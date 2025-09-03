💥 Клерк.ру вошел в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета

Сейчас сайт занимает 96-ю строчку рейтинга LiveInternet (рейтинг сайтов, данные за 31 день, все страны).

Клерк.ру* — интернет-издание (СМИ), специализирующееся на бухгалтерской, юридической и налоговой тематике.

Проект существует с 2001 года. Имеет награду от руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина «За значительный вклад в информационное освещение деятельности налогового ведомства и налогового администрирования в РФ».

На портале ежедневно публикуется более 150 материалов: новости, статьи, онлайн-курсы, вебинары по актуальным вопросам, консультации экспертов, нормативные документы, UGC-контент.

У сайта 197 000 подписчиков в социальных сетях и 370 000 подписчиков e-mail-рассылок.

«Мы постоянно совершенствуем сервисы для бухгалтера – калькуляторы и справочники, календари, проверку контрагентов, экспертные консультации. Летом внедрили нейросети в сервис “Консультации”: у пользователей появилась возможность обратиться к ИИ-помощнику, пока он ждет ответа эксперта, и даже после него для дополнительной проверки и идей. Эксперт может одобрить, отклонить, дополнить ответ ИИ. После первого ответа ИИ теперь можно продолжить разговор в формате чата: задавать уточняющие вопросы и получать более точные результаты», – Борис Мальцев, фаундер «Клерка».

По данным за август 2025 года (данные Яндекс.Метрика) у Клерк.ру:

5,3 млн уникальных посетителей;

7 млн визитов;

10,1 млн просмотров страниц.

На сайте 100% органический трафик (из него 87% трафик из поисковых систем по тематикам бухгалтерские услуги (аффинити индекс 1 089%), юридическая поддержка, финансовые услуги для бизнеса, инвестиции, бизнес, реклама, финансы и др.).

44% трафика с десктоп (пик — будни с 09 до 18 часов), 56% смартфоны.

Портрет пользователя сайта: 70% женщины, возраст 25-54 лет, 30% — Москва.

Среди постоянных партнеров и рекламодателей на Клерк.ру: Т-Банк, Сбер, Такском, Моё дело, Астрал, VK Tech, Платформа ОФД, Альфа-Банк и многие другие.

В августе топовыми для бухгалтеров на сайте стали следующие темы:

Воинский учет и реестр повесток.

Защита персональных данных.

Переводы по картам и ограничения на снятие наличных.

Штрафы за VPN и поиск экстремистских материалов.

Приложение MAX и его возможности.

Изменения для бухгалтера с 1 сентября и другие.

«Клерк» обучил уже более 20 000 бухгалтеров и постоянно помогает им повышать квалификацию и качественно разбираться во всех законодательных изменениях.

Справка:

*Клерк.ру – Лицензия СМИ ЭЛ № ФС 77 — 45931 от 22.07.2011. Основатель и руководитель — Борис Мальцев. По состоянию на 01 сентября 2025 года занимает 17 место в рейтинге ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли — II квартал 2025 Медиалогия.

**Рейтинг LiveInternet – cервис на основе данных статистики LiveInternet.ru, распределяет сайты по категориям в зависимости от их посещаемости.