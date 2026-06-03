До 7390 рублей из пенсии в июне: кого накажут рублем без предупреждения и как спасти свои деньги

При этом многие пенсионеры узнают об удержаниях только после того, как деньги уже ушли.
Что случилось?
Снижение размера пенсии — это не технический сбой и не чья-то злая воля. Это прямое действие механизма принудительного взыскания. Суть сводится к простой цепочке: есть долг — приходит исполнительный документ (например, судебный приказ, постановление пристава или требование самого Социального фонда) — СФР автоматически списывает часть пенсии в счёт его погашения.
Сколько именно могут удержать? Закон устанавливает два жёстких лимита:
50% пенсии — для большинства долгов (кредиты, налоги, штрафы, коммунальные платежи).
до 70% пенсии — для особых категорий: алименты на несовершеннолетних детей, возмещение вреда здоровью, ущерб от преступления или в связи со смертью кормильца.
Это означает, что пенсионер с ежемесячной выплатой в 20 000 рублей может потерять 10 000 рублей по обычному долгу, а по алиментам — 14 000 рублей. Именно отсюда берутся те самые «7390 рублей» (например, 50% от средней пенсии в 14 780 рублей).
Особенно опасная категория — взыскание переплат.
Если вы по незнанию или по ошибке получили пенсию в большем размере (например, вам платили социальную доплату, когда вы уже устроились на работу), СФР взыщет переплату. Но здесь лимит иной — 20% пенсии.
Что решили суды?
Судебная практика идёт по двум путям: во-первых, подтверждение права пенсионера на жизнь, во-вторых, защита от необоснованных списаний.
👨⚖️ Дело 1: Жизнь важнее долга (Верховный Суд РФ, 2026 г.)
Пенсионерка из Рязанской области получала пенсию 13 000 рублей. С неё удержали около 40 000 рублей в счёт задолженности по ЖКХ (по 50% за несколько месяцев). Суды первой инстанции пошли навстречу, но апелляция и кассация отменили решение, сославшись на то, что женщина не написала специальное заявление о сохранении прожиточного минимума. Верховный Суд, рассмотрев жалобу, поставил точку: пенсионный орган знал о размере пенсии и отсутствии иного дохода, но продолжал удержания, оставляя женщину без средств к существованию. Действия СФР признаны незаконными, а правило о «подаче заявления» не может быть самоцелью, когда на кону — жизнь человека.
👨⚖️ Дело 2: Отказ в смягчении наказания из-за бюрократии
Семья Шишкиных из Екатеринбурга (оба — инвалиды II группы) попросила судебного пристава снизить удержания с 50% до 20%, чтобы иметь возможность покупать лекарства. Пристав отказал, посоветовав идти в суд с требованием об отсрочке. Верховный Суд, куда в итоге обратились супруги, указал, что пристав обязан оценивать материальное положение должника и, исходя из принципа неприкосновенности минимума имущества, мог и должен был снизить процент удержаний.
Единая позиция судов: формальный подход недопустим. Даже если у вас есть долги, размер удержаний не должен превращать пенсионера в нищего. Верховный Суд не раз указывал, что право на прожиточный минимум не зависит от того, подано ли специальное заявление.
Корень проблемы и как исправить в рамках закона
Проблема в том, что списание становится сюрпризом из-за нескольких факторов:
СФР и банки могут начать взыскание в беззаявительном порядке.
Переход на цифровой документооборот: уведомление «приходит» в электронный кабинет на «Госуслугах», но пенсионер, привыкший к бумажным письмам, его не видит.
Долги, о которых пенсионер мог забыть: старые неоплаченные штрафы ГИБДД, кредиты, по которым истёк срок исковой давности, или долги за квартиру, в которой человек давно не живёт.
Что можно сделать прямо сейчас
Главный документ — Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Он устанавливает лимиты удержаний и механизмы защиты.
Таблица: Ключевые лимиты удержаний и как с ними работать
Инструкция для пенсионера
Это алгоритм, которого должен придерживаться каждый пенсионер:
Проверить долги и исполнительные производства. Это можно сделать на сайте ФССП (служба судебных приставов) через сервис «Банк данных исполнительных производств» или на портале «Госуслуги». Важно: если долгу более трёх лет, срок исковой давности истёк, и суд обязан отказать во взыскании. Но нужно заявить об этом!
Заявление о сохранении прожиточного минимума. По закону, вы имеете право оставить себе сумму в размере прожиточного минимума. Для этого нужно написать заявление. Куда нести?
Если долг уже у приставов — подаёте заявление судебному приставу (лично, через «Госуслуги» или заказным письмом).
Если деньги списывает СФР напрямую (например, из-за переплаты) — заявление в отделение СФР.
Если удержания уже идут: Запросите в СФР справку, на каком основании и в каком размере идёт списание.
Проверить законность долга. Возможно, долг уже списан в банкротстве, истёк срок давности или он принадлежал не вам (например, мужу, а не жене). Если так, обращайтесь в суд с заявлением об оспаривании исполнительного производства.
Обратиться в суд за пересмотром процента удержаний. Если 50% — это катастрофа для вашего бюджета, и вы можете это доказать (например, справки о болезнях, инвалидности), суд может снизить этот процент.
Заключение
Июнь 2026 года — не месяц для паники, а месяц для действий. Ваша пенсия — это не просто цифра, это ваши лекарства, еда и тепло. Государство дало вам рычаги защиты: прожиточный минимум, право на пересмотр размера удержаний и судебную защиту. Но эти рычаги нужно знать и уметь ими пользоваться.
Пять действий прямо сейчас:
Проверьте наличие исполнительных производств на сайте ФССП.
Найдите «старые» долги, возможно, по ним уже истёк срок исковой давности.
Напишите заявление о сохранении прожиточного минимума приставу или в СФР.
Не игнорируйте уведомления в электронном кабинете «Госуслуг».
Если вы считаете списание незаконным, обращайтесь в суд — судебная практика 2026 года на вашей стороне.
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Главный вывод: бездействие в этом вопросе стоит денег. Пока вы молчите, деньги уходят. Как только вы начинаете действовать — инициировать проверки, писать заявления, обращаться в суд — появляется реальный шанс их вернуть и сохранить в будущем.
Комментарии3
заголовок хайповый (надоели такие заголовки!). Никого не накажут. Если коротко (перефразирую): мониторьте свои личные гос. кабинеты, особенно, если идут суды с вашим участием.
P.S. Васильева Яна, не совсем удачная реклама
"Даже если у вас есть долги, размер удержаний не должен превращать пенсионера в нищего", да ладно...
размер пенсии в РФ уже делает из пенсионера нищего
"Пенсионеры привыкли к письмам на бумажном носителе и электронное уведомление на Госуслугах не заметят... " 👍Однако пенсионеры подписаны на клерк и будут руководствоваться предложенными рекоммендациями. Ну не смешите...