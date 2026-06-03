До 7390 рублей из пенсии в июне: кого накажут рублем без предупреждения и как спасти свои деньги

Что случилось?

Снижение размера пенсии — это не технический сбой и не чья-то злая воля. Это прямое действие механизма принудительного взыскания. Суть сводится к простой цепочке: есть долг — приходит исполнительный документ (например, судебный приказ, постановление пристава или требование самого Социального фонда) — СФР автоматически списывает часть пенсии в счёт его погашения.

Сколько именно могут удержать? Закон устанавливает два жёстких лимита:

50% пенсии — для большинства долгов (кредиты, налоги, штрафы, коммунальные платежи).

до 70% пенсии — для особых категорий: алименты на несовершеннолетних детей, возмещение вреда здоровью, ущерб от преступления или в связи со смертью кормильца.

Это означает, что пенсионер с ежемесячной выплатой в 20 000 рублей может потерять 10 000 рублей по обычному долгу, а по алиментам — 14 000 рублей. Именно отсюда берутся те самые «7390 рублей» (например, 50% от средней пенсии в 14 780 рублей).

Особенно опасная категория — взыскание переплат.

Если вы по незнанию или по ошибке получили пенсию в большем размере (например, вам платили социальную доплату, когда вы уже устроились на работу), СФР взыщет переплату. Но здесь лимит иной — 20% пенсии.