💡 Не важно, сколько ты работаешь. Важно — какой от тебя результат

🪑 1. ЖДУНЫ

Это не про лень. Это про мышление: «Я подожду, пока мне скажут, что делать».

🔸 Менеджер, который ждёт от тебя идеального ТЗ вместо того, чтобы задать вопрос и уточнить.



🔸 Ассистент, который видит, что пост не выходит вовремя — но молчит.



🔸 Таргетолог, который не пишет неделю, потому что «ждал визуал».

Ждуны делают только то, что им сказали. Они не включаются, не проявляют инициативу, не держат цель.

📌 Итог: ты становишься мозгом, телом и мотивацией одновременно. Устаёшь и перегораешь.