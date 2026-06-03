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Васильева Яна
Пенсии

До 7390 рублей из пенсии в июне: кого накажут рублем без предупреждения и как спасти свои деньги

В июне 2026 года тысячи пенсионеров по всей России могут недосчитаться в своей привычной выплате внушительной суммы — до 7390 рублей и даже больше. Юристы предупреждают: пенсия автоматически превращается в мишень для взысканий за старые долги, «потерянные» уведомления и даже за добрые намерения.

При этом многие пенсионеры узнают об удержаниях только после того, как деньги уже ушли.

До 7390 рублей из пенсии в июне: кого накажут рублем без предупреждения и как спасти свои деньги

Что случилось?

Снижение размера пенсии — это не технический сбой и не чья-то злая воля. Это прямое действие механизма принудительного взыскания. Суть сводится к простой цепочке: есть долг — приходит исполнительный документ (например, судебный приказ, постановление пристава или требование самого Социального фонда) — СФР автоматически списывает часть пенсии в счёт его погашения.

Сколько именно могут удержать? Закон устанавливает два жёстких лимита:

  • 50% пенсии — для большинства долгов (кредиты, налоги, штрафы, коммунальные платежи).

  • до 70% пенсии — для особых категорий: алименты на несовершеннолетних детей, возмещение вреда здоровью, ущерб от преступления или в связи со смертью кормильца.

Это означает, что пенсионер с ежемесячной выплатой в 20 000 рублей может потерять 10 000 рублей по обычному долгу, а по алиментам — 14 000 рублей. Именно отсюда берутся те самые «7390 рублей» (например, 50% от средней пенсии в 14 780 рублей).

Особенно опасная категория — взыскание переплат.
Если вы по незнанию или по ошибке получили пенсию в большем размере (например, вам платили социальную доплату, когда вы уже устроились на работу), СФР взыщет переплату. Но здесь лимит иной — 20% пенсии.

Что решили суды?

Судебная практика идёт по двум путям: во-первых, подтверждение права пенсионера на жизнь, во-вторых, защита от необоснованных списаний.

👨‍⚖️ Дело 1: Жизнь важнее долга (Верховный Суд РФ, 2026 г.)

Пенсионерка из Рязанской области получала пенсию 13 000 рублей. С неё удержали около 40 000 рублей в счёт задолженности по ЖКХ (по 50% за несколько месяцев). Суды первой инстанции пошли навстречу, но апелляция и кассация отменили решение, сославшись на то, что женщина не написала специальное заявление о сохранении прожиточного минимума. Верховный Суд, рассмотрев жалобу, поставил точку: пенсионный орган знал о размере пенсии и отсутствии иного дохода, но продолжал удержания, оставляя женщину без средств к существованию. Действия СФР признаны незаконными, а правило о «подаче заявления» не может быть самоцелью, когда на кону — жизнь человека.

👨‍⚖️ Дело 2: Отказ в смягчении наказания из-за бюрократии

Семья Шишкиных из Екатеринбурга (оба — инвалиды II группы) попросила судебного пристава снизить удержания с 50% до 20%, чтобы иметь возможность покупать лекарства. Пристав отказал, посоветовав идти в суд с требованием об отсрочке. Верховный Суд, куда в итоге обратились супруги, указал, что пристав обязан оценивать материальное положение должника и, исходя из принципа неприкосновенности минимума имущества, мог и должен был снизить процент удержаний.

Единая позиция судов: формальный подход недопустим. Даже если у вас есть долги, размер удержаний не должен превращать пенсионера в нищего. Верховный Суд не раз указывал, что право на прожиточный минимум не зависит от того, подано ли специальное заявление.

Корень проблемы и как исправить в рамках закона

Проблема в том, что списание становится сюрпризом из-за нескольких факторов:

  • СФР и банки могут начать взыскание в беззаявительном порядке.

  • Переход на цифровой документооборот: уведомление «приходит» в электронный кабинет на «Госуслугах», но пенсионер, привыкший к бумажным письмам, его не видит.

  • Долги, о которых пенсионер мог забыть: старые неоплаченные штрафы ГИБДД, кредиты, по которым истёк срок исковой давности, или долги за квартиру, в которой человек давно не живёт.

Что можно сделать прямо сейчас

Главный документ — Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Он устанавливает лимиты удержаний и механизмы защиты.

Таблица: Ключевые лимиты удержаний и как с ними работать

До 7390 рублей из пенсии в июне: кого накажут рублем без предупреждения и как спасти свои деньги

Инструкция для пенсионера

Это алгоритм, которого должен придерживаться каждый пенсионер:

  1. Проверить долги и исполнительные производства. Это можно сделать на сайте ФССП (служба судебных приставов) через сервис «Банк данных исполнительных производств» или на портале «Госуслуги». Важно: если долгу более трёх лет, срок исковой давности истёк, и суд обязан отказать во взыскании. Но нужно заявить об этом!

  2. Заявление о сохранении прожиточного минимума. По закону, вы имеете право оставить себе сумму в размере прожиточного минимума. Для этого нужно написать заявление. Куда нести?
    Если долг уже у приставов — подаёте заявление судебному приставу (лично, через «Госуслуги» или заказным письмом).
    Если деньги списывает СФР напрямую (например, из-за переплаты) — заявление в отделение СФР.

  3. Если удержания уже идут: Запросите в СФР справку, на каком основании и в каком размере идёт списание.

  4. Проверить законность долга. Возможно, долг уже списан в банкротстве, истёк срок давности или он принадлежал не вам (например, мужу, а не жене). Если так, обращайтесь в суд с заявлением об оспаривании исполнительного производства.

  5. Обратиться в суд за пересмотром процента удержаний. Если 50% — это катастрофа для вашего бюджета, и вы можете это доказать (например, справки о болезнях, инвалидности), суд может снизить этот процент.

Заключение

Июнь 2026 года — не месяц для паники, а месяц для действий. Ваша пенсия — это не просто цифра, это ваши лекарства, еда и тепло. Государство дало вам рычаги защиты: прожиточный минимум, право на пересмотр размера удержаний и судебную защиту. Но эти рычаги нужно знать и уметь ими пользоваться.

Пять действий прямо сейчас:

  1. Проверьте наличие исполнительных производств на сайте ФССП.

  2. Найдите «старые» долги, возможно, по ним уже истёк срок исковой давности.

  3. Напишите заявление о сохранении прожиточного минимума приставу или в СФР.

  4. Не игнорируйте уведомления в электронном кабинете «Госуслуг».

  5. Если вы считаете списание незаконным, обращайтесь в суд — судебная практика 2026 года на вашей стороне.

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Главный вывод: бездействие в этом вопросе стоит денег. Пока вы молчите, деньги уходят. Как только вы начинаете действовать — инициировать проверки, писать заявления, обращаться в суд — появляется реальный шанс их вернуть и сохранить в будущем.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

644 подписчика100 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

3
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    заголовок хайповый (надоели такие заголовки!). Никого не накажут. Если коротко (перефразирую): мониторьте свои личные гос. кабинеты, особенно, если идут суды с вашим участием.

    P.S. Васильева Яна, не совсем удачная реклама

  • klerk
    Главный бухгалтер

    "Даже если у вас есть долги, размер удержаний не должен превращать пенсионера в нищего", да ладно...

    размер пенсии в РФ уже делает из пенсионера нищего

  • ТМ
    Татьяна Мезенцева
    Бухгалтер

    "Пенсионеры привыкли к письмам на бумажном носителе и электронное уведомление на Госуслугах не заметят... " 👍Однако пенсионеры подписаны на клерк и будут руководствоваться предложенными рекоммендациями. Ну не смешите...

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