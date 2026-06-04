Пенсии резко вырастут в июле на 40%: кто получит прибавку к выплатам

Что случилось?

В июле 2026 года миллионы российских пенсионеров получат неожиданную и весомую прибавку. Речь идёт о тех, кому в июне исполнилось 80 лет. Как объяснил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пенсионерам, достигшим этого возраста, автоматически (без всяких заявлений) удваивают фиксированную выплату к страховой пенсии и добавляют надбавку за уход.

Чтобы стало понятнее, эксперт привёл конкретный пример. Допустим, в декабре 2025 года пенсия составляла 35 500 рублей. С 1 января 2026 года её проиндексировали на 7,6% — стало 38 200 рублей. А после того как пенсионеру в июне 2026 года исполнилось 80 лет, с июля его выплата скакнёт уже до 49 200 рублей. Рост по сравнению с декабрём 2025 года — почти 39%, по сравнению с началом 2026 года — почти 29%. Разница колоссальная.

В деньгах прибавка складывается из двух частей:

Удвоение фиксированной выплаты — базовый размер с 1 января 2026 года составляет 9 584,69 рубля. После 80 лет она удваивается до 19 169,38 рубля. Дополнительно (плюсом) идёт надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля (в 2026 году).

Таким образом, только за счёт возраста пенсия становится выше почти на 11 тысяч рублей в месяц.