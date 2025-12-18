Клерк.ру побил рекорд посещаемости: сегодня на сайте было более 1 млн человек

На данный момент сайт Klerk.ru посетило более 1 010 000 уникальных пользователей. К концу дня аудитория сайта составит более 1,2 млн человек.

Рекордом сегодняшнего дня стал пост автора «Трибуны» Яны Васильевой с темой про пенсионные карты «С 15 декабря при снятии пенсии с карты потребуется подтверждение – новые правила», который за день собрал уже более 885 тыс. просмотров.

Основной источник трафика на данный материал - Google Discovery и Google поиск.

Данные счетчика Liveinternet** за 18 декабря 2025 года (на 17:00)

Прогноз Liveinternet** на основе ежедневной статистики по общему трафику на 18 декабря 2025 года на Клерк.ру составляет более 1,2 млн уникальных посетителей. До обеда сайт Клерк.ру был в общем рейтинге сайтов Liveinternet** на 22 строчке — выше многих популярных медиа.

Рейтинг сайтов Рунета Liveinternet** (данные за 18 декабря 2025 года)

Руководство Клерка решило отметить такой успешный пост Яны Васильевой и подарить автору статьи продвижение ее статей на Клерке на 100 тыс. показов и сбор еще 500 подписчиков канала на сайте!

Такой подарок будет ждать каждого автора, который соберет более 500 тыс. просмотров!

Аудитория сайта Клерк.ру на сегодня составляет более 7,4 млн уникальных пользователей в месяц и продолжает расти.

Сайт Клерк.ру* – № 1 в разделе «Бухгалтерия» рейтинга Liveinternet** (данные за 31 день, все страны). В сентябре 2025 мы писали, что «Клерк» вошел в ТОП-100 сайтов Рунета. Тогда мы занимали 96 строчку, а сейчас уже на 76 месте LiveInternet** (рейтинг сайтов, данные за 31 день, все страны).

Хотелось бы отметить, что вместе с общим трафиком Клерк.ру растет и аудитория Трибуны Клерка: более 2,2 млн просмотров раздела в месяц.

Материалы Трибуны все чаще собирают большой органический трафик как внутри сайта, так и из поисковых систем и новостных агрегаторов типа Google Discovery.

Наиболее популярные темы за последний месяц в Трибуне – пенсии, праздники и каникулы, господдержка, АУСН, НДС, страховые взносы и налоговая реформа-2026.

—————

Справка:

*Клерк.ру – Лицензия СМИ ЭЛ № ФС 77 — 45931 от 22.07.2011. Основатель и руководитель — Борис Мальцев.

**Рейтинг LiveInternet – cервис на основе данных статистики LiveInternet.ru, распределяет сайты по категориям в зависимости от их посещаемости.