав госпошлиной не облагаются.

Шаг 5. Если вы обнаружили, что часть вашего стажа не учтена, соберите подтверждающие документы. Обратитесь к работодателю (если организация действует) или в архив (если ликвидирована). При утрате документов используйте свидетельские показания (не менее двух свидетелей, работавших совместно с вами в тот же период). Собранные доказательства подайте в СФР с заявлением о перерасчёте.