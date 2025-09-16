💡 Не важно, сколько ты работаешь. Важно — какой от тебя результат

Есть три типа людей, которые приходят в команду. Все они могут быть классными людьми. Но не все — подходят для бизнеса, где важна динамика и результат.
🪑 1. ЖДУНЫ
Это не про лень. Это про мышление: «Я подожду, пока мне скажут, что делать».
🔸 Менеджер, который ждёт от тебя идеального ТЗ вместо того, чтобы задать вопрос и уточнить.
🔸 Ассистент, который видит, что пост не выходит вовремя — но молчит.
🔸 Таргетолог, который не пишет неделю, потому что «ждал визуал».
Ждуны делают только то, что им сказали. Они не включаются, не проявляют инициативу, не держат цель.
📌 Итог: ты становишься мозгом, телом и мотивацией одновременно. Устаёшь и перегораешь.
⚙️ 2. ПРОЦЕССНИКИ
Они всё делают. Долго. По папочкам. Но… результата может не быть.
🔸 SMM-менеджер, который 3 дня редактирует рилс — и в итоге он набирает 147 просмотров.
🔸 Помощник, который сделал 5 таблиц, 3 чата, завёл Notion — но запуск не стартовал.
🔸 Специалист, который всю неделю «настраивал», но до продаж дело не дошло.
📌 Итог: ты платишь за работу, а не за результат. И снова всё на тебе.
🚀 3. РЕЗУЛЬТАТИВЩИКИ
Вот за такими — как за каменной стеной. Не потому что они идеальны, а потому что они думают о результате, а не о задачах.
🔸 Таргетолог, который тестирует гипотезы и с первого дня думает о продаже, а не о CTR.
🔸 Ассистент, который сам напоминает, уточняет, предлагает решение.
🔸 Продажник, который звонит, пишет, пробует, учится и закрывает.
✅ Они могут ошибаться,
✅ задавать вопросы,
✅ быть неидеальными —
но они всегда идут к цели, а не просто выполняют пункт в списке.
📌 Итог: бизнес движется. А ты — вдохновляешься, а не спасаешь всех.
💬 Мой принцип
Я готова поддерживать, обучать, вдохновлять. Но только тех, кто сам хочет и умеет двигаться.
Потому что если человек не берёт ответственность за результат, он перекладывает её на всех остальных.
❓Вопрос к тебе
Как ты считаешь, кто ты больше на этом этапе?
🔘 Ждун
🔘 Процессник
🔘 Результативщик
Напиши в комментариях — обсудим вместе, без осуждения.
