💡 Не важно, сколько ты работаешь. Важно — какой от тебя результат

В команду беру тех, кто дает результат. Не статус, не усилия, а именно результат.

Есть три типа людей, которые приходят в команду. Все они могут быть классными людьми. Но не все — подходят для бизнеса, где важна динамика и результат.

🪑 1. ЖДУНЫ

Это не про лень. Это про мышление: «Я подожду, пока мне скажут, что делать».

🔸 Менеджер, который ждёт от тебя идеального ТЗ вместо того, чтобы задать вопрос и уточнить.

🔸 Ассистент, который видит, что пост не выходит вовремя — но молчит.

🔸 Таргетолог, который не пишет неделю, потому что «ждал визуал».

Ждуны делают только то, что им сказали. Они не включаются, не проявляют инициативу, не держат цель.

📌 Итог: ты становишься мозгом, телом и мотивацией одновременно. Устаёшь и перегораешь.

⚙️ 2. ПРОЦЕССНИКИ

Они всё делают. Долго. По папочкам. Но… результата может не быть.

🔸 SMM-менеджер, который 3 дня редактирует рилс — и в итоге он набирает 147 просмотров.

🔸 Помощник, который сделал 5 таблиц, 3 чата, завёл Notion — но запуск не стартовал.

🔸 Специалист, который всю неделю «настраивал», но до продаж дело не дошло.

📌 Итог: ты платишь за работу, а не за результат. И снова всё на тебе.

🚀 3. РЕЗУЛЬТАТИВЩИКИ

Вот за такими — как за каменной стеной. Не потому что они идеальны, а потому что они думают о результате, а не о задачах.

🔸 Таргетолог, который тестирует гипотезы и с первого дня думает о продаже, а не о CTR.

🔸 Ассистент, который сам напоминает, уточняет, предлагает решение.

🔸 Продажник, который звонит, пишет, пробует, учится и закрывает.

✅ Они могут ошибаться,

✅ задавать вопросы,

✅ быть неидеальными —

но они всегда идут к цели, а не просто выполняют пункт в списке.

📌 Итог: бизнес движется. А ты — вдохновляешься, а не спасаешь всех.

💬 Мой принцип

Я готова поддерживать, обучать, вдохновлять. Но только тех, кто сам хочет и умеет двигаться.

Потому что если человек не берёт ответственность за результат, он перекладывает её на всех остальных.

❓Вопрос к тебе

Как ты считаешь, кто ты больше на этом этапе?

🔘 Ждун

🔘 Процессник

🔘 Результативщик

Напиши в комментариях — обсудим вместе, без осуждения.

