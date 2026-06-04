Пенсии резко вырастут в июле на 40%: кто получит прибавку к выплатам

Что случилось?
В июле 2026 года миллионы российских пенсионеров получат неожиданную и весомую прибавку. Речь идёт о тех, кому в июне исполнилось 80 лет. Как объяснил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пенсионерам, достигшим этого возраста, автоматически (без всяких заявлений) удваивают фиксированную выплату к страховой пенсии и добавляют надбавку за уход.
Чтобы стало понятнее, эксперт привёл конкретный пример. Допустим, в декабре 2025 года пенсия составляла 35 500 рублей. С 1 января 2026 года её проиндексировали на 7,6% — стало 38 200 рублей. А после того как пенсионеру в июне 2026 года исполнилось 80 лет, с июля его выплата скакнёт уже до 49 200 рублей. Рост по сравнению с декабрём 2025 года — почти 39%, по сравнению с началом 2026 года — почти 29%. Разница колоссальная.
В деньгах прибавка складывается из двух частей:
Удвоение фиксированной выплаты — базовый размер с 1 января 2026 года составляет 9 584,69 рубля. После 80 лет она удваивается до 19 169,38 рубля. Дополнительно (плюсом) идёт надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля (в 2026 году).
Таким образом, только за счёт возраста пенсия становится выше почти на 11 тысяч рублей в месяц.
Кому ещё повысят пенсию в июле 2026 года
Кроме 80-летних пенсионеров, есть и другие категории, которым пересчитают выплаты в середине лета.
Бывшие лётчики и шахтёры. Игорь Балынин напомнил: члены лётных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности могут получить доплату к пенсии с 1 августа 2026 года. Но для этого нужно успеть подать заявление до 30 июня 2026 года, если у вас есть неучтённые сведения о специальном стаже или заработке. После этой даты перерасчёт сделают, но уже со следующего года.
Работающие пенсионеры (августовский перерасчёт). С 1 августа 2026 года Социальный фонд автоматически пересчитает пенсии работающим пенсионерам за счёт пенсионных баллов, накопленных в 2025 году. Максимальная прибавка — 470,28 рубля (3 балла × 156,76 рубля). Это не июль, но близко — многие получат уведомления в июле, а выплаты с августа.
Что решили суды?
Автоматическое удвоение фиксированной выплаты по достижении 80 лет — это не обсуждаемая льгота, а прямая норма закона (ст. 17 Федерального закона № 400-ФЗ). Однако на практике возникают споры: кто-то считает, что повышение должно быть с месяца рождения, а не со следующего; кто-то путает удвоение с другими надбавками.
Важное разъяснение Верховного Суда РФ (2025 год): фиксированная выплата удваивается именно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило 80-летие. Если день рождения в июне — повышенная пенсия придёт в июле. Это не ошибка, а строгий порядок. Также суд подчеркнул: если пенсионер уже получает удвоенную выплату как инвалид I группы, повторного повышения не будет.
Пример из практики 2026 года: Пенсионерка, которой исполнилось 80 лет в мае, в июньской пенсии увидела прежнюю сумму и обратилась в суд. Судья ей объяснил: повышение произойдёт с 1 июня? Нет, с 1 июля, потому что закон говорит о «месяце, следующем за месяцем достижения возраста». Суд подтвердил: всё правильно, ждите июльскую пенсию.
Единая позиция судов: автоматический перерасчёт при 80-летии не требует заявлений, но если его по каким-то причинам не сделали, пенсионер вправе обратиться в СФР, а в случае отказа — в суд. Срок исковой давности — 3 года с момента, когда должны были произвести перерасчёт.
Корень проблемы и как исправить в рамках закона
Главная проблема — недоверие к автоматике. Многие пенсионеры не верят, что государство само всё посчитает, и пишут заявления, чего делать не нужно. Однако есть и обратная сторона: иногда Социальный фонд действительно ошибается, особенно если в базе данных нет актуальной информации о дате рождения или статусе.
Пошаговая инструкция для пенсионера, которому исполнилось/исполнится 80 лет в июне 2026 года:
Никаких заявлений не пишите. Перерасчёт делается автоматически на основании данных органов ЗАГС, которые Социальный фонд получает в электронном виде.
Проверьте пенсию за июль. Если день рождения был в июне, то в июльской выплате фиксированная часть должна быть уже удвоена (19 169,38 руб. вместо 9 584,69 руб.) плюс надбавка за уход (1 413,86 руб.).
Если прибавки нет, обратитесь в клиентскую службу Социального фонда. При себе иметь паспорт и СНИЛС. Сотрудники проверят данные и при ошибке сделают перерасчёт с даты возникновения права (то есть с 1 июля).
Если СФР отказывает, требуйте письменный ответ и обращайтесь в суд. Иски о защите пенсионных прав госпошлиной не облагаются. Судебная практика 2026 года показывает, что суды восстанавливают справедливость, если есть доказательства достижения 80 лет и отсутствия удвоения.
Что ещё нужно знать о надбавке за уход
Надбавка в размере 1 413,86 рубля — это не самостоятельная выплата, а увеличение фиксированной выплаты. Она также назначается автоматически. Никаких справок о том, что за пенсионером кто-то ухаживает, предоставлять не нужно. Это просто дополнительный бонус к пенсии.
Для работающих пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет
Удвоение фиксированной выплаты производится и работающим пенсионерам. Но оно будет произведено без учёта индексаций, пропущенных за время работы. Если вы планируете уволиться, после увольнения пенсию пересчитают ещё раз — с учётом всех индексаций, и она станет ещё выше.
Заключение
Июль 2026 года станет «жирным» месяцем для тех, кому в июне стукнуло 80 лет. Прибавка составит около 11 тысяч рублей в месяц — это самое существенное единовременное повышение пенсии за всю её историю (после выхода на пенсию). Важно: ничего писать, звонить или ходить в СФР не нужно — всё сделают автоматически. Однако раз в жизни проверить свою пенсионную выписку всё же стоит, чтобы убедиться, что государство не ошиблось.
Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.
Если вы или ваши близкие входят в эту категорию, просто отметьте в календаре: в начале июля загляните в личный кабинет на «Госуслугах» или возьмите выписку в банке. И приятно удивитесь, увидев, как пенсия подскочила.
Начать дискуссию